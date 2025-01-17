團年賀歲！保良局慈善盆菜與您團圓送暖！

農曆新年將至，家家戶戶都在這佳節團圓共聚、品嘗盆菜和賀年糕點等美食。誠邀大家支持「保良局慈善盆菜籌募計劃」，讓你享用珍品盆菜之餘，更可在佳節為有需要人士送上關愛及祝福，支援有吞嚥困難人士享用美食，感受節日的歡樂。



換領盆菜有效期由即日起至2025年2月28日；六人用盆菜由太興集團供應，善長須於不少於3天前於指定46間太興分店憑券預訂，以便安排領取。

色香味形俱全軟餐 使長者重拾進食樂趣

年屆80歲的陳伯伯受牙患困擾，失去所有牙齒，無法咀嚼食物。其太太會在家中將食材煮軟讓他食用，然而食材即使經過烹煮，陳伯伯仍無法將食物嚥下，更加會吐渣，導致營養不足，情緒抑鬱低落。太太的照顧壓力亦因而俱增。

陳伯伯其後被安排進食糊餐，然而，糊餐味道比較單一，未能令他重振食慾。保良局護理中心的專業團隊見狀便安排陳伯伯嘗試保良局的「流心軟餐」，軟餐的賣相與真實食材相似，味道原汁原味，令陳伯伯食指大動。他一邊進食「排骨」軟餐，一邊大讚軟餐十分美味。在進食軟餐一個月後，陳伯伯的體重明顯健康地增加，鬱悶情緒亦大大紓緩。他更表示十分期待參加孫兒的滿月宴，與家人分享點點喜悅、絲絲暖意。

善長每捐款$450，即可贊助5位有需要人士獲贈本局社企「一點回味」軟餐飯盒券。

您的支持能幫助像陳伯伯般有吞嚥困難的長者持續享用「流心軟餐」，讓他們重拾進食樂趣，吸收足夠營養，促進身心健康。

保良局慈善盆菜籌募計劃詳情

查詢電話：2277 8289

網頁：https://www.poleungkuk.org.hk/support-us/fund-raising-activities/cpc2024

立即認購慈善外賣盆菜券：https://www.poleungkuk.org.hk/poonchoi/2024/poonchoi_sales.php

(資料及相片由客戶提供)