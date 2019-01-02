【策掂】 UA20_醫療車先導計劃

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA20的政策倡議短片摘要：

為加強以社區為本的基層醫療措施及補給各區醫療設備不足，政府可推出「流動健康醫療車先導計劃」。(資料圖片/葵青區議會)

政策目的：

為加強以社區為本的基層醫療措施及補給各區醫療設備不足，政府可推出「流動健康醫療車先導計劃」，主動接觸健康高危的長者及為他們提供便利的醫療服務，配合地區康健中心和家庭醫生政策等長遠醫療發展藍圖，將香港的醫療模式逐漸由對抗疾病轉換成預防疾病。



政策獨特之處：

(一)服務對象針對60歲或以上的長者。



(二)服務範圍覆蓋率和接觸面廣，定期走遍各區公共屋村、運輸等地方，以及一些缺乏牙科診所的偏遠地區，主動接觸行動力較低的長者，並以其便捷度，鼓勵公眾主動做身體檢查和及時處理健康問題。



(三)服務收費相宜，暫定為港幣180元，與現時急症室收費看齊。醫療卷亦適用於此服務。



(四)一款車輛提供流動牙科服務。現時香港暫沒全面的公營牙科服務，因此可透過提供基本的牙科護理，例如洗牙、補牙和鑲牙，踏出第一步去改善市民的口腔健康。



(五)另一款車輛重點提供健康諮詢和家庭醫生轉介服務，定期圍繞不同主題提供相關檢查，如心血管疾病、糖尿病、疫苗接種等。醫護人員在檢查後會提供相應的諮詢，並會根據現時的家庭醫生名冊，配合醫健通，協助轉介以及預約接見。



(六)根據外國資料，每輛車一次性購買費用估計約二百萬港元，每月營運費與固定診所相約。每輛車需要醫生和護士各一名，並可能根據主題加設營養師，以及有醫科、牙科生幫忙教育。先前政府增加醫科生學額，預計2022年起第一批更多醫科、牙科生將畢業，可舒緩醫護人手短缺。



未來方向：

計劃實施三年後將檢討成效，探討將服務推展到幼稚園學生等持份者，並開拓更多主題及地點。



總括而言，醫療車旨在通過強化基層醫療安全網，配合教育及宣傳，三管齊下，提高長者的健康意識，及早發現及治療疾病，推廣家庭醫生的概念，長遠減輕公營醫療負荷。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）