內地升學懶人包｜即睇報名要求及方法　一文看清文憑試收生計劃

【內地升學 / 文憑試收生 / DSE】內地自2019年起成為香港以外最多港生選擇升讀大學的地方。以2022年為例，有1,869人選擇到內地升學，佔離港升學的總人數39%。若有意到內地升讀大學有哪些報名方法？內地高等院校收生要求為何？經常提起的「文憑試收生計劃」又是甚麼？「01教育」已經整合內地升學的所有相關資訊，助你報讀內地高校！



申請方法：文憑試收生計劃

「文憑試收生計劃」由2012學年起由國家教育部推行，計劃根據港生文憑試成績擇優錄取。截至2022學年，已有超過3.8萬名港生透過計劃報考內地高等院校，當中有超過1.7萬人獲取錄。另外截至2021學年，累計有近5,400人透過計劃入讀內地高等院校。

計劃優點在於學生無需參與內地聯招，即可報讀內地高等院校。申請2023學年入讀大一的文憑試收生計劃，提供132間來自21個省、直轄市和自治區的內地高等院校供學生選報，包括北京大學、清華大學、復旦大學等。

文憑試收生計劃的資格及錄取要求

報名資格

申請者需持有香港永久性居民身份證或非永久性身份證、回鄉證（港澳居民來往內地通行證）或港澳居民居住證，並是應屆中學文憑試考生。

錄取要求

申請者需於文憑試核心科至少考獲「3322」，即文憑試中、英文3級或以上；數學及通識科2級或以上。

校長推薦計劃收生門檻為4個核心科總分10分或以上，而各科成績2分或以上，每間中學可推薦最多8人。藝術體育類專業的收生要求為核心科至少「2211」，即中、英科2級或以上，以及數學、通識1級或以上。

另外，各高等院校可按各專業要求，要求考生於指定1至2個選修科需考獲指定成績，以及採用申請者的「學生學習概覽」作為收生參考資料。

如何透過文憑試收生計劃報名？

如有意報名文憑試收生計劃，可以登入「內地高校招收香港中學文憑考試學生管理系統」，在網上報名、查看審核結果、繳交報名費用、申報志願、收取最終報名確認結果、上載資料及查閱錄取結果等。

關鍵日期

4月10日晚上12時之前：網上報名截止時間

5月1日晚上12時之前：修改證件及其它相關報名資料

5月10日晚上12時之前：上傳繳費憑證，費用為HK$460

5月15日前：公布繳費及最終報名確認結果

6月14日前：考生可以上載「學生學習概覽」；學校可以上載「校長推薦計劃」相關資料

7月19日：由考評局直接向聯招辦提供考生成績

7月下旬：公布錄取結果。考生如未獲錄取，可以登入錄取系統申請參與補錄，結果亦將於7月下旬公布。

9月1日前：錄取及入學通知

內地大學學費

香港學生通過「文憑試收生計劃」到升讀內地高等院校，學費及宿費均與內地學生相同。

實際費用視乎不同院校而定。現時內地高等院校學費約為每年4,000至8,000元人民幣，個別學科可達每年8,000至1萬元人民幣；宿費每年約500至1,200元人民幣；生活費連膳食每月約1,000至3,000元人民幣。

內地大學升學資助計劃

現時港府設有「內地大學升學資助計劃」，確保學生不會因經濟困難而無法前往內地升讀學位課程。如欲了解更多相關資料，包括計劃的申請資格、資助種類及資助金額，可以點擊瀏覽此文章。

其他升讀內地大學的方法

除了「文憑試收生計劃」之外，香港學生亦可以考慮透過「普通高等學校聯合招生考試」或「兩校聯合招生」，以升讀內地高校。

「普通高等學校聯合招生考試」是專門為有意到內地大學升讀的香港、澳門、台灣及華僑學生而設的考試。聯合招生辦公室會將考生資料轉交招生高校，由校方根據考生成績、考生志願、學校招生計劃及學校錄取原則，擇優錄取。「兩校聯合招生」則為暨南大學及華僑大學聯合招收香港、澳門、台灣和華僑、華人及其他外籍學生的入學考試。