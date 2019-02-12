【策掂】SB05_太陽之城　香港之光

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB05的政策倡議短片摘要：

參賽學校：香港培道中學

我們的政策希望加大本港太陽能使用比例，在提升至到3%，發展替代能源，減低空氣污染，同時提高市民的環保意識，令香港進一步逹致可持續發展。

我們會把政策分兩階段進行。第一階段為以進一步推動村屋天台安裝太陽能發電板為主的先行政策。以及第二階段把太陽能普及化，推動在大廈天台及外牆安裝太陽能發電板。

首先，從第一階段推動村屋天台、政府轄下的大樓如市政大廈、街市、圖書館安裝太陽能發電板。政府在安裝費用方面為安裝者提供資助，首100名住戶可以獲得50%安裝費用的早鳥優惠，以令期回本期縮短至3-5年，提供更多的經濟誘因有效吸引更多村屋住戶參加。

（資料圖片）

另一方面，我們亦推動科研發展，例如於大學投放資源、做太陽能研究，令科研公司發掘太陽能在本港的潛力和市場，加強研發，令太陽能技術在本港提升，以及成本下降，回本期縮短。我們預期第一階段能在五年內逹致80%的屋村村民能在天台安裝太陽能板逹致全港1%的發電量，我們也收集多個試點的數據，並在五年後對第一階段的成效和限制進行檢討，以便更順利推行第二階段。

其次，第二階段把太陽能普及化，將發展重心移向市區，推動在商業大廈、住宅天台等等不同地方安裝太陽能發電板。

我們在測量大廈受光照射的朝向方向後，在該方向的大廈外牆安裝太陽能板吸收光能，配合供電上網提供電源。我們預期第二階段能在八年內令太陽能普及率上升，並太陽能板佔全港1.5%-2%的發電量。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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