共建「疫苗保護屏障」　攜手守護香港家園

為響應政府呼籲巿民儘早接種疫苗，於社區建立堅固的保護屏障，九龍樂善堂於2022年11月起推出為期18個月的「社區疫苗接種推廣計劃」，旨在深入社區推廣政府之「疫苗資助計劃」，包括2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，透過疫苗接種增強市民自身免疫力，降低重症風險。計劃與不同地區團體合作，在社區舉辦疫苗接種和疾病預防健康講座、商場攤位推廣活動、流動教育宣傳車及協調籌辦外展疫苗接種活動等。計劃另有製作疫苗宣傳短片，在多個社交媒體頻道、地區服務單位、醫生診所、社區藥房和地區康健中心及康健站播放，加強呼籲市民尤其是長者和兒童及早接種疫苗，保護自己及家人。截至本年4月，計劃受惠人次已超過128,000人。



透過社區健康促進活動，傳遞接種疫苗的重要性

疫苗接種互動教育講座：瞭解疫苗，守護健康！

九龍樂善堂一直積極與不同團體合作，安排註冊護士到社區舉辦健康講座，講解預防流感及肺炎球菌的重要性、接種疫苗的保護作用和接種須知等。講座更設有互動問答環節，由醫護人員解答參與者對疫苗的疑問、釋除對疫苗接種的顧慮。同時，鼓勵巿民善用「醫健通」服務，於線上查閱已登記「疫苗資助計劃」的醫療服務提供者名單，及建立電子疫苗接種紀錄。講座中亦有介紹政府「疫苗資助計劃」，提醒市民除流感疫苗外，政府同時資助合資格長者接種肺炎球菌疫苗，以提高對肺炎球菌感染的預防效果。健康教育服務推出至今，累計參與機構近40間，受惠人次超過4,000人。

與地區團體合作舉辦疫苗接種教育講座

「健康防護號」流動宣傳車：資訊隨手可得！

為讓市民更容易獲得正確的疫苗資訊，計劃安排名為「健康防護號」的流動宣傳車於七個指定地點停泊，遍及港九新界，提供流動健康服務，包括由註冊護士為超過600名市民進行免費健康風險評估(包括量度血壓、血糖、BMI指數及中央肥胖等)及疫苗接種諮詢；同場設疫苗互動遊戲，派發由計劃團隊製作的疫苗接種指南，以及為市民安排登記成為地區康健中心及康健站會員，鼓勵使用社區基層醫療服務作全面健康管理，活動累計接觸超過1,800名市民。

「健康防護號」流動宣傳車停泊於社區為市民提供健康服務

協調外展疫苗接種服務：讓接種疫苗變得輕鬆便利！

計劃於服務期內策劃多場外展疫苗接種活動，安排醫護團隊以外展形式於地區康健站、各區院舍、長者中心以及機構團體等，為市民接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，配合政府宣傳「左流右肺」。九龍樂善堂同時於服務開始初期，透過轄下兩間醫療中心為100名服務使用者提供免費疫苗接種服務及送贈個人健康護理禮包，以鼓勵市民積極關注自身健康及作健康管理。

協調外展疫苗接種服務，安排外展醫生為市民接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，配合政府宣傳「左流右肺」

整合資源 鼓勵「官、民、商」三方合作

推動社區疫苗接種需要多方協作及支持，計劃其中一個重點方向是作為先行者，牽頭推動「官、民、商」三方合作，例如聯繫企業、物業管理公司等，於不同平台向員工或服務使用者推廣疫苗接種的重要性，提高不同持份者對疫苗接種的關注度；亦可提供場地，夥拍醫療機構及非牟利機構以外展方式為其員工或住戶提供資助性疫苗接種服務，透過靈活和多元化的服務模式，回應社會不同的需要。另一方面，鑑於政府近年於18區建立地區康健中心及康健站，進一步發展地區為本的社區醫療健康系統。計劃建議透過地區康健中心及康健站與地區團體緊密聯繫，加強合作舉辦疫苗接種相關活動，令疫苗教育資訊和接種服務更有效於社區推展，有望做到政府希望的「治未病」理念，減低對公營醫療系統的負荷。由健康教育及諮詢、疫苗接種宣傳、講解健康人生計劃，繼而安排疫苗接動活動及後續跟進，務求以最便利市民的形式推動疫苗接種，提高整體社區接種率。

領取疫苗接種指南及服務分享冊

計劃特別製作及印刷「疫苗接種指南」及有關社區推動疫苗接種推廣服務的分享冊，分服務成功經驗，同時為未來疫苗推廣活動方向作建議。樂善堂歡迎地區單位或團體透過電郵(msd@loksintong.org)索取疫苗接種指南及分享冊，數量有限，送完即止。

更多服務內容可瀏覽以下網頁：

https://www.loksintong.org/community-vaccination-promotion-programme

如市民有需要接種疫苗，可致電樂善堂醫療中心預約疫苗接種服務：

樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心(九龍城)

地址：九龍城聯合道48號地下

電話：2383 6645

樂善堂李賢義伉儷醫療中心(太子)

地址：九龍太子彌敦道750號始創中心12樓1211至1215室(B單位)

電話：2391 1073

(資料及相片由客戶提供)