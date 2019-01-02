【策掂】UB13_改建工廈為過渡性房屋

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UB13的政策倡議短片摘要：

我們倡議政府改建工廈作為過渡性房屋，提供予公屋輪候冊上的市民作過渡之用。（資料圖片）

香港住屋問題嚴重。於樓價方面，美國顧問公司Demographia的《全球樓價負擔能力報告》指出港人平均要19.4年不作任何支出，才可置業。即使於租務市場上，十年間租金亦急升，以港人入息中位數與租金中位數換算，市民在租住房屋上亦隨時佔其入息最少三成六，最多六成。



另一邊廂，公營房屋體系負荷亦超乎想像，公屋輪候冊合共約有二十七萬宗申請，平均輪候時間為5.5年。



我們倡議政府改建工廈作為過渡性房屋，提供予公屋輪候冊上的市民作過渡之用。方案集中針對輪候冊上人數最多的二至三人家庭。參考公屋乙類單位的標準改建，並優先提供於輪候冊上超過三年輪候時間的申請者。



在改建過程中，計劃維期10至15年，由政府資助拆卸或部分改建工廈成本，業主按照政府提出的建屋指引改建，並在落成後的十年內以過渡性房屋形式租置予公屋輪候冊上的市民。作為回饋，過渡性房屋的十年租用期限過後，業主可於補上六折地價後改建作其他用途，或直接繼續維持作住屋用途。





（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）