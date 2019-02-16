【毒男前傳】吸毒販毒碌假卡判監六年　獄中反問：何解走上這條路

Leo今年26歲， 18歲時因為販毒被抓，坐牢4年，在荔枝角收押所重遇小學同學。小學同學很驚訝，說：「點解你會喺呢度？你唔係好乖嘅咩？」是什麼原因讓他一步一步走向籠牢？在監獄裡，他一直在問：「其實一直以來，我想證明什麼？」 他在一間「黑社會中學」讀書。有一天，同學請他幫忙到學校對面茶樓的廁所，向某人取一些東西回來，他竟然不問情由，拿在手中才知是毒品，「真係驚，雖然回校路程短，中途比人捉到咁點算。」後來，朋友更把毒品送到他口中。第一口毒品，是K仔，「冇咩感覺。」漸漸覺得藥效不強，「溝埋搖頭丸一齊食。」問一個年輕人為何會吸毒，他不會給你預期中的答案，如家庭破碎、填補心中缺口諸類。「冇㗎，人哋每次問我食唔食，咪食囉。」年輕人吸毒原因如一，想不到不吸的理由便下海，「或者覺得終於同到呢班所謂朋友friend到。」 攝影：歐嘉樂

他家中有哥哥和妹妹，小時候總覺爸媽偏坦兄妹，自己被忽略。15歲離家，居於朋友家中，每晚吸食毒品。

吃冰毒 一星期無眠

他中二下學期便輟學，靜悄悄地搬離上水的家，「唔使同屋企人講，唔返去就係。」他15歲出來社會工作，在黃大仙一間髮型屋做學師，晚上寄居在朋友的家。「其實唔係喺人哋度瞓，因為大家都唔會瞓，淨係high嘢......我曾試過一天吃七粒搖頭丸，再『補飛』食多四粒。」豁命去吃的原因不是癮，只是「一百蚊一粒，唔想浪費。」從K仔、搖頭丸，終極吸冰。吃冰毒在亢奮狀態下，人會喪失食慾、失眠。他曾試過一整個星期無眠狀態，放工吸毒再返工，「最後誇張到食完冰我仲可以食兩個麵。」他以為身體猶如產生了抗體，百毒不侵，直至有一天，他下午2時在髮型屋休息室，至傍晚同事拍醒他說：「喂，今日兩點之後一直拍唔醒你。」晚上8點放工後，他如常搭地鐵回家，「到將近夜晚12點，我喺架巴士上面，巴士返緊廠。但我完全斷片狀態，唔記得點由地鐵轉搭巴士。」那一刻，他醒覺要戒毒。

初升髮型師收入不及洗頭仔

很多人吸食毒品會有血尿、尿頻；吃冰會掉牙等不同症狀，但他通通沒有，極其量影響了心肺功能，「潮濕天氣會透唔倒氣，要用口透氣。」戒毒對其而言不難，「對我嚟講最怕係悶，要忍住唔揾啲朋友，放工就返上水嘅屋企。返去住，都唔會同媽媽講嘢，因為一講嘢就會鬧交。」一個月，他撇了毒癮。

他在髮型屋裏爬格子，從洗頭，升上做染髮、電髮，3年間當上髮型師。「但呢一行係升職等於減人工。」從前做「洗頭仔」，雖然底薪低，但每替客人洗頭都有佣金，每小時可服務8個客人，每位$20佣金，加起來每月可達7000元收入。若替客人電髮，一小時只能應付兩個客人，每小時佣金可賺$100左右。但當上髮型師後，再沒有佣金，換成與公司拆帳。「我做髮型師頭三個月，一個客都冇。」客人進來，他問人喜好，「當時嗰條村全部都係新移民，我都未掂佢哋個頭，佢哋就話：『你新嚟㗎？轉師傅！』」

他升上髮型師頭3個月沒有客人，5000元底薪不足以維生，結果走上詐騙銀行、碌假卡、販毒之路，最後被判監6年。

詐騙銀行、碌假卡、犯毒

「我都要生活㗎嘛！頭幾個月過唔到五千蚊底薪，搭車食飯都唔夠。」有髮型屋朋友走私煙被海關抓住。其他同黨朋友說：「你知道咁多嘢會唔會爆我哋出嚟，不如你都做埋一份。」那時他需要錢，又下海了。加入「撈偏」行列第一環，是替財務中介詐騙集團工作，串謀以虛假資料蒙騙財務公司審核機制，「我攞身份證出嚟，身份證同名係我，做一份假文件，住址、薪金都係老作，去銀行借錢。」其後「碌假卡」替大老闆購物。假卡有兩種，「一係真卡唔係你名。一係假卡係你名，但入面資料唔係你。」每次出動會有車載你去目的地，身上攜帶十張假卡購買不同的貨品。然後拆帳，每宗交易可抽0.5-0.7%，「唯一要留意係唔可以畀佢攞張卡入房『碌』。有啲名牌會邀請你入房碌，咁就話唔買。」錢比正行揾得多，但一周工作三天，有時三、四張假卡未能開通，那天便食白果，「碌假卡不是安穩的炒散。」

