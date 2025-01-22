樂善之友「新春暖Love Love」關愛社區　傳遞溫暖

為慶祝新春佳節，九龍樂善堂義工組織「樂善之友」於1月18日(六)新春前夕舉行「新春暖Love Love」活動，動員逾300名愛心義工到訪各區包括樂善堂轄屬單位，為逾2,100戶長者、基層家庭、少數族裔等送上禮物及祝福，共慶新春。



九龍樂善堂莫文韜主席表示，樂善堂一直致力推動安老扶貧工作，去年與椿萱茂合作參與由社會福利署資助的「廣東院舎照顧服務計劃」，為長者提供多一個優質、舒適的養老選擇。樂善堂亦於全港設有不同支援弱勢社群的項目，最新位於大埔的「樂善村」以及彩虹彩興路的「樂屋」，為居住於不適切居所的基層家庭提供過渡性房屋單位，預計可以惠及逾1,600個家庭。而是次活動有賴樂善堂同寅、各界企業及團體的支持。樂善堂常務總理會除贊助是次活動外，亦積極組織義工隊參與，讓更多長者以及有需要人士感受到社區的溫暖和關愛。

黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士、樂善堂莫文韜主席、李培埡副主席及常務總理等嘉賓與義工大合照

民政事務總署署長張趙凱渝太平紳士、大埔民政事務專員陳巧敏太平紳士、樂善堂副主席温文蕙女士、會德豐地產有限公司副主席兼常務董事黃光耀先生MH及助理董事兼總經理(商務)余麗珠女士與樂善堂總幹事劉愛詩女士MH等，一同到訪大埔區最大型的過渡性房屋項目「樂善村」與居民暢聚。一眾嘉賓與居民共同製作新春裝飾、書寫揮春，以及派發賀年糕點，為居民送上祝福，分享節日的喜悅。

民政事務總署署長張趙凱渝太平紳士、大埔民政事務專員陳巧敏太平紳士、九龍樂善堂副主席温文蕙女士、會德豐地產有限公司副主席兼常務董事黃光耀先生MH、會德豐地產有限公司助理董事兼總經理(商務)余麗珠女士、樂善堂總幹事劉愛詩女士MH等，到「樂善村」參與「樂善之友 - 新春暖Love Love」活動，與居民一同製作新春裝飾

民政事務總署署長張趙凱渝太平紳士和一眾嘉賓與「樂善村」居民一同書寫揮春

黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士與樂善堂主席莫文韜先生與及一眾常務總理、當年委員等與超過300名愛心義工當日早上於樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動儀式。義工之後出發上門到黃大仙東頭邨、東匯邨、美東邨及九龍城家維邨為長者送上新年禮物，包括樂善堂社企準備的賀年糕點。活動亦延伸至樂善堂各區轄屬敬老鄰舍中心、長者日間護理中心、少數族裔支援中心及過渡性房屋等單位。

黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士(中)、樂善堂莫文韜主席(右三)、李培埡副主席(左三)、王鄭凱瑜常務總理(右二)、譚健業當年委員(左二)、陳婉儀當年委員(右一)及劉愛詩總幹事MH(左一)於樂善堂王仲銘中學為「樂善之友 - 新春暖Love Love」活動進行啟動儀式

樂善堂莫文韜主席與常務總理、當年委員及一眾小朋友義工身體力行親自上門到黃大仙東頭邨及東匯邨探訪長者，有長者表示，自己身體不好，行動不方便，不能周圍去，十分高興新年前夕有義工們到訪，與他們傾談。他們收到樂善堂的豐富禮物包括賀年糕點、利是封、揮春、食品等，都感到十分感恩及喜悅。

樂善堂莫文韜主席(左一)及李培埡副主席(右一)到黃大仙東頭邨上門派發新年禮物包予長者，送上祝福

王鄭凱瑜常務總理(右一)身體力行上門向長者派發新年禮物包

樂善堂譚健業當年委員(右一)及陳婉儀當年委員(左一)上門向長者派發新年禮物包

本堂未來會繼續推展更多更多扶貧項目及舉辦不同類型的義工活動，期望日後可以持續與一眾義工攜手合作，將愛心傳遞至每一個需要幫助的人，為他們帶來溫暖及希望。

多間愛心企業及團體義工隊一同參與是次義工活動

活動延伸至樂善堂轄屬單位，派發賀年糕點予長者，共慶新春

（資料及相片由客戶提供）