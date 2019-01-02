【策掂】 UA14_香港性病支援藍圖2019

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA14的政策倡議短片摘要：

保守的社會風氣對於性病支援的阻力頗大，市民大眾對於談論相關話題避之則吉，使市民防範性病傳染的意識低落。（資料圖片）

香港現存的性病種類繁多，如梅毒，淋病，尖銳濕疣等，而社會對於性病議題認識不多，資源更是集中於小部分的性病。此外，保守的社會風氣對於性病支援的阻力頗大，市民大眾對於談論相關話題避之則吉，使市民防範性病傳染的意識低落。



【香港性病支援藍圖2019】提倡成立一個基金用作支援非政府組織的行動。



我們的政策倡議主要針對現有對性病預防，診斷和治療措施的不足，提出全面的建議，務求令香港對於性病的醫療支援更全面，長遠而言透過教育及預防措施減少性病感染，促進公共衛生，並透過診斷和治療措施改善性病患者的健康，保障其生活質素並提高社會生產力。



基金的運作主要分為三部分，先由政府推動成立基金，以工作小組為骨幹，接觸有意合作的商界企業和非政府組織，得到政府及商界注資；然後透過社會影響評估框架，按照提交的行動計劃書，妥善分配資金支援非政府組織的行動計劃；最後檢討整體基金的運作和個別支援的效果，作出改善，達到可持續運作。



為吸引商界注資基金，我們會以在性病議題上取態較開放的企業為主要目標，希望透過推廣企業社會責任對其品牌形象的影響吸引注資，主要例子為現時關注性健康和性小眾的外國公司。



我們的其中一項創新之處在於評估計劃書時，採納英國的【社會影響評估框架】，透過科學化地量化協助性病高危人士或患者對社會產生的正面影響，根據對社會貢獻的程度決定資金分配，計算和評估每個實際行動對社會的效益。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）