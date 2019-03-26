【樹仁倒莊】從89到97　兩代學運老鬼談政治中立：是在沉默裏消亡

2014年的雨傘運動，學運受到空前的衝擊；本土派冒起，發起退聯行動，更出選搶佔各大學生會領導權。走到今天，出現斷莊潮，多間大專院校的學生會出缺，而今日將舉行補選的樹仁學生會，有候選內閣更高舉「政治中立」的旗幟，參選學生會。 蔡耀昌和麥德正這兩代「學運老鬼」，分別在八九前和八九後，成為學生會領袖，積極參與社會運動，究竟這兩代人的學運路，和今日的學運有何分別？他們又如何看「學生會要政治中立」這個說法？

蔡耀昌認為，八九民運，是學生運動光輝一頁。（資料圖片）

八九一代：學運的高峰

80年代初，中英兩國就香港前途問題展開談判，這個年代是香港前途和政制發展的重要時刻，而香港學生，就站於時代尖鋒，領導學運思潮。

蔡耀昌憶述，當時他要處理太多事務，故留班一年，五年大學全程投入於學運中，最終也未能成功畢業。他又說，昔日學聯的思想領先於社會，希望推動社會改革，故提出脫離殖民地的民主政治體制願景，即民主回歸。（廖俊升攝）

現任支聯會副主席蔡耀昌，在就讀中文大學的五年間，全程投入學生運動，分別在1986年擔任學生會福利幹事、87年擔任外務副會長、88年擔任學生會代表會副主席、89年任學聯中央代表，並於90年任學聯秘書長。「當時前途談判時，學生會是最早支持民主回歸，與400個同學圍著辯論。88年罷課（反對四改三學制）有數千學生參與。89民運更加是空前絕後，到90年代，學聯也是相當強勢。那是學運光輝的年代，能夠在這一代搞學生組織，其實好幸運。」蔡耀昌憶述昔日學運光景，88年罷課，就連校方也在「同一陣線」提供校巴接送，絕非今天能夠相比，「當年我們要民主制度，走到內地示威，時任港澳辦副主任魯平也要親自接見遊說，但我們堅持要見主任，在他面前示威。」

1989年5月17日，學聯領八千人由維園涼亭，遊行到跑馬地新華社，聲援北京絕食學生。新華社外，蔡耀昌和陶君行等人向新華社代表（圖右）遞交香港大專生聲援簽名。（蔡耀昌提供圖片）

「那時學聯是帶領著香港的政制發展，民主回歸一詞也是由學生領袖提出，港大學生早於中英聯合聲明簽署前，已去信趙紫陽談民主中國，當時還獲得回信：『你們的民主，就是我們的民主』。」作為當年的學運領袖，蔡耀昌也支持民主回歸，在港人治港、高度自治的民主大環境下，回歸中國，至今不變，「在民主回歸的議題上，我是最有資格說毋忘初衷的人。」

主權移交22年，香港民主政制未見突破，民主回歸論被重新檢視，究竟當日學界精英是否誤判？「沒有誤判，也不後悔，回到過去你有選擇嗎？當時不會有人提港獨；而且骨子裏也覺得自己是中國人，殖民地本質上是不公義的；另外英國政府自己也捱不住，即使心底多希望維持現狀，也不能實現。改革開放頭十年給我們很多希望，以為中國終歸走向民主，其實共產黨自己也料不到，今天會發展成這樣。」

麥德正說，當時因校園抗爭，民主牆被學生寫滿意見，而要追加兩塊民主牆。而現在樹仁大學的民主牆，除了學生會的聲明，鮮有其他同學張貼意見。（廖俊升攝）

八九之後：較平靜的一代

八九之後，主權移交既成為定案，91年全面直選願望落空，民主派轉為爭取95年全面直選。麥德正參與了「八九之後」的學運，他在1993年至1995年，先後擔任了兩屆樹仁學生會外務副會長和一屆學聯常委會主席。他形容，當時局勢較八九平靜，主要討論香港主權爭議，「那時學聯同民主派，常常高叫民主回歸，回歸你中國之下，我們要有個特區，我們要民主自治。」

麥德正一代學運人，致力推動1995年立法局全面直選，他更形容學聯是推動社會前進的先鋒，「凡有全港直選，學聯都會介入，不分黨派支持民主。在推動政制發展上，學聯十分先鋒，一直堅持要全面直選，而到95年立法局終於有直選。」然而如今不單沒有直選，多年爭取彷彿徒勞無功，社會被「無力感」籠罩，「以前香港人抗爭有一定力量，不如現在般心淡。以前一定要理政治，如今就算關心，都有無力感，特別在傘運之後。以前手段未用盡，今日就好像用盡了，連暴動（旺角騒亂）都試過，政權都不為所動。」

民主牆上貼有「爭取真普選」的願望。（廖俊升攝）

雨傘運動：「革」走了一代人的學運

2014年由學聯主導的雨傘運動，佔領街頭79日無功而還，被部分人定性為「失敗」的社會運動。一場大型社會運動的「失敗」，人們開始對過去的路線進行反思。各大專院校學生不滿學聯的領導，以及官僚架構等原因，紛紛在校內發起退出學聯。「本土派」瞬速崛起，如港大馮敬恩、中大周竪峰和樹仁楊逸朗等人，以鮮明的「本土」立場，進軍學界。「本土派」又開始對過往的和平抗爭路線批評為「消極」，更主張港中區隔。



