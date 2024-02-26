01問卷｜父母儲起子女利是做未來基金　傳承財富有無低門檻方法？

每逢農曆新年，小朋友最開心就是可以四出拜年逗利是，而父母通常都會幫子女儲起利是錢留待成年後使用，例如升學、創業、結婚、買樓等日後幫輕子女一把。



若要讓下一代未來負擔更小、走得更遠，除了幫他們儲起利是錢，更重要是預先規劃部署，將財富滾存增值傳承給下一代；不過俗語有云「富不過三代」，要順利將財富代代相傳、讓子孫衣食無憂，就要靠合適工具。「01研數所」正進行網上問卷調查，了解讀者對財富傳承的意見。



不少家長都會幫子女將利市儲起，作為子女的未來基金之用。除了利是錢之外，如果父母想將財富傳承給下一代，又有什麼方法可以考慮呢？（資料圖片）

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常見財富傳承方法比較 股票基金 vs 房地產 vs 信託

要將財富傳承，入場費較低的方法當然是長期投資股票或基金，但當中涉及眾多投資風險，例如經濟周期變動、政策變更，以至公司領導人換班均有可能影響資產價格或派息，稍一不慎就會招致損失。

另一常見方法則是「買磚頭」投資房地產，畢竟經濟再差下一代也可以有「有瓦遮頭」，減省住屋開支，即使出租亦可以有穩定收入。不過近期本港物業價格和租金持續下跌，而且樓宇需要定期大維修涉及龐大開支，隨時成為後代的「負資產」。

過去不少人都視買樓為傳承財富的好方法，但近期香港樓市轉跌，令不少人感到卻步。（資料圖片）

至於家族辦公室或信託基金，最大好處是有專人代為管理財富，而且可以預先設一定系列靈活而有彈性的指示，以特定目標或方針分配管理財富。不過，這些方式除了每年要支付昂貴的管理費之外，入場門檻亦相當之高，大部份人只能望門輕嘆。

財富傳承需求愈見增長 新方法集各家之大成！

現時香港人愈來愈重視財富傳承，如果有公司推出應運而生的新保險產品，其入場門檻低可以滿足一般市民需要之餘，亦有專人代為管理資產，做到長遠保本增值的功能，仲可以選擇一筆過或分期派發給子女，甚至可於指定時期開始派發，而子女日後亦可再將保單分拆，將財富一直傳承落去，輕鬆做到「富過三代」的話，你又會否考慮呢？

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