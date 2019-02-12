【策掂】 SA07_以基礎選修科為框架的通識科改革方案

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA07的政策倡議短片摘要：

參賽學校：中華基督教會基智中學

大學收生不重視通識科

大學普遍將通識教育科的核心成績比重減低，由以往計算核心科目加一至兩個選修科（4+2），改為計算最佳五科或六科的成績。學生減低對通識科的學習動機。因此通識科不單在課程上出現問題，而是在學制以至升學上出現問題。

此外通識作為必修必考導致通識變成重視操練和應試，違失原意。學科欠缺具體理論或知識，再加上欠缺專門研究方法，令到通識科淪為考試工具，而未達目的方案介紹及其針對性

從學制上， 通識科從必修改為「基礎選修科(Required Elective)」，由現時的4C+2X/3X改為3C+1RX (Required Elective)+2X， 「基礎選修科」有三科，分別是「通識科」、「科技科」和「文化科」。學生須要在以上三科選擇其中一科修讀。因此高中學制改為「3+1+2或3」，即3個必修科(中、英、數)、一個基礎選修科、兩至三個選修科。

從課程上，通識科作為選修課入學要求上，加入社會學理論及人文學科研究方法，提升學術性。通識科加入社會學理論分析人文現象，建構通識科研究法，提升學術價值。

評價方案的優劣

在人手和設施上， 基礎選修科其實都能從現有中學人力資源獲得有利條件。近年推行的stem教育，使不少學校具備相當的科技知識及硬件設施。文化科方面，本身可從現有的語文和體藝學科教師人手中重新進行分配。由此可見，現今的教師人手絕對有能力轉型應付提出的方案。

滿足社會需要上，方案提出的通識科含有人文學理論能培養一個人的教養與素質，對人有終生實用價值。科技科上，連繫到其他理科科目，從實用角度進行知識整合推動科研，配合stem教育，迎合本港對科技人才的需求。「文化科」則可從文化角度分析古今中外的藝術文化現象，亦可以幫助文科生對文化方面的發展。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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