2024川港文化活動周　文化中國、錦繡四川　走進香港專場

九龍樂善堂(下稱「樂善堂」)與香港四川社團總會、四川海外聯誼會合辦下，一連兩日(2024年11月3日及4日)，於信和集團及黃廷方慈善基金贊助的場地 - 香港富麗敦海洋公園酒店、以及位於天水圍的樂善堂梁銶琚學校，舉行兩場 「2024川港文化活動周暨喜迎熊貓系列活動『文化中國、錦繡四川』走進香港」活動專場，共600名基層及社區人士受惠， 除欣賞到四川國家級表演，並體驗非遺文化。



在11月3日活動上，樂善堂「深水埗社區客廳」以及過渡性社會房屋「樂屋」300多名會員及居民參與活動，樂善堂常務總理會更贊助會員和居民享用自助午餐。

11月3日於香港富麗敦海洋公園酒店走進香港專場活動︰

九龍樂善堂主席莫文韜於活動致歡迎詞

勞工及福利局副局長何啟明及深水埗民政事務專員黃昕然與「深水埗社區客廳」會員合照

房屋局副局長戴尚誠向過渡性房屋「樂屋」居民了解生活情況

勞工及福利局副局長何啟明、房屋局副局長戴尚誠及深水埗民政事務專員黃昕然與民同樂，一同欣賞四川國家級表演，並且和受惠對象交談。有深水埗社區客廳的劏房母親向勞福局何啟明副局長及黃昕然專員表示多謝政府資助社區客廳，讓她和孩子有個用膳和温習的地方。居住於大埔樂善村的居民向房屋局戴尚誠副局長表示入住樂善村後生活空間大大改善， 減輕了租屋的經濟壓力，幸福感提升。

樂善堂主席莫文韜先生致詞時表示，多謝四川海外聯誼會、香港四川社團總會協辦; 四川省委常委、統戰部部長趙俊民先生和四川領導親臨活動；李聖根主任委員帶領樂善堂同事做好預備工作；讓300多位來自深水埗社區客廳會員以及過渡性社會房屋「樂屋」的居民，能夠在周日欣賞到四川國家級表演，小朋友更獲得由香港四川社團總會送贈的熊貓玩具。他續稱，樂善堂與四川交流緊密，今年初總理會捐贈港幣100萬元支持四川復康病院更新設備，去年和今年與過百名中學生到四川考察交流，認識中國文化等，今日更有幸邀請到四川國家級團隊來港，走進香港社區，作精彩演出，給市民一個認識中國文化的好機會。

四川非物質遺產文化攤位

四川非物質遺產文化攤位

四川國家級變臉表演

11月4日晚，本堂於天水圍樂善堂梁銶琚學校舉行走進元朗專場，300多名師生及元朗賢達和市民踴躍參與，座無虛席。

主任委員李聖根主席致詞表示，非常感謝元朗民政事務處、香港四川社團總會、四川海外聯誼會以及元朗地區服務及關愛發展基金籌辦及支持“文化中國．錦繡四川”走進香港元朗專場的活動，樂善堂梁銶琚學校能夠參與舉辦，是我們的榮幸。我們樂善堂與四川的關係很緊密，樂善堂轄屬學校在四川有多所姊妹學校，不僅加強了兩地教育及文化的交流，也增進了學生們的友誼，希望將來可以有更多的機會與四川合作和交流。另外，香港四川社團總會早前到了我們樂善堂梁黃蕙芳紀念學校演出，表演了集體柔術、長壺茶藝及變臉等國術，十分精彩，看過的學生和老師們都讚不絕口。四川省海聯會帶領今晚表演的各個團體，如同文化的橋樑，將四川文化的精髓傳遞到香港這片土地上，讓我們有機會如此近距離地欣賞、觸摸、感受四川文化的博大精深。

11月4日於樂善堂梁銶琚學校元朗專場活動︰

眾嘉賓包括四川省委常委、統戰部部長趙俊民、元朗民政事務專員胡天祐、主任委員李聖根主席、四川領導、元朗社區賢達等與受惠者於樂善堂梁銶琚學校大合照。

活動主任委員李聖根主席致詞

（資料及相片由客戶提供）