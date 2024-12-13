樂善堂144周年慈善晚宴　「樂善關懷基金」為逾千家庭走出困境

九龍樂善堂於12月9日假香港麗晶酒店舉行「信義能源控股有限公司呈獻：九龍樂善堂144周年慈善晚宴」，邀得鄧炳強保安局局長GBS, PDSM, JP擔任主禮嘉賓。是次晚宴所籌得善款將撥捐至「樂善關懷基金」。



集眾人之力 提供逾1,600萬元緊急援助金

鄧炳強保安局局長致辭時表示，很高興再次獲邀為植根香港144年的九龍樂善堂打氣。近年樂善堂積極配合特區政府施政方針，推出過渡性房屋、營運社區客廳、支持簡約公屋、成立地區關愛隊等。他衷心感謝樂善堂支持特區政府以外，更積極支持保安局工作，例如加強轄屬學校的國家安全教育，捐款給懲教署的犯人福利基金，推出小學禁毒教育計劃等。他呼籲各界支持樂善關懷基金，繼續發揚「關懷情真，樂善同行」的使命。隨即由鄧局長與樂善堂主席團一同主持啟動儀式，為晚會揭開序幕。

主禮嘉賓鄧炳強保安局局長(左三)與九龍樂善堂主席團一同主持啟動儀式

樂善堂常務總理會與主禮嘉賓大合照

樂善堂成立至今144年，一向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨，服務香港市民，隨著近年努力拓展，本堂現時轄屬單位逾85個，並因應社會變遷和市民需求推出多元服務。

「樂善關懷基金」為晚宴的重點籌款項目，目的是為因突發事故而陷入經濟困境人士提供緊急經濟援助。踏入第15年，已撥款超過港幣1,600萬元，援助超過1,400戶家庭。援助過的個案包括土瓜灣塌樓事故、牛頭角迷你倉大火、大埔公路雙層巴士車禍、秀茂坪安達臣道天秤意外等受影響家庭。每宗受助個案撥款港幣5千元至5萬元不等，助他們渡過經濟難關。莫文韜主席在儀式上致辭表示，在大大小小的事故中與受助者聊天時，收到最多的回饋是感謝樂善堂在他們遇到難關時給予最即時的支持，猶如及時雨，為他們解決燃眉之急。籌募眾人的力量，發揮基金「能夠施予，就是幸福」的信念。晚宴上特設慈善熊貓及慈善待用券義賣環節，善長每捐出港幣200元，可支持「樂善關懷基金」及「共襄『膳』舉」膳食支援計劃，為受助人在危難中提供經濟或膳食支援，減輕生活壓力。

董貺漄副主席(中)以公司名義冠名贊助是次晚會，並捐贈港幣100萬支持「樂善關懷基金」，由主禮嘉賓鄧炳強局長(左)及莫文韜主席(右)代表接受

莫文韜主席(中)捐贈港幣200萬支持樂善堂慈善服務，由主禮嘉賓鄧炳強局長(左)及晚宴主委董貺漄副主席(右)代表接受

天災意外突襲 即時援助改變一生

晚宴主任委員兼副主席董貺漄先生表示，很榮幸能擔任是次活動的籌委會主席，為籌募「樂善關懷基金」出一分力，協助有需要人士渡過難關。去年世紀黑雨是其中一場突發天災，不少人在一夜間無家可歸，樂善堂透過基金即日撥款港幣100萬元，支援受影響災民。今年佐敦華豐大廈三級奪命火警，釀成5死40餘傷。短短一夜，令幸福家庭變得支離破碎。董副主席指當日火警發生後，樂善堂團隊的反應非常迅速。由常務總理會即時一致通過基金撥款150萬元，向近180戶受影響災民及死傷者提供即時經濟援助；而部份失去容身之所的家庭，由樂善堂的過渡性房屋社會「樂屋」團隊即時安排「樂屋」酒店支援30多戶災民暫住，並在信和集團支持下，為災民更換門鎖等。

