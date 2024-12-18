Talk Talk 網上講座系列： 中小企72行環、友、理 - 第三集

隨著ESG(環境、社會和公司治理)在企業可持續發展中的重要性日益凸顯，香港中小企面臨著如何實踐 ESG 的挑戰。

由12月13日起，一連3集Talk Talk網上講座，我們將邀請一眾行業專家及中小企代表，共同探討普惠ESG在香港的發展現狀，分享中小企如何透過創新方案推動社會發展，展示最佳實踐、建立完善的ESG管理體系及加強信息披露的策略，讓中小企業在這條創新之路上，成為推動社會進步的重要力量。【立即參加】普惠ESG企業大獎2024

第三集：12月20日 （五）

嘉賓主持：

環境社會治理公會秘書長 - 鄭蕾先生

嘉賓：

建築環保評估協會總經理 - 何志誠工程師

麗絲迪系統有限公司執行董事 - 黎卓斌先生

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【立即參加】普惠ESG企業大獎2024

由環境、社會及治理公會（ESGC）主辦及保誠保險(Prudential Insurance) 贊助的「普惠ESG大獎 2024」，旨在表彰並展示於環境、社會及治理（ESG）領域表現卓越的中小企業。大獎設有多個類別，包括「ESG表現卓越」及「ESG解決方案提供商」，以突顯創新且具影響力的ESG實踐，鼓勵企業在可持續發展方面續持作出貢獻。

大獎目標 ：

1. 表彰在環境、社會及管治（ESG）表現方面表現卓越，並為客戶提供ESG相關解決方案的傑出中小企業

2. 鼓勵創新及科技解決方案，推動具成本效益、快速實施且實用的ESG倡議

3. 推廣並表彰中小企業將ESG原則融入其業務策略及運營的優秀表現

【立即參加】普惠ESG企業大獎2024