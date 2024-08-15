博愛醫院　愛老護老悅目計劃　資助長者白內障手術費

白內障是長者常見眼疾之一，隨著長者人口增長，患白內障礙的人士數目亦隨著增加。有見及此，博愛醫院最近獲善長捐助推行「愛老護老•悅目計劃」，其中一部份是資助經濟有困難長者參與醫管局的「耀眼行動」白內障手術計劃，為有需要長者提供500個白內障手術費用津貼名額。



愛老護老 悅目計劃

政府數字顯示，2023-24年度白內障新症有約15萬名，現時公立醫院病人輪候白內障手術的時間約219星期。按衛生署衛生防護中心資料，年紀越大，視力問題對日常生活影響越大，65至74歲中，有16.2%感到生活受限制；75至84歲及85歲或以上長者，則有27.5%感到生活受限制。因此，醫管局於2008年開始推行公私營醫療合作計劃 - 「耀眼行動」，合資格人士只需支付不高於8,000港元的自付額，並獲得定額資助8,000港元，便可到私家醫生診所接受白內障手術。然而有經濟困難的長者要自付8,000港元作為手術費，仍相當困難，唯有選擇繼續等待公立醫院，影響長者的日常生活外，亦會增加意外的風險。

博愛醫院最近獲善長捐助，推行「愛老護老 • 悅目計劃」，當中一部份將資助500名經濟有困難長者參與醫管局的「耀眼行動」白內障手術計劃，為有需要長者提供白內障手術費用津貼。凡領取政府津貼(綜援除外)及年滿60歲之長者，只要持有參與醫管局「耀眼行動」白內障手術計劃的有效通知書，便可向博愛醫院長者社區務中心申請「愛老護老 • 悅目計劃 - 長者白內障手術資助」。

來自博愛醫院王木豐紀念長者健康支援及進修中心的王婆婆，3年前因照顧患腎病丈夫而遲遲未能到政府醫院做白內障手術，惟丈夫早前過身，獨居的王婆婆有感白內障影響其日常生活，及後收到「耀眼行動」邀請信，可獲資助往私家醫生診所盡快做白內障手術，但仍需自付$8,000。有見及此，中心職員向王 婆婆介紹博愛醫院「愛老護老 ‧悅目計劃」，除可資助手術費用外，更會提供供述後護理。申請後更獲安排盡快做手術，以便她安全外出及照顧自己，王婆婆感感恩有善長捐贈基金，助她走向光明，安享晚年。

王婆婆透過博愛醫院「愛老護老 ‧悅目計劃」，接受白內障手術，助她走向光明，安享晚年。

社會福利署深水埗區福利辦事處助理福利專員周美儀、深水埗民政事務處民政事務助理專員馮伊婧、博愛醫院董事局周駿達主席、黃曉君第一副主席、陳國基第二副主席暨安老服務委員會主席,MH,JP、陳國威慈善基金代表冼敏英、計劃善長代表劉桂華律師及Amy Lo、美孚茘灣街坊會副理事長司徒杰及善長梁之潛伉儷兒子梁永烈為啟動禮揭幕

博愛醫院董事局成員及嘉賓一同支持「博愛醫院美孚荔灣街坊會長者服務擴展啟動禮」。

博愛醫院董事局成員及嘉賓慶賀博愛醫院美孚荔灣街坊會長者服務擴展竣工。

支援護老者 凝聚正能量

為進一步擴大社區對照顧者的支持網絡，及提供多元化藝術減壓活動及適切的照顧資訊，提升自我價值，並發展照顧者及長者的其他潛能，讓照顧者能更好地應對日常照顧上所產生的挑戰，提高自己和長者的生活質素，「博愛醫院 - 愛老護老 • 悅目計劃」另一部份則是資助兩間自資長者中心：梁之潛長者健康支援中心及王木豐紀念長者健康支援及進修中心推行照顧者活動，凝聚照顧者及加強交流支援。

博愛醫院於7月10日在博愛醫院梁之潛長者健康支援中心舉行啟動禮，博愛醫院董事局周駿達主席致辭時表示博愛醫院每年服務人次已經沖破190萬，證明博愛醫院百年來貫徹為有需要的市民提供最適切的服務，而耆康護老更是博愛醫院的服務重點之一：「博愛除了努力發展長者社區服務，協助長者『居家安老』之外，亦十分著重院舍照顧，全港最大之安老院舍『博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍』亦將於2027年第1季開始營運，正式投入服務，落成後可提供1,434個長者護養及護理宿位，照顧不同程度體弱長者的需要。本項目獲得政府及多個界別的社會賢達支持，體現官、商及民攜手同行的決心，打造一所優質的安老院舍，為長者提供全面的護理照顧。」

而博愛醫院董事局第二副主席暨安老服務委員會主席陳國基博士，MH，JP感謝多年來一直支持博愛醫院的各位善長，他們每一分支持都是博愛醫院擴展服務的力量：「感謝美孚荔灣街坊會、陳國威基金及「無名氏」善長的遺產捐贈。」陳博士相信香港市民見證著博愛醫院屬下單位嘅服務不斷向前發展，期望能緊貼市民嘅需要，惠及更多市民。

深水埗民政事務處民政事務助理專員馮伊婧女士(右二)、博愛醫院董事局周駿達主席(左二)、黃曉君第一副主席(左一)、王陳鴛鴦第五副主席(右一)一同致送紀念品予美孚茘灣街坊會副理事長司徒杰博士(中)。

社會福利署深水埗區福利辦事處助理福利專員周美儀女士(左二)、博愛醫院董事局陳國基第二副主席暨安老服務委員會主席,MH,JP (右二)、郭志成第六副主席(左一)及吳泰榮第七副主席 (右一)一同致送紀念品予善長梁之潛伉儷兒子梁永烈先生(右三)。

博愛醫院董事局劉達泉總理(左一)及陳燕萍總理(右一)一同頒贈感謝狀予永樂建築鄧偉就工程師(右二)、永樂建築郭偉賢(左三)及滙秀企業有限公司。

博愛醫院董事局許綺芹總理(右一)及陳庭剛總理(左一)一同頒贈感謝狀予物業管理公司代表(左2)及美孚新邨第1及2期、3期業主立案法團代表(右二)。

博愛醫院董事局簡陳擷霞永遠顧問(左一)及博愛醫院甲辰年董事局當年顧問馬驍先生(右一)一同頒贈感謝狀予長者及照顧者。

美孚荔灣街坊會司庫李蔚寅(左一)及美孚曼克頓之友社主席陶開國(右一)一同頒贈感謝狀予長者中心義工。

博愛醫院董事局周駿達主席、黃曉君第一副主席、陳國基第二副主席暨安老服務委員會主席,MH,JP、王陳鴛鴦第五副主席、郭志成第六副主席、吳泰榮博士第七副主席、劉達泉總理、陳燕萍總理、許綺芹總理、陳庭剛總理、簡浩秋永遠顧問及博愛醫院甲辰年董事局當年顧問馬驍先生接受中心長者贈予紀念品。

博愛醫院董事局成員及嘉賓參與傳統切燒豬儀式，慶賀美孚荔灣街坊會長者服務中心啟動禮及祝願長者們，身體健康，長命百歲。

（資料及相片由客戶提供）