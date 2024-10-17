九龍樂善堂支持《2024年施政報告》的民生政策

樂善堂支持行政長官於10月16日發表的施政報告上的民生政策、方向和內容，認為相關施政深化了當中的民生改革和服務。



精準扶貧是今屆政府的扶貧策略，能善用公帑資源投放在最有需要的弱勢社群身上，行政長官在去年發表施政報告時，針對劏房戶生活需要提出「社區客廳試行計劃」，並表明會在試行一年後檢討成效，再考慮擴展至其他劏房戶較為集中的社區，首個由政商民合作的「深水埗社區客廳」推出不夠一年，成效顯著。截至2024年10月16日，劏房家庭總數已較政府全年目標高出11.5%，受惠劏房戶達577個，會員人數為1,576人；每日至少430人次使用，超越全年8萬人次目標，10個月已達133,425人次，可見服務十分受歡迎。當中65%為有孩子的家庭。樂善堂作為深水埗社區客廳營運機構，樂見政府適時檢視成效後，再加推多3個社區客廳至劏房戶較集中的社區，讓更多劏房家庭受惠。

劉愛詩總幹事表示，在過去10個月營運深水埗社區客廳的服務經驗上，是項德政及惠民項目絕對能達到績效指標，目前客廳硬件，包括共享廚房、洗衣乾衣機、浴室等使用率很高，不單針對劏房戶生活痛點，延伸了他們的生活空間；同時在軟件上，關顧到孩子功課輔導、會員健康、健體及興趣、家庭輔導、情緒支援、社區資訊講座、就業支援等，讓劏房家庭身心健康和幸福感得以提升。項目善用香港公益慈善文化的優勢，除了有信和集團及黃廷方慈善基金贊助場地、裝修及客廳活動如暑假籌辦北京團等，李聖根前主席亦捐資為社區客廳加設不同電子系統和網絡，超過30個商界團體亦捐助物資和食物，派出企業員工擔任義務導師，並有大專院校學生為劏房孩子温習、提供英文班等。

樂善堂同時配合政府推動數碼化社會，積極成為智慧型慈善機構，在設計深水埗社區客廳時，獲勞福局和社署支持下首設電子會員系統，方便會員預約設施及活動，並以數據分析會員使用量和需要，進行檢視和優化服務，電子系統大受歡迎，相關電子系統亦推廣至其他社區客廳使用，讓基層享受數碼生活。

深水埗社區客廳其中一對受惠夫婦潘先生與太太，育有一名兩歲兒子，一家三口居住於深水埗區的劏房，劏房環境狹窄，因潘太懷有身孕，預產期為10月下旬，為了讓自己有更佳的環境養胎，差不多每天前來客廳，潘太與兒子會在中午到來，爸爸則晚上下班後來食晚飯。潘太喜愛使用客廳設施，可以在飯廳烹調美食，與家人用膳。兒子最喜歡兒童閣，有較大空間和不同種類的玩具，潘爸爸表示在劏房根本沒有空間和兒童玩耍，現在下班後，會第一時間到客廳和兒子在兒童閣玩耍，每天亦借用浴室及嬰兒浴盆，替兒子洗澡，兩父子的關係也增進不少。

潘太表示自己在這裡認識了不少新朋友，可以與其他媽媽討論育兒心得，兒子也能在這裡找到其他年齡相近的小朋友作伴，擴闊社交圈子。同時其他會員能短暫地幫忙照顧兒子，使他們能騰出時間處理其他事務，發揮睦鄰互助。

潘爸爸稱，他作為家庭經濟支柱，社區客廳除提供空間亦減輕了他們一家的經濟負擔，如：水電、洗衣費用等。他亦感謝客廳提供不同的活動，加強了他們與社區的連結，認識社區不同資源，加強他們與其他會員間的聯繫。潘太臨盆在即，他們會善用客廳備餐間，為街坊們準備「豬腳薑醋」，與大家一起分享新生的喜悅。

深水埗社區客廳每日均有不同的活動予家庭會員。

不同的義工團體定期到深水埗社區客廳服務會員。

而是次施政報告表示會擴大課後託管服務計劃名額及學校數目，樂善堂其中一間位於劏房林立的觀塘區之小學 - 樂善堂楊仲明學校，是首批參與了扶貧委員會推行的在校課後託管服務計劃之小學，計劃原本為學校提供60個名額，推出初期已快速爆滿，及後在社署協助下，再將名額提升至80個，亦已滿額，可見服務十分受歡迎。項目不單協助學生温習、功課輔導，同時能促進家長和孩子的親子關係，並釋放家長勞動力，投入市場，提升基層家庭上游機會。

房屋方面，樂善堂劉愛詩總幹事認為施政報告中提出立法制定住宅樓宇分間單位出租制度，由專業人士確認並申請認證，當中合標準單位認證為「簡樸房」之措施，能確保居民基本住屋質素及樓宇安全；同時設登記制和寬限期，讓業主有時間瞭解和改善不符合標準之劏房單位成為簡樸房，能為業主作好期望管理之餘，平衡到居民所獲得適切的基本住屋質素。

劉愛詩總幹事認為簡約公屋及過渡性房屋能為因「簡樸房」而需安置的劏房居民作出最佳安排。其中遷至彩興路過渡性房屋的李女士對於政府推出「簡樸房」標準表示歡迎，並認為如有小朋友，應為孩子著想，為孩子選擇有助身心發展的住屋環境。

李女士與任職司機的丈夫及三名子女，包括兩名就讀小學子女及一名剛出生幼兒，一家五口原居於荃灣頂樓劏房，因看到房屋局過渡性房屋住得易平台，申請樂善堂位於彩興路過渡性房屋「樂屋」並於7月遷入。李女士表示，入住前居於荃灣一個面積約100多呎頂樓劏房，人均面積約28呎，樓宇結構有問題，每逢打風落雨會全屋滲水，而且劏房近馬路，嘈音加上空氣質素差，在家很少開窗，需要經常開冷氣，屋內沒有廚房，但每月租金也動輒$6,000，連水電費每月開支近$7,000。一家人困在結構有問題的劏房，小朋友食飯和温習也只能在細小的角落。

李女士一家遷入「樂屋」後，居住面積較之前劏房大近一倍，租金便宜，最開心是看見子女學習和活動空間大大提升，加上剛入住「樂屋」後，經樂善堂服務轉介，介紹觀塘區小學及轉學資訊，幫忙兩名子女順利轉校，現時上學交通方便，小朋友亦很喜歡校園的環境，最近更與其他居民在樂善堂安排下一同免費看戲，自己和孩子也有了社交活動，親子關係大大改善。她對於今屆政府推出多元化解決劏房問題的措施表示衷心感謝，令她和家人有充份的獲得感、幸福感。

在「樂屋」同事安排下，居於彩興路過渡性房屋的李女士與一班「樂屋」居民免費到戲院欣賞電影，她認為劏房戶無需擔心政府推出「簡樸房」後沒有安置，因為好像她一樣，可選擇過渡性房屋或日後的簡約公屋，為孩子提供安樂窩。

樂善堂位於彩興路的過渡性社會房屋項目。

(資料及相片由客戶提供)