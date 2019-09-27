【9.29台港遊行】走過戒嚴歲月　台灣百年教會辦物資站支援港示威

黨禁、選舉篩選、禁止遊行集會，這些不自由社會的象徵，也曾出現於台灣。40年代到80年代，中華民國政府實施戒嚴，打擊和監控一切「叛國、叛黨」的人士，人民沒有結社與談論民主的自由。在白色恐怖下，台灣基督長老教會無懼打壓，旗幟鮮明支持民主運動，成為了台灣黑暗時代的一點光。 在台灣戒嚴時代，他們大聲說要民主，台灣人決定台灣的未來；他們庇護被搜捕的民運人士，令教會幹事被囚禁。到了近代，他們鼎力支持太陽花運動，派出醫生援助學生佔領立法院。 今年香港爆發反修例運動，基督長老教會選擇站於示威者一方，提供物資以及不同的人道援助，更將參與9月29日台灣大遊行，聲援香港示威者。宗教界別介入社運政治常見，但台灣「社運先鋒」長老教會認為，他們不是在參與政治，而是遵從信仰中自由與人權的價值，「長老教會講求社會公義，這是一個普世價值，進步的價值。政府如果是極權、獨裁，我們就會發聲。」長老教會黃春生牧師說，香港示威者正正是追求這一個價值，因此他們義不容辭來幫助香港。 攝影：廖俊升

教會為港示威者供應人道物資

19世紀末，大清帝國遭外國侵略，被逼簽訂割地條款，當中簽署的《馬關條約》就將台灣土地割讓予日本。日本接管台灣之後，有基督傳教士到台灣傳道，成立了台灣基督長老教會。

濟南基督長老教會是台灣基督長老教會其中一家，位於台灣台北市立法院旁。教堂和主日學教室都是市定古蹟，以哥德式建築設計，目前還保留日治時期風貌。走入教堂內，地上顯眼處放了一箱箱頭盔，跪凳也擺放了防毒面罩配備的瀘罐，場景令人想起香港示威現場的物資站。濟南基督長老教會黃春生牧師說，這是給香港示威者提供的人道物資。

台灣基督長老教會有逾百年歷史，一路支持台灣民主運動發展。今年，他們也有支援香港反修例運動。

+ 6 + 5 + 4

今年7月底，濟南基督長老教會便開始為香港示威收集物資，並運送至香港。黃牧師說，物資都是由台灣各地寄來，而物資就是以人道物資為主，包括面具和濾罐、生理鹽水和安全帽。「也有人聯絡我們說提供強力彈弓，還有後來有人說拿那個球棒，我們說不行，我們不提供那個東西，我們是以人道物資為主。」

黃牧師指，當教會得知香港警察發射催淚彈驅散示威者時，又想到了催淚氣體的化學物質會對人造成傷害，便決定做物資傳送的工作。「我們是做物資轉運站，因為我們教會離火車站最近，去機場也是最快。」他又說，物資都由不同人士捐贈，其中更有兩件物資由中國人寄來，聲援香港示威者。

黃牧師說，教會支持各地以和平手法爭取公義，會向示威者提供防具，但不包括攻擊武器。他認為，香港示威者的「勇武」是由港警逼出來的。「還記得818遊行，沒有港警的遊行多麼好，沒有催淚彈，自然也沒有勇武派。」

參與929台港大遊行

周日（29日）下午3時，20多個團體一同將合辦一場名為「929 台港大遊行—撐港反極權」的聲援香港示威者大遊行，將假台北立法院外濟南路起步，台灣基督長老教會也是遊行參與單位之一。黃牧師說，是次遊行的價值跟教會信仰價值一樣，同樣是支持民主、自由和人權等價值，所以決定參與其中。

港情況如家暴 受示威者「遺書」打動

「長老教會講求社會公義，這是一個普世價值，進步的價值。政府如果是極權、獨裁，我們就會發聲。」黃牧師表示，教會的信仰是愛鄰舍，即使港台有一海之隔，也要伸出援手。他坦言自己對反修例運動感動很深，原因是他曾經幫助過受家暴的人，「聽到中國跟外國說，香港是我們的家務事，我就說如果是家務事，你怎麼可以家暴家人？很簡單的道理。」

反修例運動裡，不少走上街頭的示威者都是年青人，黃牧師對此也表露了憐惜的關懷。他曾跟香港的牧師了解示威情況，「他們就說，青年出去街頭，寫了遺書放在包包裡面，『爸爸媽媽對不起，沒有辦法孝順你們』，他們有可能就會死掉，那時候很害怕才會寫這樣的東西。」

9月29日港台大遊行將於立法院外的濟南路起步。

提供人道支援

教會作出兩類支援，一類是物資的轉運站，另一類是對人的援助，包括庇護。黃牧師說，如果有政治受難者走避至台灣，教會會提供適切的救援，為其安頓一切。「他需要醫療，我們轉介，你需要醫院，我們幫你轉介到醫院去就醫；你需要房屋，就轉介給房屋的部分；你需要教育的，轉給教育；你需要庇護的，就轉給這樣的單位，我們去跟他們簽保證。我們做我們可以做的。」

黃牧師說，早期台灣沒有政治難民法，庇護工作是由教會跟政府作擔保，讓政治受難者得到照顧。他直言台灣也曾有很多人受到政治逼害，而要到日本、美國、歐洲避難，也就是當地的教會庇護他們。基督長老教會亦曾幫助中國難民和維權人士，以及菲律賓移民工，他認為人道援助不應分立場與國族，「醫生會不會分你是敵人或不是敵人？」