除了大型事故，「樂善關懷基金」亦為個別意外個案提供支援。莫文韜主席與樂善堂團隊上門探訪其中一名受助者黃太，黃太憶起當日事發，仍泣不成聲，「我當時收到電話，話你老公急救緊，跟住去到醫院……救唔到喇，嗰刻真係好徬徨……」黃太的丈夫從事裝修木工逾30多年，為家庭經濟支柱，不幸在將軍澳裝修工作期間暈倒猝逝，從此天人永隔，遺下妻子、90歲長期病患父親、患腦癎症兒子及在學的女兒。當時黃太表示，丈夫為照顧家人，開工時間及收入不穩定，沒有購買保險，離開後沒有什麼留下。黃太表示當時感到一片迷茫，不知道如何解決丈夫殮葬費及生活費，幸好當時獲「樂善關懷基金」批出緊急援助金，讓黃太一家渡過經濟困境。「真係好多謝樂善堂，喺我最需要幫助嘅時候出現，幫我渡過呢關。」除了常務總理會的捐款，基金的援助金來自各界善心企業及善長的支持，積小成多，聚沙成塔，讓善款落實送到受助者手中。

面對困境，容易出現焦慮無助，受助人與捐助人素未謀面，能夠得到對方的支援，在危難中感受「關懷」與「支持」，是難能可貴的。透過基金，凝聚各界互相守望的精神，各盡綿力，萬眾同心。每港幣5千元，可為受助者提供緊急援助金，每一分一毫都是受助者的「及時雨」，足以改變他們的一生。

積極拓展慈善工作 回應市民對福利需求

晚宴獲主任委員兼副主席董貺漄先生捐出100萬元，以公司名義「信義能源控股有限公司」冠名贊助，當晚進行支票捐贈儀式，以感謝一眾善長支持，包括：莫文韜主席捐贈200萬元、騰訊基金會捐贈75萬元、會德豐地產贊助大埔「樂善村」土地及捐贈$128,900贊助所有設施及舉辦活動開支、官錦堃前主席兼永遠顧問MH捐贈10萬元。當晚亦獲莫文韜主席及父親莫耀強先生，以莫氏名義連同一眾親友現場捐出70萬元。晚宴共籌得300萬善款，並將用作支援「樂善關懷基金」、關注兒童及青年精神健康發展項目及各項社福服務等。

有賴各界善長支持，讓善業得以擴展。教育方面，承蒙 董貺漄副主席捐出港幣500萬元，在深水埗白田邨開設第7間幼稚園並命名為「樂善堂董清波幼稚園」，為樂善堂首間推行「雙語課程」的幼稚園，每班聘有外籍英語老師及本地廣東話老師，已於9月正式開學。扶貧方面，「樂善堂過渡性社會房屋『樂屋』」今年有3個項目落成，包括「大埔黃魚灘『樂善村』」、「彩虹彩興路樂屋」及「港九唐樓改裝項目」提供多1,665個單位予基層住戶；由樂善堂營運的「深水埗社區客廳」，為劏房戶家庭提供延伸生活空間，建立互助社群網絡，由去年12月開幕至今，受惠劏房戶近600個，會員人數為1,700人，當中65%為有孩子的家庭，一年達15萬人次使用。醫療服務方面，本堂將開設第三間社區藥房「藥健同心樂善堂社區藥房」，發揮社區藥劑師於基層醫療服務中的角色，為區內市民提供便利的藥物輔導、健康教育、一般疾病管理等服務；為持續擴展於大埔區的醫療服務，在温文蕙副主席命名贊助港幣252萬元下，開設「樂善堂鄭温文蕙醫療中心」，為市民提供一站式中醫及牙科服務。安老服務方面，為本港老齡化作好準備，本堂積極響應政府安老政策，與廣州椿萱茂合作開展「廣東院舍照顧服務計劃」，為長者在灣區提供多一個養老好選擇，並積極推廣長者數碼生活。

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