博愛全港賣旗日　2,500義工報名創新高　邵珮詩籲將慈善融入生活

今年「博愛醫院全港賣旗日」於4月6日（星期六）圓滿舉行，義工人數創歷年新高，近2,500名義工報名參加；而賣旗大使邵珮詩（Veronica）更陪同義工落區賣旗，為博愛醫院屬下單位籌募經費，幫助弱勢社群。

攝影：黃寶瑩



「博愛醫院全港賣旗日」為博愛醫院屬下十一間兒童及家庭服務中心、王木豐紀念長者健康支援及進修中心及荔灣美孚梁之潛伉儷長者健康支援及進修中心籌募經費，拓展服務。今年再次請來插畫師徐羨曾負責設計四款精美旗紙，分別代表社會服務、義工服務、過渡性房屋及援助金。博愛醫院各項惠民服務在其畫筆下化身童趣插圖，融入香港社區面貌中，活靈活現，亦帶出了博愛醫院的服務深入社群的寓意。

除此之外，賣旗大使 - 邵珮詩更與博愛醫院董事局主席周駿達更身體力行，率領義工隊於沙田石門及大圍賣旗，吸引不少居民與遊客支持，場面熱鬧溫馨。

賣旗大使的藝人邵珮詩首次參與賣旗活動，身體力行於沙田石門及大圍賣旗。

雨中賣旗熱情不減 邵珮詩率領義工共襄善舉

首次參與賣旗活動的邵珮詩指，街坊積極買旗做善事令她感動，期望「日行一善」可以成為大家生活的一部分：「賣旗其實好有意義，當街坊買旗後，貼在身上的旗紙便成為了做善事的標誌，鼓勵更多人買旗支持，微小的舉動已為社會出一份力。」

博愛醫院董事局主席周駿達與賣旗大使邵珮詩一同落區賣旗，為善不甘後人。

活動當日天陰有雨，但無阻街坊支持慈善，不少老友記踴躍買旗。

活動當日天陰有雨，但無阻義工的熱情，他們來自社區不同界別，包括博愛醫院屬下服務單位的同工及會員、全港中小學及幼稚園、友好團體、屋邨團體、區議員辦事處、商界及企業義工隊等等，群策群力，為博愛醫院服務籌募善款。博愛醫院董事局主席周駿達大讚義工愛心滿溢：「不少父母帶同子女落力賣旗，小朋友年紀輕輕卻非常勇敢，主動地向途人募捐，而且笑容滿面，為『博愛醫院全港賣旗日』增添歡樂氣氛。」他又鼓勵更多年輕人參與及組織義務工作，回饋社會。

義工來自社區不同界別，包括博愛醫院陳楷紀念中學學生。

博愛醫院致力推動義工服務發展，同時持續提升「博愛義工隊」服務及規模，培養關愛社區精神。是次招募賣旗義工的同時，特設立《博愛義工約章》，邀請各界友好及企業伙伴於招聘員工時將「參與義務工作」列入考慮之中。另外，為鼓勵市民加入博愛義工隊，將獲頒服務證書，嘉許其於義務工作的付出和貢獻，期望更多有心人參與及組織義務工作，回饋社會。不少機構及有心人支持，熱心參與《博愛義工約章》，共同推動義工文化，包括周駿達主席、大航展翅高飛慈善基金有限公司、Blockway Technology Limited、旺旺城迷你倉、銳陽集團及港清新力量。期望未來有更多熱心企業及團體加入，攜手宣揚義務工作的理念和價值，建立更和諧社會。

博愛醫院董事局總理盧官佃伉儷於雨天下亦擔任賣旗義工，全力支持慈善活動。

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（資料及相片由客戶提供）