修頓場館｜香港第一間室內體育館　國際級「籃球聖地」陪港人成長

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-01-29 08:00

說起灣仔的修頓球場，體育迷應不會陌生——修頓室內籃球場在1950年啟用，是香港第一間室內體育館，舉辦過無數國際體育賽事。除了被封為「籃球聖地」，原來它對香港的藝術、宗教發展也極具影響力！

回顧港島「紅館」 起初是為了幫助街童？

二戰後香港社會貧窮，街童問題嚴重，為了讓兒童和青少年有健康的身心發展，1950年兒童遊樂場協會（現稱香港遊樂場協會）在修頓球場興建紀念殉戰烈士福利大廈，為兒童提供遊樂及健康的活動，修頓室內籃球場亦在同年7月正式開放，成為全港第一間室內體育館。

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張繼聰：長途跋涉也要到修頓球場看籃球賽

修頓場館一直被視為「籃球聖地」，是不同年代籃球員的共同回憶，同是籃球愛好者的藝人張繼聰也在其中——張繼聰中學開始熱愛籃球，即使家住新界，亦會長途跋涉到修頓球場觀看甲一籃球賽事，後來與甲一球員一同比賽，他自言感覺夢幻又好玩！

香港籃球總會副會長羅善行先生表示，修頓場館對香港籃球發展非常重要，它是香港少數能舉辦國際賽事的籃球場地，因此香港籃球總會各類賽事、表演賽以及國際邀請賽均在修頓上演，「籃球聖地」連帶影響附近社區多了售賣運動用品的商鋪，修頓正門對出的電車廣告燈箱，也長期有籃球相關產品的推廣，可見這個地方對籃球發展的重要性。

化身演唱會、宗教用地

除了籃球活動，修頓場館也舉辦不少興趣班、展覽、拳賽甚至演唱會，亦會用作宗教用途。菲律賓教會The Kingdom Of Jesus Christ自1994年來每個星期日早上也會租用修頓場館進行崇拜活動。吳慶龍於香港出生、擁有一半菲律賓血統，自90年代初回流香港後便一直於修頓場館參加崇拜，由於教會沒有自己的地方，他表示很難得有一個可以容納這麼多人的室內場館供他們租用，讓他們近一千人可以不受天氣影響進行崇拜。

修頓場館可容納千人進行宗教活動。（資料由香港遊樂場協會提供）

遊協線上慈善跑 2021 守護港人共同回憶

修頓場館為港人服務多年，很多設施已陳舊老化，香港遊樂場協會遊協首次舉辦線上慈善跑，希望大家可以邊跑邊做善事。所有捐款將全數用作翻新及優化修頓場館設施，以推廣社區活動讓青少年和長者使用，成就他們發揮個人所長，踏上更大舞台！

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