【我區我主場．沙田】Design With the People　社區服務的第一步

那麼在香港，我們可以在自己的社區這樣做嗎？應該如何讓更多居民的聲音被聽見，從而引起他們對社區的關注？這次調查規模不大，亦難以說是真正的「參與式設計」，但希望這是第一步，讓大家體驗社區中「我有嘢講」可以帶來的改變。

文：公民黨第一城地區發展主任黃文萱

所謂社區發展、深耕細作，是很多年輕人近來服務社區的方向，但要踏出第一步，卻不如想像中容易。我們如何可以在社區用家的角度出發，去提供一些他們真正需要的服務？又如何可以確保居民願意參與，讓服務得以持續？

我是在沙田第一城長大的小孩，住了廿多年，第一次說要「服務」自己的社區，說真的是有點無從入手。的確，雖然我在區內「土生土長」，但日復日的生活，卻無法保證你認識社區的全部，甚至有時由於太過熟悉，因而有許多盲區、又或變得冷漠。了解是改善的第一步，連了解都談不上，又如何能提供真正改善用家需要的服務？例如開始服務後才了解到區內有鼠患問題，但我不知算是幸或不幸，一隻老鼠都未曾見過，但我可是確確實實在這裡住了二十多年啊。

居民同時可以口頭表達意見，我們會用Post it寫下貼上，後來者同樣可以閱覽他人意見。

於是我想起了一個在新加坡的例子。在新加坡，組屋（公營房屋）與組屋之間經常有大片未被規劃的空間，新加坡民間組織P!D（Participate in Design，「齊設計」）就用了「參與式設計」的方法，主張用家為本，認為不應「為人民設計（for the People）」，而更應是「與人民一起設計（With the People）」。

他們在區內開展一連串的公眾參與活動，包括舉行多場街頭活動（Pop-up），冀以有趣的形式吸引居民，讓他們發表對社區的意見；又舉辦「邊走邊談（Walking Conversation）」活動，讓居民帶P!D成員到社區不同地方，讓設計師們了解當區居民的真正喜好及需要。還有多場參與式設計工作坊，讓居民發表意見，令社區的設計再不是單向的由上而下。

街站設於街頭人流多地方，引來不少人駐足觀看。

那麼在香港，我們可以在自己的社區這樣做嗎？應該如何讓更多居民的聲音被聽見，從而引起他們對社區的關注？

我們在第一城人流最旺的街頭舉辦了一個小型的「點投票」（Dot Voting），在社區架設一個大型易拉架，邀請居民透過綠色及紅色貼紙（分別代表滿意及不滿意），去表達對社區內六大範疇（如交通、衛生、文娛等）的意見，如此一來，紅綠分布便可以形象化居民對社區的滿意程度，同時亦能鼓勵他們多參與社區事務。我觀察到的是不少人即使不願意發表意見，也會駐足觀看，這同樣是我們樂見的，因為至少他們願意了解鄰里對這個社區的看法，而如上述所說，了解正是改善社區的第一步啊。

邀請居民貼上表達意見的貼紙。

除了街頭「擺站」外，我們同時亦就這個社區滿意度進行了網上調查，的確是有些頗有趣的發現，就是街頭與網上對某些項目的評價不一，或許某程度上亦證明了網上「同溫層」的存在。

這次調查規模不大，亦難以說是真正的「參與式設計」，但希望這是第一步，讓大家體驗社區中「我有嘢講」可以帶來的改變。所謂的「離地中產」，很多時也並非出於自願，「離地」不過是發聲的權利被架空，久而久之也就習慣成自然，充權不是一朝一夕的事，讓我們一起學習及練習如何一起為社區盡一分力吧。

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