後來他更販毒，一接到電話在哪裏接收海洛英，便在指定時間內送到某間酒吧、夜總會，又或是朗豪坊的廁所，與大莊家交收。某次，他與同黨帶著毒品，乘坐的士遇上路障，便衣警察貌似過來「踢車」。「嗰次我真係慌，慌到全身冇力。」那時他本已因「詐騙」、「碌假卡」而保釋，「如果保釋期間，被發現藏毒，必定要判監，講緊係坐十幾年，如果嗰次畀人捉咗，你今日見唔到我。」那次他僥倖逃脫。

被判監一刻，他最擔心父母知道後反應如何。他當時回想：「如果當初我只做一個髮型師，不撈偏，今日的命運會如何？」

判監六年：為什麼我會走上這條路？

最後那次，他被派往一所唐樓取毒品。他打開門離開，樓梯沒有燈光，全黑伸手不見五指，他聽到腳步聲，心知不妙，一秒間被壓在牆上，警察搜查他全身、屋內沒有發現。「我當時著咗對長靴，把一包粉收藏在鞋腳跟的凹位，警察摸唔到，最後佢叫我脫鞋，便發現了。」那警察說：「如果你遲半個鐘嚟，就冇事。」

他因販毒及詐騙等罪名，被判監九年，認罪減刑3年，扣除假期實際上刑期四年。他被判刑第一個想法是：「我仲差兩個月先18歲，我坐監咪會通知我爸媽？我爸媽會有咩反應？」父母第一次到監獄探望，父親眼眶通紅，「當時佢同我講：『唔使喊㗎，好快返出嚟！』我聽到之後好感動。」

在監獄裏頭面壁思過，他一直反問自己：「為什麼我會走上這條路？」，「如果當初我只做髮型師，我條路會點？」

為什麼懲罰只落在我身上

他有一兄一妹，在家中排行中間，總覺得父母偏坦兄妹，「點解家中只有我會著哥哥的舊衫？點解我唔可以有新衫？」他不明白，為什麼懲罰只會落在他的皮肉上。「已經打到我唔識痛。」就像冰毒在他身上發揮不到效用一樣，他皮肉麻木。

他小學三年級時在家中偷錢。五年級時喜歡與幾位同學到便利店偷東西，最大膽一次竟是趁店員不為意，伸手偷取他身後的煙。記者問：「點解你會咁做？」他說：「其實唔知點解要咁做㗎，可能想證明其他人做唔到，我做到。」

在監獄中，他開始學習跑步。

說粗口停學半年 輟學離開

中二那年，老師在課上走到他身旁責備他睡覺，他說沒有，老師罵得更厲害。他一怒之下，本想移正書桌，結果氣力太大推翻了，老師說他誤傷女同學。「我唔鍾意被屈，我堅說沒有，同學也有拍片證明。」最終老師以說粗口的罪名，勒令他停學半年，直至聖誕派對前才可上學。他重返校園那天，老師跟他說：「你做乜返嚟？我有講過畀你返嚟咩？」他討厭老師，討厭這個他認為不公義的地方，回答說：「係你叫我唔好返㗎咋，唔係我話唔返。」下學期，班主任致電他母親，問是否需要預留學位重讀。他一口拒絕，寧願在現實世界裏碰碰撞撞。

「一直以來，我想證明什麼？」他想不通。或許是證明自己的存在。回想起來，他因為老師的懲罰，才一步步被推向那個死胡同。「那時我唔放過自己，唔原諒自己。」

Leo（左）重返社會後加入東華三院越峰成長中心，與戒毒者同行，成為他現在的使命。

監獄中的活水

從外面世界走進監獄，「監獄係少咗啲自由，但我過返有規律嘅生活。」他說，在監獄裏不是每天都能洗澡，但夏天即使動也𣎴動，四面牆壁都讓他汗流浹背。所以晚上回到監房，大家都會扭開洗手盤的水龍頭沖身。四層樓高的監獄，住頂層的囚犯注定冇水，水都先供給樓下的監房。他祈禱神讓他有水，扭開水龍頭，水源源不絕流下來，「當我沖完一拎起條毛巾，水突然止住了。」他覺得是上帝給他的神蹟。

而他自己把神蹟延續下去。他獄中開始跑步，到現在參加「半馬」長跑比賽，在東華三院越峰成長中心成為義工導師，與戒毒者同行。詳看下集。

下集：【毒男後傳】脫毒後的渣馬人生：我們不需戒毒方法，要同行