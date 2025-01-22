樂善之友「新春暖Love Love」關愛社區 傳遞溫暖
為慶祝新春佳節，九龍樂善堂義工組織「樂善之友」於1月18日(六)新春前夕舉行「新春暖Love Love」活動，動員逾300名愛心義工到訪各區包括樂善堂轄屬單位，為逾2,100戶長者、基層家庭、少數族裔等送上禮物及祝福，共慶新春。
九龍樂善堂莫文韜主席表示，樂善堂一直致力推動安老扶貧工作，去年與椿萱茂合作參與由社會福利署資助的「廣東院舎照顧服務計劃」，為長者提供多一個優質、舒適的養老選擇。樂善堂亦於全港設有不同支援弱勢社群的項目，最新位於大埔的「樂善村」以及彩虹彩興路的「樂屋」，為居住於不適切居所的基層家庭提供過渡性房屋單位，預計可以惠及逾1,600個家庭。而是次活動有賴樂善堂同寅、各界企業及團體的支持。樂善堂常務總理會除贊助是次活動外，亦積極組織義工隊參與，讓更多長者以及有需要人士感受到社區的溫暖和關愛。
民政事務總署署長張趙凱渝太平紳士、大埔民政事務專員陳巧敏太平紳士、樂善堂副主席温文蕙女士、會德豐地產有限公司副主席兼常務董事黃光耀先生MH及助理董事兼總經理(商務)余麗珠女士與樂善堂總幹事劉愛詩女士MH等，一同到訪大埔區最大型的過渡性房屋項目「樂善村」與居民暢聚。一眾嘉賓與居民共同製作新春裝飾、書寫揮春，以及派發賀年糕點，為居民送上祝福，分享節日的喜悅。
黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士與樂善堂主席莫文韜先生與及一眾常務總理、當年委員等與超過300名愛心義工當日早上於樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動儀式。義工之後出發上門到黃大仙東頭邨、東匯邨、美東邨及九龍城家維邨為長者送上新年禮物，包括樂善堂社企準備的賀年糕點。活動亦延伸至樂善堂各區轄屬敬老鄰舍中心、長者日間護理中心、少數族裔支援中心及過渡性房屋等單位。
樂善堂莫文韜主席與常務總理、當年委員及一眾小朋友義工身體力行親自上門到黃大仙東頭邨及東匯邨探訪長者，有長者表示，自己身體不好，行動不方便，不能周圍去，十分高興新年前夕有義工們到訪，與他們傾談。他們收到樂善堂的豐富禮物包括賀年糕點、利是封、揮春、食品等，都感到十分感恩及喜悅。
本堂未來會繼續推展更多更多扶貧項目及舉辦不同類型的義工活動，期望日後可以持續與一眾義工攜手合作，將愛心傳遞至每一個需要幫助的人，為他們帶來溫暖及希望。
（資料及相片由客戶提供）