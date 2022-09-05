券商中期業績出爐！華泰國際突圍跑出變中資券商一哥逆市勁賺50億

近年多間中資券商以香港作為基地發展國際業務，不過在年初至今全球投資市場大幅波動、出現「股債雙殺」的情況下，哪一間中資券商的國際業務能從中跑出？比較5間在港開展國際業務的中資券商，從2022年中期業績的業務營業額來看，華泰國際表現最好高達50.21億港元，其次是中金國際（39.57億港元）以及中信證券國際（36.27億港元）。同時，與去年同期比較，5間在港中資券商有4間營業額和純利均錄得不同程度倒退，但華泰國際兩者均錄得雙位數字增幅，營業額升17%、純利升19%，創造逆市奇蹟。華泰國際在逆市中取得雙位數增長，營業額更高達50億，成為表現最佳的中資券商，當中與其經營模式和策略有關。



點解有人歡喜有人愁 業務策略有分別？

有人歡喜有人愁，個別券商能跑出的原因，關鍵在於其業務策略。現時中資券商通常以香港為基地，向外發展國際業務，並可按投資模式分為「投資型」和「市場中介型」兩類。

投資型券商受市場影響大，若市況波動將可能拖累整體業務，甚至導致公司出現流動性風險。例如2021年至今，環球投資市場波動，市場不時傳出券商受中資美元債券違約所拖累，需要沽售債券減低風險，另外亦不時傳出中資券商裁員以削減和控制經營成本。

至於中介型券商則以透過建立高質素交易平台，向客戶提供市場中介服務為主要業務，即使市況波動仍能維持穩定發展及收益，避開市場風險。

多間券商中，華泰國際具有前瞻性的戰略部署。據財報，華泰國際採用上述中介型業務模式，以代客交易為業務核心，減少投資業務，再配合多元化對沖手段及科技應用，加強風險管理能力，業務逆市增長。

華泰國際的中期業績逆市取得營業額和純利增長，成為表現最好的香港中資券商。

金融科技成財富管理世一的必殺技

香港金融科技的發展向來相對滯後，此前香港諸多本土零售券商的交易界面還停留在DOS時代，投資者仍習慣於電話下單甚至前往營業廳交易。今年上半年，港股IPO上市量驟降90%，創9年來最低。受港股市場成交量整體下跌影響，券商經紀佣金、孖展融資等收入同比下跌，財富管理業務條線收入大部分錄得下滑。金融科技的應用，成為影響財富管理領域業績的重要因素，各頭部中資券商紛紛表示將加大對於金融科技的投入。

一眾香港中資券商當中，華泰國際是唯一擁有自主研發一站式金融科技財富管理平台的，旗下設有手機App「漲樂全球通」，透過科技投資平台強勢闖入港股市場，實施會員制降低交易成本、現金管理、智能投顧等方式，全方位提升了香港投資者的交易體驗，並進一步將美股、港股、A股通、基金、窩輪、牛熊證、現金管理、保險等多樣化交易品種打通，實現了「一個APP投資全球」。

華泰國際重點發展金融科技，旗下手機程式「漲樂全球通」更已經有多達80萬名客戶。

華泰國際漲樂全球通App從研發到推出僅用短短一年時間，定位於成為全球華人投資全球的財富管理平台。截止報告期，漲樂全球通下載量已經突破百萬大關，擁有超過80萬客戶，於中資券商中排名第一。因應上半年市場低迷的情況，漲樂全球通特別推出全港首個現金理財產品「樂盈寶」。「樂盈寶」每個交易日將投資者於漲樂全球通賬戶內的全部閒置資金自動轉入指定低風險公募基金，預計每個交易日進行累積份額分紅，而投資者於該項服務中的資金亦可隨時入市作其他投資，滿足客戶對閒置現金管理的需求，吸引到大批客戶使用。

另外，針對今年上半年香港出現中小型券商結業潮，華泰國際決定開放漲樂全球通的平台予香港中小型券商，並迅速與十多家中小型券商建成合作關係。