【我區我主場】你聽不見　但我看得見你的聲音

為改善聽障人士的待遇，社會各界的支持和推動是普及手語的一項重要元素，不過要達致共融的社會並不容易，而我們可以為聽障人士做到的就是學習手語，使手語在香港逐漸普及，為他們略盡一分綿力。當人人都學懂手語，我們便能促進與聽障人士的交流，令他們更能融入社會。

文：香港大學學生會社會服務團第六十九屆幹事

人與人的相處少不免溝通，正當我們視説話和聆聽為與生俱來的能力之時，溝通卻是聽障人士生活上一大難關。聽障人士在日常生活中面對最大的困難是與其他人溝通和確保自己意思能否充分表達，而手語正是聽障人士常用的溝通方式甚至是他們的母語。過去幾十年，香港聽障人士數目一直有增無減：根據政府統計處數字，聽覺有困難人士有15.5萬人，但只有3,900人懂得使用手語。不過，社會上有多少人懂得手語與他們溝通和明白他們在日常生活中面對的困難呢？

為了在港大推廣手語並提升學生對於聽障人士的認識及關注，香港大學學生會社會服務團上月舉辦了為期三個星期「看見你的聲音」社會服務，活動內容包括手語班、真人圖書館和社會實驗。（圖片由作者提供）

在手語班活動中，本團有幸能邀請香港手語專業培訓中心的聽障導師黃繼鋒先生（瘋sir）來港大向同學教授香港手語。在三堂手語課當中，瘋sir教授了英文字母、數字以及其他一般的日常手語。同時他分享了自己作為聽障人士的經歷以及在社會上面對的問題，令同學對聽障人士及手語有更深入的認識和了解。

手語是聽障人士常見的溝通方式，不過並非世界共通，各地的手語亦有所不同。（資料圖片／吳鍾坤攝）

在活動舉辦的第二個星期，本團邀請了聾人力量的成員與參加者交流。是次真人圖書館活動當中，參加者透過無聲默書，以讀唇分辨讀音相似的詞語，例如「美國」和「蘋果」，去體驗聽障人士在沒有手語教學下遇到的學習困難。

聾人力量成員亦分享了聽障人士在權益、文化以及生活上遇到的困難，例如醫療、資訊、參加國際性比賽等方面。其中一位分享者提及到本港的聽障人士在教育方面待遇未能切合他們的需要，影響他們在接收知識的進度；聽障人士在聾人學校學習時，學校不會鼓勵聽障學生運用和學習手語，反而提倡他們學習囗語去迎合健聽人士的生活，令他們花費時間去適應口語的學習方式，因而錯過很多學習知識的機會。

由於學習知識成為聽障人士生活的一大問題，長遠窒礙他們尋找一份穩定工作並失去向上流的機會。為了建設一個共融的社會，聾人力量的成員都致力為聽障人士爭取權益，從而提升聽障人士的生活質素。

透過「看見你的聲音」手語班活動，希望在校園內及社區提升大眾對手語和聽障人士的關注。（圖片由作者提供）

在活動的第三個星期，本團亦舉辦了一個社會實驗，參加者在校園內向途人做手語，了解他們對手語的看法，藉此推廣香港手語，引起大眾對聽障人士的認識和關注。我們發現大部份的途人都不太了解手語，但慶幸的是他們都願意停下來，了解那些手語的真正意思和現時聽障人士在社會上面對的困難。我們相信各社會人士是願意接納和想進一步認識手語，唯欠缺踏出接納和學習手語的第一步。

為改善聽障人士的待遇，社會各界的支持和推動是普及手語的一項重要元素，不過要達致共融的社會並不容易，而我們可以為聽障人士做到的就是學習手語，使手語在香港逐漸普及，為他們略盡一分綿力。當人人都學懂手語，我們便能促進與聽障人士的交流，令他們更能融入社會。

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（圖片由作者提供，文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）