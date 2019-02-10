【蜉蝣十年‧3】不是黑工與罪犯　非洲藝術家：我們能做美好的事

不少港人提起難民總聯想到「假難民」與「黑工」，去年香港教育大學調查發現，近半受訪港人對尋求庇護者及難民觀念跟「犯罪」扯上關係。然而，本港有一批滯港逾十年難民，沒當黑工及干犯嚴重刑事紀錄。在黑工與犯罪以外，到底他們這十多年又是如何度過？ 攝影：高仲明 （此為滯港難民系列之三）

C來自中非，13年前因政治問題逃離國家。（高仲明攝）

「高度公平標準」：不包括舊制度的聲請者？

上集提及，20名滯港超過十年的尋找庇護者，去信特首林鄭月娥，希望爭取人道居港權。惟他們要面對質疑，皆因為香港從不是《難民公約》締約國，無締約義務庇護或收容難民，何以今天要向他們提供人道居港權？

來自中非的C，是這20人之一。他指，這20名尋找庇護者在不公平的機制下被剝奪了十年，他們的皮膚可能與你不同，但內裡跟香港人一樣，他們都是人，「而我們正在處理這些人的生命」。C於2006年已來港尋求政治庇護。

「他們的皮膚可能與你不同，但內裡跟香港人一樣，他們都是人。」（高仲明攝）

曾在博物館解說藝術品 後因政府問題逃離國家

生活於長年被鐵腕管治的國度，C的家鄉正如部分非洲國家般，在脫離殖民地統治後，新建立的共和國後卻延續昔日獨裁管治架構。他形容，「當你說出你的意見，你的生命便會面臨危險」。

C的多名兄弟姊妹因反對政府濫權被殺。他為此追查卻因而被捕，他說，扣押期間被警方虐待至涉死邊緣。（高仲明攝）

當時，C的多名兄弟姊妹因公開反對政府濫權被警察殺害。為了一起長大的血親，他嘗試調查並質疑警察決定，卻因而被捕。他說，扣押期間被警方虐待至涉死邊緣，「我被迫離開國家，不然他們也會殺了我。（I was forced to leave the country or they would kill me too.) 」

從沒刻意選擇香港，但當時香港是他唯一能去的地方。他解釋：「當你逃亡時，你會先逃離危險，安全後你才會想下一步。」他於2006年抵港，翌年向入境處提出酷刑聲請，並獲處方安排接受面試。

在漫長的等待中，C從沒放棄創作，堅持畫畫。（受訪者提供圖片）

等待七年獲否決結果 欲上訴卻面臨轉制

隨後七年，他從早到晚默默等待申請結果。在非洲時，C是名藝術家，受過良好教育，並用自然、環保物料創作，向人解釋當代藝術藏品。在漫長的等待，他堅持畫畫，又拿着膠樽、木塊、布與皮革等物料創作。

直至2014年，入境處正式否決他的申請，他說打算上訴時，卻遇上港府改制。他得重新遞交「免遣返聲請」的申請，惟申請於去年再度被拒，目前他正處於上訴階段。「為什麼等這麼久？等待的人也是人，他們也會有生命，也會有夢想。」

《香港01》曾向入境處查詢相關質疑，處方回覆指，政府於2014年3月實施統一審核機制，藉以執行終審法院的裁決，並履行《香港人權法案》及《入境條例》下相關的法律責任。縱然機制在合乎「高度公平標準」原則下，統一審核聲請人就所有適用理由提出的聲請，不少聲請人以各種手段來拖延審核進度，如不斷要求延遲會面讓其提供更多資料，令聲請個案大量積壓。政府於2016年展開全面檢討，目前處方處理每宗聲請的時間已加快至平均約10星期，預計可於今年第一季可完成處理所有積壓聲請。

從30歲走到43歲，最讓C不解的是漫長等待。（高仲明攝）

「制度推你成為非法入境者」

從30歲走到43歲，最讓C不解的是漫長等待。「如果你一年後告訴我，『你不能留下』，我可以去找其他地方」，他說，入境時你的證件明明有效，但制度卻推你成為非法入境者或逾期逗留，觸犯法例才可作出免遣返申請，「再保管你的護照，讓你無法離開」。

就扣起尋求庇護者護證一事，入境處指，對於所有非法入境、逾期逗留或憑藉虛假身份進入香港等人士﹙包括免遣返聲請人﹚，處方都會依法對他們作出調查。由於這些人士的旅遊證件與其觸犯的罪行有關，因此需由入境處保管作調查用途。當有關調查完成後，署方會利用相關人士的旅遊證件作安排遣返之用，並會於有關人士離港前交還。

他為自由而來，卻在制度裡消耗十三年。「如果你第二年跟我說不想要我，那我可以離開，找第二個地方。」（高仲明攝）

「他們在心理上殺死你。」C說。在香港，尋求庇護者無法工作，甚至無法做義工，他指不少尋求庇護者只能從早到晚坐下來等待，「他們不知今天星期一、星期二還是星期三。」而他卻為自己尋找意義。在無法工作的13年，他堅持運動、創作、畫畫，希望用創作讓香港人認識非洲。他的作品色彩依舊斑斕，細小的蜉蝣說：「我們也能做美好的事。」