黃牧師指，教會一直支持民主價值，即使香港並非台灣事務，也應當支援。

戒嚴時代長老教會對抗政權

台灣在民主來臨之前，曾經歷一段威權時代，教會就在這段時間堅持爭取民主。1945年第二次世界大戰結束，國民政府接收台灣管治權，亦開始對台灣實行高壓威權管治。高壓管治與施政不妥等原因，令官民關係惡劣。1947年，當局人員因偵緝私煙殺傷市民，引發大規模軍民衝突，導致了大量民眾死亡。後來此事被稱為「二二八事件」。那時候也有不少教友走上街頭，協助示威者。「我們的信徒很多都是二二八的死難者，甚至白色恐佈的死難者。」黃牧師嘆。

黨禁、有篩選的選舉、禁止集會遊行等不自由社會的象徵，也曾在台灣出現。1949年，國民政府宣布全國進入緊急狀態，於台灣頒下戒嚴令，通過了《懲治叛亂條例》，造成許多冤假錯案。戒嚴時，不少倡議民主或是台獨的人士被鎖進囚牢，或是死於非命，例如是1981年民主倡議者陳文成被發現伏屍台大，死因不明。

黃牧師批評林鄭月娥不聽取民意，才導致今天這個局面。他促使中國政府當局直接面對香港市吒。

一直堅持民主 對抗白色恐怖

在戒嚴的日子裡，台灣基督長老教會沒有怯於白色恐佈，堅持發聲和支援政治受難者，更表態支持台灣獨立建立。1977年，教會總幹事高俊明發表《人權宣言》，表示台灣的將來應由台灣住民決定，促請政府「使台灣成為一個新而獨立的國家」。國民政府認為他們要搞「台獨」，故長期的監控教會。前國策顧問、台獨倡議者蔡有全憶述，在高牧師演講時，禮拜堂被秘密警察包圍，政府更安排擾亂份子到觀眾裡，爭論高牧師的身分，事後亦經常有秘密警察查探監視神學院，有些學生和老師則被懷疑是國民黨的線眼。

即使面對打壓，教會仍不斷進行地下工作。1977年中央民意代表選舉中有多名國民黨以外的人士參選，形成了一股黨外民主風。不過，時任總統蔣經國中止了該次選舉，激發人民上街示威挑戰戒嚴令，示威以雜誌《美麗島》為基地。當年12月10日，也是國際人權日那天，台灣爆發了一場二二八之後最大規模的軍民衝突，史稱為「美麗島事件」。三天後，政府就開始「大搜捕」，以「叛亂」重刑清算示威領袖，行動總召集人施明德也是目標人物。教會總幹事高俊明雖不熟悉施明德，卻願意暗中協助他匿藏起來。直到1980年1月施明德被發現和拘捕，引爆連串台灣基督長老教會成員被捕事件。在美麗島大審中，高俊明被判處7年有期徒刑，亦有9人因匿藏施明德或知情不報被判監。

1987年國民政府解除戒嚴令，到90年代台灣終於步向民主。如今教會在全國有約20萬信眾，影響力巨大，但這些都是從悲慘的歲月裡累積起來。黃牧師說，如今信眾裡面，大多是早期台灣的社會精英，也是戒嚴時代被政治逼害的人民。「現在民進黨裡面的那些官員，很多都是過去政治的受難者，有很多都是教會的信徒。」黃牧師說，台灣的民主運動跟長老教會息息相關，政府以威權傷害人民，長老教會必會對抗。

參與社會是基於尋求公義 非政治因素

宗教人士參與政治事務，在世界歷史上並非罕見。美國牧師馬丁路德金領導美國黑人平權運動，又成立南方基督教領袖大會，推動美國民權發展；亞洲方面，韓國「光州民主運動」中，韓國天主教會也有重要角色。首爾總教區主教金壽煥樞機曾力勸戒嚴司令官停止使用槍械；甚至在軍隊入城屠殺之前，有神父到城外阻止企圖入城的坦克，逼令坦克車無法前進。當年部分神父更加因進行各種調解工作而被拘捕；在反修例運動之初，香港基督教教牧聯署籌委會已就事件進行多次集會；基督徒對著警察徹夜唱了8小時《Sing Hallelujah to the Lord》，企圖感化對方，成為一時佳話，這首聖詩更變成為抗爭歌曲。

有人主張「政教分離」，究竟政治與宗教信仰能否切割？黃牧師澄清，教會發聲和支援社會運動，並非考慮到政治因素，而是當社運背後有信仰中所涵的價值，他們發聲便是遵從耶穌基督行的公義，這次支持香港示威者也是同樣原由。「我們是反極權、反獨裁，如果他們（示威者）有民主人權自由的價值，我們一定支持。」

屹立百年的濟南基督教會。

籲港參考李登輝處理民運的做法

「香港之所以為香港，是因為有民主自由。如果沒有民主自由，香港就不是香港，他跟廣州深圳有什麼不同？」黃牧師認為，香港示威者為了保障自己本有的權益，才走上街頭，而這些價值令國際機構看到香港獨特之處。他指，修例正正影響著日後香港的司法權，「行政、立法、司法，民主社會裡面三權分立，現在你也要拿走了，我們的司法權，香港還成為香港嗎？」教會走過戒嚴歲月，今天黃牧師看見香港人民受壓逼而走上街頭對抗威權，他的感受特別沉重。

香港示威彷如覆水難收，特首林鄭月娥縱使撤回修例，也難以平息民怨。這場反修例風波，讓黃牧師想起了台灣在1990年爆發的「野百合學運」，李登輝用了不足一星期便接見學生代表，答應訴求化解民怨。

「如果林鄭月娥那時候在抗議的時候，她一個禮拜趕快去解決、對話，事情就不會這樣。」黃牧師坦言，香港人應當有權決定自己的未來，就像台灣人一樣。他又說，如今林鄭月娥也不能解決問題，或許習近平要好好學習他們的教友李登輝，到香港直接面對群眾。