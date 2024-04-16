「高鐵青年號」300港生赴長沙　了解文創產業發展

長沙作為千年古城，擁有豐富的歷史和文化底蘊，同時也充滿活力和現代感。長沙近年躋身網紅城市前列，連續獲評為全國最具幸福感城市，亦是國家首座獲聯合國教科文組織評為「媒體藝術之都」，顯示了其潛力和吸引力。



為深入了解長沙過去和現在的發展，龍傳基金與香港青年協會合辦的「高鐵青年號」，以「文創體驗行」為主題，率領300位香港中學生，乘坐高鐵列車前往湖南省長沙市，探索文創產業、教育及歷史文化，展開四日三夜的湖湘文化之旅。

中五學生王悠靜（右）和張凱琳（左）很高興參與了「高鐵青年號」，認識到國家的故事和歷史痕跡，並認為長沙每個景點均值得到訪。

順利天主教中學的學生王悠靜是參加者之一，她對這次行程提供了不同類型的活動而感到驚喜，讓她感受到長沙這個城市的新舊文化融合。在眾多行程中，她以橘子洲《恰同學少年》劇場最為難忘，一些原本在書中學過的知識，通過「沉浸式」有全新的體會，深入理解歷史背景及相關人物的想法，也有助增強國民身份認同。

同是中五的張凱琳分享說，首次到訪長沙已留下深刻印象，打算日後再來觀光。她在校內修讀地理，這趟旅程除了參觀企業及景點，更會特別留意長沙的地理位置及氣候變化，實踐課堂理論，並增進對學科的興趣。

多位青年對沉浸式話劇《恰同學少年》劇場最為難忘，它以創新手法將枯燥的歷史活化成生動的舞台劇，讓觀眾深入了解歷史偉人背後的生活和歷史足跡。

荃灣聖芳濟中學的黃哲朗對隆平水稻館留下深刻印象，他熱愛研究近代歷史，因而對國家的種植水稻歷史和技術發展十分感興趣，並坦言成長於大城市，難得一探農業科技的面貌，獲益良多。另一學生郭家寶則讚嘆長沙的城市生態發展，他認為香港基建設計可參考當地經驗，在城市發展和文化歷史保護之間取得平衡，讓兩者和諧共存。

鄭諾行參觀農業科技展館時，被中聯重科的無人駕駛挖掘機技術所震撼。

龍傳基金主席黃嘉純律師表示，是次考察團的反應非常熱烈，龍傳基金一直鼓勵青年透過親身體驗，認識國家的卓越成就，融入國家發展大局。香港青年協會會長陳維安表示，長沙作為歷史文化名城，擁有無數的名勝古蹟，其教育及文化創意產業更是國家首屈一指，值得本地青年深入探究和學習。他們亦感謝香港賽馬會、港鐵公司、恒基兆業地產集團、九龍倉集團、香港中華廠商聯合會、自由鳥、中聯辦青年工作部，以及湖南省青年聯合會全力支持，並有多間中學的熱心參與。

長沙是中國中部最大的高鐵樞紐城市，從香港搭乘高鐵列車只需3個多小時就能抵達。

龍傳基金與香港青年協會合辦的「高鐵青年號」，帶領300位本地青年前往湖南長沙考察四日三夜，體驗沉浸式劇場、參觀文創產業園、嶽麓書院及橘子洲等歷史名勝，並探索工程機械製造和農業科技的發展。

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