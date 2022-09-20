英女王逝世｜王室支持度升　威廉王子最受歡迎　最乞人憎非梅根？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）今年9月8日逝世。作為在位時間最長的君主，伊利沙伯二世陪伴英國人接近一個世紀，當地調查顯示，有超過75%英國人為女王的離世而傷感，更有四成人曾為此灑淚。

女王逝世牽動社會情緒，令王室支持度上升，而且對君主立憲制認同感增加，一眾成員包括哈里王子及夫人梅根的觀感亦有改善。



英女王伊利沙伯二世逝世後，英國調查顯示有超過75%英國人為女王的離世而傷感，更有四成人曾為此灑淚，王室支持度亦上升。（Getty Images）

英國市場研究機構YouGov的問卷調查顯示，大部分英國人對伊利沙伯二世離世感到傷感，尤其是年長人士，65歲或以上受訪者有接近90%表示傷感，更有三成回應表示「非常傷心」。至於18-24歲年輕受訪者中，亦有逾六成人感到傷心。數據亦顯示，有五分四受訪者曾為此落淚。

英女王伊利沙伯二世逝世後，英國調查顯示有超過75%英國人為女王的離世而傷感，更有四成人曾為此灑淚，王室支持度亦上升。（資料圖片）

英國社會普遍認同君主立憲制，女王逝世後，認為應維持君主立憲制的比例由62%再升至67%，應為選舉國家元首的比例降至20%。

查理斯三世登基成為英國國王後，民眾對他的認同感上升，認為他會成為好國王的受訪者比例由今年5月的32%，躍升至9月的62%。

查理斯三世登基成為英國國王後，英國民眾普遍認為他仍可就議題發聲。（資料圖片）

查理斯身為王儲時已不時就氣候變化等社會議題發聲。對於他即位後維持敢言作風是否恰當，不同世代英國人分歧明顯，七成18-24歲受訪者認為恰當，但只有約36%的65歲或上受訪者認同。

王位交接的重要時刻下，當地人對王室支持度上升。其中形象一向正面的王儲威廉王子、王妃凱特好感度續升，超過八成受訪者對他們持正面看法，且超過國王查理斯三世。至於民眾對哈里王子及夫人梅根的觀感稍有改善，但梅根仍然較不受歡迎，近六成受訪者對她持負面看法（正面看法比例升7個百分點至30%）。而觀感最差的王室成員繼續是捲入性侵醜聞的安德魯王子。