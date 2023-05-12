流感高峰專家籲接種流感疫苗　分析各種疫苗技術及其適用人群

【流感高峰/流感疫苗】本港踏入流感高峰期，最新的私家醫生流感樣病例求診率升至每千診症42例，創疫情以來新高，加上通關後容易出現跨地區傳播，專家呼籲市民盡快接種流感疫苗。到底現時本地醫療機構提供哪幾款流感疫苗，這些疫苗的生產技術有何特點？市民考慮接種流感疫苗時又應如何選擇？



新冠疫情後首個流感高峰期

至於較嚴重的流感病例亦見增加，衞生防護中心監測顯示，於3月底至4月初的一周，公立醫院主要診斷為流感入院率升至每萬人口0.252例，即已超過流感季節基線水平（每萬人口0.25例）。

市面上三款流感疫苗大比併

過去三年由於新冠疫情，市民長期佩戴口罩，令流感威脅減弱，不過解除口罩令後首個流感高峰期，因市民對流感免疫力下降，病毒傳播或加劇，加上同時患上流感與新冠病毒，會增加嚴重併發症和死亡的風險，不少專家均建議市民盡早接種流感疫苗，以預防感染及減少併發症出現。

現時本港市面有三種流感疫苗可供選擇，除了滅活四價流感疫苗、減活四價噴鼻式流感疫苗，還有重組四價流感疫苗（註：「四價」指疫苗能針對四種流感病毒產生免疫力，能提供更多保護）。

哪些疫苗技術較新?

滅活四價流感疫苗和噴鼻式減活四價流感疫苗都已經在香港使用一段時間，經驗較成熟。至於重組四價流感疫苗技術相對較新，其生產原理是從病毒外殼的蛋白中，篩選出病原蛋白質，以基因工程技術，將蛋白質DNA序列植入細胞培養，使細胞長出病毒蛋白質後，加以純化再製成疫苗注射，讓人體免疫系統偵測到病毒蛋白時產生免疫反應，從而預防流感。

高危人士盡早接種流感疫苗，以產生足夠抗體對抗流感病毒。(圖片: FreePik)

如何揀選接種哪款流感疫苗？

到底選擇疫苗時應注意甚麼？就生產技術而言，滅活疫苗及噴鼻式減活疫苗均利用雞蛋培植，對雞蛋有嚴重過敏反應的人士或不適宜接種。此外噴鼻式減活疫苗內含有弱化的病毒，免疫力弱、懷孕婦女、患有哮喘或喘鳴的2-4歲兒童等均不宜接種。至於重組流感疫苗則利用更先進的蛋白質重組技術，生產過程中不使用雞蛋或流感病毒，因此可避免上述兩種疫苗技術所引致的問題。

重組四價流感疫苗的抗原含量則更高，而且不會帶來額外的安全問題，適合18歲以上成年人接種。

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病就疫苗種類，經審視現有證據、世界衞生組織（世衞）建議及海外做法，建議滅活流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗和重組流感疫苗均可在香港使用。居於院舍的人士可接種滅活或重組流感疫苗。若能獲得供應，居於院舍的長者應優先選擇接種重組流感疫苗。

重組四價流感疫苗的抗原含量更高，而且不會帶來額外的安全問題。（資料圖片/Getty Images）

接種流感疫苗不單止可保障自己，更可保護身邊的長者及幼童。而對於體弱、群居的院舍長者，感染流感會有極高的重症及死亡風險，因此參考衞生防護中心建議去選擇最合適的流感疫苗尤其重要。事實上，現時包括英、美等地的疫控部門，均已將重組四價流感疫苗，納入優先建議65歲以上人士接種之流感疫苗種類。

接種流感疫苗有無資助？

本港不少醫療機構均有提供滅活四價流感疫苗、噴鼻式減活四價流感疫苗、以及重組四價流感疫苗接種服務，合資格人群（包括小童、孕婦、50歲或以上人士等）更可參與政府的疫苗資助計劃，到指定私家醫生診所接種流感疫苗，每劑可獲最高260元資助。