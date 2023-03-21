公司開銀行戶口難　持牌電子錢包推企業免費開戶　仲可$0開公司*!

後疫情時期經濟逐漸復甦，不少人都想趁此機會創業，不過由註冊公司到開立公司銀行戶口等，每一項都是成本，創業者需要準備足夠資金，對初創公司及中小企來說實是一大負擔。本文嘗試以開設有限公司為例，比較坊間多種開立公司，及開設公司銀行戶口的服務收費，發現原來有方法可以做到真正「$0開公司*」！



開立有限公司流程和收費▼▼▼

開設有限公司首年最低消費近5萬元

創業第一步自然就是向公司註冊處申請註冊，若要成立有限公司，更需繳付至少1,520元的註冊費用。此外，在本港經營任何業務，均須辦理商業登記證，一年年費約150元 （2023年4月1日起，申請及更新一年期商業登記證的總費用將恢復至港幣2,150元），而辦理三年證收費更高達3,650元。其他必辦事項還包括向政府提供一個合資格的「註冊地址」，用於收取稅務局等政府部門的郵件。

法例亦規定有限公司必須任命一名合資格公司秘書，確保公司董事會遵守所有相關的公司條例，坊間一般收費每年約4千至2.5萬元不等，連同上述費用創業首年需近3萬元，再加上聘請會計師處理帳目開支，最低消費接近5萬。

創業之初，由註冊公司到開立公司銀行戶口服務費等，每一項都涉及時間及金錢成本。（資料圖片）

申請公司銀行戶口 涉開戶費、查冊費、最低存款要求等

成功開設公司後，下一步便是為公司開設專屬銀行戶口，然而這一步亦不容易，因為銀行審批期間或會要求企業到訪分行提交文件、講解業務、交代現金流預算等，整個審批過程可長達數周或以上。費用方面，除了上千至數萬元不等的開戶費用，企業亦須承擔公司查冊費用，而即使在成功開戶後，企業亦須保證存款金額多於最低存款要求，否則銀行有機會收取月費。

圓幣錢包為企業客戶提供儲值、本地和跨境支付，以及外幣兌換服務。（資料圖片）

圓幣錢包打破傳統 企業$0開戶 不設最低結餘要求

除了向傳統銀行開設公司戶口外，現時亦有儲值支付工具（SVF）營辦商接受開立公司戶口。SVF牌照持有人之一、圓幣錢包將電子錢包的應用場景延伸，為企業提供更低成本、更靈活快捷的儲值、本地和跨境支付，以及外幣兌換服務，尤其適合初創公司和中小企。

企業只要下載「RD」手機應用程式，就可以完成企業身份認證和圓幣錢包的開戶申請，全程遙距辦妥，企業東主或股東毋須親身到訪任何機構，都可以開立戶口，一開即用，輕鬆處理日常的商業支付需要。圓幣錢包更設$0開戶費，不設任何月費，亦不設最低存款要求。比起傳統銀行的企業戶口，時間和金錢成本低很多。

專注為企業服務的電子錢包 錢包之間轉賬功能 資金即時到賬

另外，一般銀行會向商業用戶的每筆交易收取手續費，若涉及跨境匯款，費用更是每筆交易數十至百多元起跳，需時數日，甚至數周。圓幣錢包試業推廣期內，豁免匯款手續費 （不包括中間銀行及收款銀行收取的手續費用）。若客戶使用錢包之間轉賬（wallet-to-wallet transfer），資金更可即時到賬。

圓幣錢包企業用戶可以透過本地銀行轉賬、轉數快（FPS）和匯款存入和轉出資金；同時可以透過上述渠道向本地和海外企業，以及個人收取款項。

有公司會透過所謂的「匯款公司」（正式名稱是「金錢服務經營者」，簡稱MSO）處理業務資金往來。但要留意，MSO機構與銀行和儲值支付工具（SVF）不同。銀行和儲值支付工具（SVF）受香港金融管理局（金管局）監管，而MSO則不是金管局監管的機構。另外，MSO的牌照只容許它們從事匯款和貨幣兌換的服務，當中不包括存款。

推廣期內零成本$0免費開公司*！

創業設立有限公司費用不菲，到底有無方法可以免費零成本開公司創業？圓幣科技現時推出「$0 開公司*」推廣活動，有意創業開公司的朋友，可以以優惠價獲取下表的「成立公司」、「香港註冊地址（首年）」和「公司秘書服務 （首年）」服務，更可免費獲取兩項增值服務︰（1）試用易信連（RD ezLink）企業身份認證服務及（2）率先試用圓幣錢包。「圓幣錢包」提供儲值、本地和跨境支付以及外幣兌換服務。參加有關推廣的朋友，只要在期限內完成指定任務，即可獲得現金回贈，抵銷開公司的費用，做到完全$0開公司*。

*受條款及細則約束