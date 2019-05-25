【六四30】中大徒步十小時到中環　八九年的長征　葉蔭聰未敢忘記

在1989年5月的香港百萬人大遊行上街之前，香港學界在當年的5月4日，先發起「五四大遊行」，各大專院校從自己院校出發，上街聲援北京學生。當年中文大學位於馬料水，遊行當日中大學生從校園出發，沿大埔道徒步遊行至尖沙咀，再乘渡輪前往遮打花園，整個遊行共花上十小時。 葉蔭聰是當年其中一名遊行的學生，他憶起當年浩浩蕩蕩的遊行情景，說這大概是他一生人中最長的一次遊行。訪問中，他總說他是一個善忘的人，許多年前發生的事已無法記起，不過1989年裏這一段香港記憶，他未敢忘記。 攝影：黃舒慧

社運人士、政治及文化評論人陳景輝（右）自2014年起舉辦「八九香港民主導賞團」，帶香港人走訪香港有關六四記憶的民運地標，今年，他邀來多名歷史見證人，重訪89年走過的香港「民運地標」，親身講解當年經歷，葉蔭聰（左）是其中一位嘉賓。

現職香港嶺南大學文化研究系助理教授、獨立媒體創辦人之一的葉蔭聰，今年獲邀成為「八九香港民主導賞團」導賞員。1989年，他還是中大新聞及傳播學系的大學一年級生。1989年5月4日，為紀念五四運動七十周年，有十萬名北京學生在街頭遊行，同時要求與中國共產黨領導展開對話。那邊廂北京學生從院校步行前往天安門集會，這邊廂香港有各大專院校生為聲援大陸學生反貪腐的訴求，學聯提出各院校仿傚北京學生的做法，以自己校園為起點，徒步走到遮打花園舉行集會，也是自四月以來，最早支援中國學運行動的集會。

現職香港嶺南大學文化研究系助理教授、獨立媒體創辦人之一的葉蔭聰，今年獲邀成為「八九香港民主導賞團」導賞員。

靠收音機獲知地球另一端最新消息

遊行途中，他們抵着酷熱天氣走過一個個山頭，當年二十還未出頭的葉蔭聰，與同伴們靠一部收音機作精神食糧。「我們一邊走，一邊聽着收音機那邊傳來即時的北京情況。」這邊中大生毫無阻礙地從新界走到港島，那邊的北京學生從北京海澱區走到天安門廣場卻是困難重重，「北京城的外圍好多公安攔住學生，他們被公安攔住許多次，我們聽着學生衝破公安防線，心情好振奮。」同一時間，不同時空，靠着大氣電波連繫兩地，葉蔭聰現在回想起來，還是覺得毫不後悔，「行動本身不會產生甚麼效果，但對自己來說是一件好特別的事，至少我沒有走過這麼久的遊行，中港之間亦就事件互相呼應。」

中大到遮打花園 「香港史上最遠的遊行」

葉蔭聰當年為新亞書院學生會成員，經常在中大范克廉樓與學生會商討學運情況。遊行前一天，中大學生會響應學聯呼召，於翌日從中大遊行至遮打花園。由馬料水校園出發徒步前往遮打花園有近20公里距離，比北京學生實際的遊行距離還要長。葉蔭聰剛得知時，感覺是不可思議，「當時覺得不是吧？要走這麼遠。」翌日，他還是響應呼召，但因為剛好是學校休假，只得50名中大學生。學生沿大埔道先走到沙田大會堂的階級邊，會合柏立基教育學院學生。他們走得累了便坐下休息，也有學生帶上一把結他，哼起《We shall overcome》一曲。

他們沿大埔道走到深水埗，在太子花墟球場會合珠海學生，到達彌敦道時已累積約一千人，一行人經過尖沙咀，最後在天星碼頭乘上渡海小輪，直至傍晚6、7時，才抵達遮打花園，遊行全程總共花了十多小時。

數年前，本土思潮掘起，有言論主張六四乃中國民主運動，與香港無關。葉蔭聰雖經常自嘲自己健忘，但這一段歷史他卻不時回首，提醒自己。他說：「香港是一個很健忘的社會，而本土認同是要經常要回顧自己過去，思考自己從何而來、香港政治如何來。無論你的政治立場如何，都需要回顧理解歷史，不是所有發生過的事都可以丟棄，六四發生過的事對你有何意義？那是大家需要思考的事。」

葉蔭聰雖經常自嘲自己健忘，但六四這一段歷史他卻不時回首，提醒自己。