學聯出身的麥德正認為雨傘絕對是學運的分水嶺，「本土派」冒起，學聯領導學運的時代也就此終結。對於同學選擇退聯，麥德正表示理解，「以前都有同學批判學聯，但未至於終結學聯，但傘後學聯正式玩完。這是一個時代的激烈反應，無辦法，學聯在雨傘運動中具領導地位，但最終這場運動得不到理想的結果，反彈是可以理解。」

而蔡耀昌理解學聯在雨傘之中的失誤，「如果我去他們的位置，可能會做得更差」，但他就不太同意退聯的做法，他認為可以改變學聯制度，從而解決當中的問題，「雨傘時，他們是有制約和盲點。但有問題都好，其實組織制度都可以解決到，如果說不需要組織，首先你應該剷除學生會。你說不要這個組織，但我又看不到你有第二個出來。」他認為，退聯對現實政治有影響，從過去幾年也看得到，學界合作的確減少，「如果有學聯，我覺得未必好得好多，但比現在好。」

麥德正回到校園，驚嘆為何會有這麼多大陸學生。（廖俊升攝）

與傳統民主勢力「分家」 本土派席捲學界

2015年起，「本土派」開始出選學生會，隨後更成為學界主流。與中國的態度與立場，是本土派與民主派最大的分歧。本土派認為，香港與中國應當區隔，甚至在民主道路上分開；2016年，大專院校學生會全數缺席支聯會「六四晚會」，並各自舉辦六四活動，其中十一間大專院校舉辦「六四論壇」，全盤否定支聯會思想及其「建設民主中國」綱領。

麥德正認為，中國對本土青年的打壓愈來愈嚴重，本土思潮冒起是十分正常，「又普通話、又新移民，地方已經不多但又來香港搶資源，年青人想保衛自己的家園是十分合理。」不過，他卻認同中國民主與香港命運是不可分割，「香港一定受中國影響，你想香港有運行，你一定要先打倒中國專政，個道理就是個大盒，裝住一個細盒，如果你想打開那個細盒，首先要打開大盒。」



「只變本土思潮，但無象徵力量，無領頭人物。現在只是一種願望、思潮、情緒和願景。如果本土派真的成一個派系，踏實地做到出來，可能是幾好的事。港人治港、高度自治，同本土有幾大分別呢？我看不到。」麥德正對「本土」不抗拒，更鼓勵「本土派」加強組織性，搶佔議席。「本土思潮大浪湧來，你都會受到衝擊，反思自己有沒有做得不足。他們提出本土理論是有其道理，我們都要就此回應。我的傳單也用多了『香港人』三個字，這是對時代的回應。」

蔡耀昌：「政治中立」十幾年前已經有

民主路崎嶇，多位「本土派」青年因參與16年旺角騷亂被判入獄、亦帶「本土派」候選人被取消參選及議員資格，「本土派」元氣大傷。走到2019年，有學生高舉「政治中立」參選學生會，引來社會關注。「好像早前港大的候選內閣，查一查就知道有『背景』。」蔡耀昌直言，「政治中立」學生會並不是新鮮事，早於十多年前，一些較少人上莊的時刻，亦會走出一班高舉「政治中立」的人來選舉，「講到好似中立，查完便發現和建制有關連，他們一覺得有機會就出選，這一直都是危機。」



蔡耀昌認為，「政治中立」學生的冒起，與近年學運上的政治分歧有關。他解釋，以前都是接近民主派的學生會，近年被本土派剿滅之後，一直未能振作，然而這一兩年開始，學生會近乎沒有對外工作的實踐，令支持者反思和離棄。「本土派和傳統民主派都開始弱的時候，第三勢力就出來，而他們實際上是最有組織的，可能是中聯辦，過往都試過他們在學生會中勝出，這是一個危機。」

是在沉默裏消亡

「古靈精怪，政治活動你去不去，不去是一種態度，去又是一種態度。我不信有中立這回事，以前中共也造了一個學協，和學聯對抗。要不是純粹天真以為有中立，就是背後有人操縱，而口裏不說。」麥德正表示，政治圈、社運圈、學運圈都不可能有中立，而若「政治中立」學生會當道，學運之路將會變得非常困難，「這種態度是在沉默裏消亡，自以為可以苟延殘喘，以為不理政治，政治就不存在嗎？不會的！」

蔡耀昌認為，政治中立是一種掩飾。（廖俊升攝）

未來的路 如何走？

麥德正認為，未來並不樂觀，但也未至於悲觀，「共產黨從來都是這麼難打，不要以為『瞓街』就會有民主，傘運到現在，十年都未到，有些影響、情勢的變化，遲一點才會出現。」蔡耀昌同樣認為，即使路更加難走，也應該繼續堅持，「無論對方有多強大，也不代表不能角力。當然難度提高了，但非不可能，共產黨總會有弱點。」

如能回到年輕時，面對今天的局勢，會再做學生會嗎？麥德正笑言，自己一定會做學生會，並會以相似的理念競選，「會再上！始終組織十分緊要。」而蔡耀昌就有猶豫，「當年我也不是很主動上莊，是有很多人鼓勵你上。現在有了這麼多年閱歷，配合現在的校園氣氛，又不是很多人會拉你上莊，我想我去上莊的可能性就更低了。」