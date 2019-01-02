【策掂】UC02_聯動社區計劃

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UC02 的政策倡議短片摘要：

「社區重點項目計劃」由各區區議會策劃，及相關部門協助動工，大部份區議會未能善用資源，往往勞民傷財，孕育出一隻又一隻「社區小白象」。（資料圖片）

觀塘音樂噴泉，鰂魚涌「不能」避雨亭，大埔「天安門」……近幾年，香港的地區行政多了一個新名詞－「社區小白象」。



「社區小白象」主要是指2013年政府宣布推行「社區重點項目計劃」後衍生的產物。「社區重點項目計劃」由各區區議會策劃，及相關部門協助動工，目的是加強資源，從而改善地區環境。不過，大部份區議會未能善用資源，往往勞民傷財，孕育出一隻又一隻「社區小白象」。我們小組認為，「社區小白象」的出現，緣於現時區議會制度存在以下兩個問題：



〈一〉區議會會議透明度不足

〈二〉區議會缺乏監管



有見及此，我們小組推出了「社區聯動計劃」。我們的計劃有兩個目標：

〈一〉建立區議會監察機制

〈二〉提高公眾參與度



我們小組提議，以為期半年或一年的實習生（Internship）模式 ，參考現時大學校園電視（Campus TV）的方式，於區議會架構上加入「觀察員」角色，在每個區議會聘請一個以大學生組成的傳媒團隊，負責以下三個項目：



〈一〉區議會大會直播

〈二〉區議會大會精華節錄（後製懶人包）

〈三〉網上即時收集意見



我們認為，本計劃需要的技術已經成熟。透過監察議會運作，大眾對區議會議題及議員都有更全面的認識，區議會透明度將大大提升。當大眾對區議會有更全面的認識，而且可以透過互聯網反映自己意見時，議員討論議題時將更加審慎，「社區小白象」工程出現的機會將會大減。因此，我們相信，「社區聯動計劃」是一個低成本，高效益的計劃。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）