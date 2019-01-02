【策掂】UC06_以民選行政機關制衡民政專員權力集中問題

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UC06的政策倡議短片摘要：

民選民政專員的建議是為了增加民政事務專員的民意代表性，透過一人一票選專員所獲得的民意支持作協調其他部門處理地區事務推力。（資料圖片）

「地區事務、地區解決」



市民係地區中最大既持分者，地區事務只有市民最熟悉，地區事務應交由民意代表作主。根據現時狀況，民政專員於地區層面屬首長角色，是地區最高級別官員，除了協調各個部門外，是一個擁有地區事務決策權、執行權及監督權的角色。

民選民政專員的建議是為了增加民政事務專員的民意代表性，透過一人一票選專員所獲得的民意支持作協調其他部門處理地區事務推力。透過由區議員提名方式分階段增加區議員的權力，迫使民政專員直接回應地區及市民需要。

民選民政專員可改變以往聘任制的民政專員，只向民政事務局負責的模式，轉為民政專員需同時向選民及政府負責。期望社區發展愈來愈土炮，愈來愈貼近市民所需。





（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）