【老有所安】面對老伴患上不治之症 婆婆只望留住快樂記憶

不少人認為，長者記性變差是正常老化的現象，直到對方在熟悉地方迷路，甚至社交能力突然下降，您或許會開始擔心他是否患上認知障礙症。根據《2018年世界認知障礙症報告》顯示，全球每3秒便有一人患上認知障礙症，而不同研究均推算香港患者人數逾十萬，且預計人數會隨著人口老化而不斷上升，至2036年全港患者人數將高達28萬，社會有必要及早關注和正視相關情況。 認知障礙症不但奪走患者的記憶、影響思考、理解和語言能力，更為其家人帶來沉重的照顧壓力，特別是「以老護老」的雙老家庭。眼看著另一半受疾病折磨，逐漸失去自理能力，且無時無刻擔心對方走失、發生意外等，均令年長照顧者身心俱疲。今個周五，讓我們細聽他們的故事，踏出關心認知障礙症患者及其照顧者的第一步。

佢都80幾歲，我以為佢年紀大，記性自然變差，冇諗過要帶佢睇醫生。 麗旺，認知障礙症照顧者

現年76歲的麗旺自獨生女兒結婚後，一直與較自己年長10歲的丈夫娘林同住，縱然二人經濟環境不算太好，只靠微薄積蓄過活，但日子仍過得快樂。沒料到2016年年尾的一個早上，娘林起床後異常的情況，令倆口子平凡安穩的退休生活出現劇變。

麗旺（右）表示，退休前與丈夫娘林（左）一同在路邊擺攤，至今二人已牽手相伴40多年，感情極深。（黃舒慧攝）

為留住長者的快樂記憶出一分力！

「嗰朝起身，佢行得唔係好穩，講嘢又𦧲𦧲脷咁，我驚佢中風，就嗱嗱臨畀咗粒中成藥佢食。」麗旺憶述，娘林服藥後不久，情況有所改善，其後更可以獨自到公園散步，令她輕視了對方的病情，未有帶他求醫。然而，娘林的記憶力自此大幅衰退，外出時忘記帶拐杖、帽等隨身物品，亦多次忘記關上煮食爐，甚至曾在熟悉的地方迷路。

雖然麗旺擔心丈夫的情況，怕他再發生意外，但卻未有想過對方或患上認知障礙症。直至一年後，娘林偶然在社區中心講座上，被香港認知障礙症協會（下稱：協會）的職員察覺其行為有異，而轉介至協會的外展醫生作進一步檢查，終證實娘林腦部功能因中風而受損，確診為血管性認知障礙症。

唯盼長壽健康 能照顧病夫終老

求神拜佛自己要長命過先生，如果我走先，佢就會好淒涼... 麗旺，認知障礙症照顧者

縱然認知障礙症至今仍未有根治方法，只能透過藥物和非藥物治療延緩病情，但麗旺仍能堅強、積極地面對丈夫的病情。即使被問及會否怕丈夫有一日忘記自己，她都笑言不怕，更指自己每日都問對方自己是誰，並訓練他簽名，「我嚇佢簽唔到名，就去唔到銀行拎錢開飯。」

相伴40多年，麗旺與娘林的感情極深，她不怕「以老護老」的辛酸和疲憊，更花盡心力在日常生活中訓練對方的大腦機能，最怕的反而是自己無法再親手照顧丈夫，「佢可以開開心心咁過多一、兩年就已經好好，佢走先，我會安心好多。唔駛再擔心萬一我唔喺度，冇人煮飯畀佢食，最終畀人送入老人院。」談到未知的未來，個性樂觀的麗旺都禁不住流淚，坦言即使照顧期間偶爾感到疲憊，甚至欠缺喘息空間，但仍盡力讓娘林有尊嚴、開心地活到最後一刻。

縱然全天候照顧患有認知障礙症的丈夫，為年事漸高、且受腳痛困擾的麗旺帶來一定壓力，但她仍希望自己能照顧對方至終老。（黃舒慧攝）

認知刺激活動 延緩患者大腦退化

佢喺中心，我先可以放心去做吓自己嘢、休息吓。 麗旺，認知障礙症照顧者

為支援麗旺這種年長的認知障礙症照顧者，以及延緩患者大腦機能退化的情況，協會自1995年成立以來，已提供日間中心服務，讓患者接受不同認知訓練之餘，亦給予照顧者一絲喘息的私人空間，避免他們因貼身照顧另一半，導致壓力過大，甚至釀成悲劇。協會更參考古儒家「六藝」 - 禮、樂、射、御、書、數，設計出有系統的活動模式，訓練患者的大腦，以強化其認知功能，並促進他們的社交及身心健康。

香港認知障礙症協會參考古儒家「六藝」概念，為患者設計課程，訓練其社交相處（禮）、聽覺與節奏感（樂）、專注力（射）、身體活動能力（御）、文字與語言表達（書），以及邏輯運算（數），以維持他們的認知功能。（黃舒慧攝）

採訪當日，導師正用鼓、沙錘、搖鈴等樂器，訓練認知障礙症患者的聽覺、音樂和節奏感。（黃舒慧攝）

現時，麗旺逢周一和周五均送娘林到日間中心接受共4節的訓練，讓他與同路人一同學習、交流，重建受認知障礙症影響的社交技巧，而她亦能從全天候照顧娘林的過程中暫時抽身。回想娘林由檢查、確診，到接受認知訓練的點點滴滴，麗旺慶幸沿路得到協會幫助。惟協會多年來一直以自負盈虧、非牟利形式營運，並無任何政府資助，亟需要您的支持，才能延續這個每年服務逾5萬人次的計劃，讓更多患者及其照顧者受惠。

請即進入「01心意」平台，支持「香港認知障礙症協會」的服務，為支援麗旺和娘林這種雙老家庭出一分力！此項目受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對* 相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請踴躍捐款支持，助認知障礙症長者留下快樂記憶！

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