【港產片】無對白舞蹈片探身分認同　影展入選　導演：香港似個籠

73分鐘，十個章節，一齣沒有對白的電影，全以舞蹈形式表達出港人回歸22年後的內心掙扎，劉健倫（Alan）將四年前拍攝得來的雨傘運動片段，在心中醞釀，轉化成多個意象，以藝術電影交代港人身分認同危機，舞蹈員一舉手一投足，都是你我的內心掙扎。今年爆發反修例運動，劉健倫感觸至深，適逢他的作品《The Cube Phantom》（四方魅影）完成拍攝，他把自己對反修例運動的感覺，透過剪接及後製呈現出來，作品未在香港正式上映，已入選來年1月的鹿特丹國際電影節，揚威國際。「Cube一詞受『籠』啟發，我覺得香港好似一個籠，除咗代表居住環境非常狹窄，亦代表香港人思想被困，永遠走唔出界限」，透過電影名字，劉健倫對香港未來的絕望之情已不言而喻。 攝影：孔繁栩

劉健倫把雨傘運動的感受醞釀四年，將影像化成意象，再以舞蹈形式透過電影探討港人身分認同問題。電影中出現不少具香港代表性的地方，中環石板街亦是取景地之一。 （孔繁栩攝）

舞出回歸22年愁緒

從事電影電視製作二十年，《The Cube Phantom》是劉健倫首部執導的實驗電影。他坦言早於雨傘運動時，已在示威及衝突現場拍下多個畫面，「儲落一堆footage，但我又唔似得其他人可以好快起到貨，人哋剪十條，我先剪到一條，咁人哋做咗嘅嘢我又唔想做」，對於港人身分認同這個主題，劉健倫在心中埋下種子，醞釀多年，終決定與資深編舞師Jordann de Santis合作，執導一齣舞蹈電影，把香港回歸22年的愁緒，以舞姿表達出來。

劉健倫（右）與資深編舞師Jordann de Santis（中）合作，執導一齣藝術電影，二人早前與監製任硯聰（左）出席私人放映會，映後與觀眾交流。 （呂凝敏攝）

本月13日，《The Cube Phantom》在香港藝術中心舉行私人放映會。 （呂凝敏攝） 與《千言萬語》、《地厚天高》一同入選國際影展 73分鐘完全沒有對白，只靠舞者的肢體動作、音樂及強烈的色彩，以及劉健倫太太為每章節撰寫的詩句，帶動觀眾情緒。電影以英國王儲查理斯王子在1997年回歸的致辭聲音作開首，以香港回歸作分界線，探討港人對未來的焦慮與不安。多元舞蹈及唯美視覺設計令人目不暇給，加上交代港人複雜的身分認同問題，整齣電影難度之高，為劉健倫帶來入選國際電影界重要影展──鹿特丹國際電影節的殊榮，在「香港製造：平凡英雄（Ordinary Heros: Made in Hong Kong）」單元共19套，香港作品中佔一席位，一同入選此專題的裹有許鞍華1999年的《千言萬語》、陳果1997年的《香港製造》、邱禮濤2001年的《等候董建華發落》及林子穎2017年的《地厚天高》，主辦單位形容香港是「世界上最有電影感的城市」，指該專題透過新舊影片，反映「今日撕裂這個城市的政治、社會和經濟張力」。

抖落 背上的粉塵 和著光 即即若若 翩 我 流離流離 告訴我 脫變後才能放天地翱翔 偏 我 沿著蔓枝 沉淪深海 卻得以展翅

魔鬼山上的仙子由外國人變成亞洲人，《演變》一章正是描繪97後香港人的身分轉變。（索卡羅文化傳播有限公司圖片）

舞蹈員穿上如仙子的紗裙在魔鬼山上，在枝葉和雲霧間穿梭，曼妙舞姿看著叫人著迷，居然沒有發現舞者由一名外國人變成亞洲人。劉健倫指，《演變》一章正是代表97後香港人的身分轉變，「直到最後，舞蹈員跳進水裡，每轉動一下都要用盡氣力抵抗水壓，同我們依家嘅處境好似」。

我赤裸的降臨 為要 在暗紅的天空下留白 卻被墜落過深 聲音 減了分貝 顏色 沒有分明 又再輪迴

黑色油漆淋潑舞者 「打壓言論自由係黑色手段」

電影中色彩鮮明，風格強烈，例如在《脫變》章節中，赤裸的男舞者身上滿佈白色油漆，在房間內起舞，隨著音樂的節奏愈加急速，淋潑在舞者身上的油漆顏色亦由代表純潔的白色，變成鮮紅色，再變成黑色。劉健倫以顏色比喻香港人權狀況倒退，「紅色代表中共力量慢慢入侵，黑色反映本港近半年來的警暴問題」。他慨嘆自反修例運動爆發以來，言論打壓情況日趨嚴重，「佔中嘅時候打壓情況未係太強烈，𠵱家啲空姐網上講兩句，可以冇咗份工，打壓言論自由係一種意識形態，係黑色手段」。

在《脫變》一章，淋潑在舞者身上的油漆顏色亦由代表純潔的白色，變成鮮紅色，再變成黑色。（索卡羅文化傳播有限公司圖片）

最後 還沒能上達天國 推開這扇門 我是誰 我曾是誰 我以懦弱 害怕 回報你的血和汗 有誰 來祭祀我那柔軟的靈魂 又有那死亡的烏鴉反射出月亮的華光 又漸漸失卻

在《絕望》章節中，女舞蹈員化上慘白如泣的妝容，赤腳在墓碑中穿梭。 （索卡羅文化傳播有限公司圖片）

選址墳場 嘆香港如無主孤魂

劉健倫對香港前景的感受，在《絕望》章節中更不言而喻。女舞蹈員化上慘白如泣的妝容，赤腳在墓碑中穿梭，繃緊肢體語言，如像被一股無形的力量束縛。同樣入選鹿特丹國際電影節「香港製造：平凡英雄」單元的《香港製造》，是陳果導演的「九七三部曲」之一，電影不約而同描述當時年輕人苦無出路的狀況，男主角中秋（李燦森 飾）與女主角阿萍（嚴栩慈 飾）為了逃避現實世界的虛假荒謬，跑到蒼涼僻靜的墳場尋求慰藉。香港1997年脫離英國殖民，回歸中國，22年過去，人心卻未回歸，劉導演以墳場來形容港人無處依附的歸屬感，「佢（女舞蹈員）係無主孤魂，同香港一樣」，當形容舞者扭曲的舞姿時，劉導演潸然落淚，「對唔住，我諗起陳彥霖……」

1997年上映的《香港製造》，講述當時青少年在社會上苦無出路，其中一幕也是在墳場取景。 （網上圖片）

香港前景No way out

繩、鐵鏈也是出現在電影中的意象，舞蹈員多次奮不顧身盼捉緊頭上的麻繩，卻被旁人阻撓，最終只能一動不動的倒卧在地，「繩同鐵鏈喺電影語言中，分別代表救生同枷鎖，他們擺脫唔到枷鎖，努力追趕出口卻只得到失望」，「係咪形容香港嘅前景？」記者問。「係，覺得No way out」，「有啲人覺得有出路嘅，北上拍戲嘅導演有出路，政治正確嘅人都有出路，講真心話、求公義嘅人，遭遇就唔一樣」。

劉導演想起已故少女陳彥霖時，潸然落淚。（孔繁栩攝）

我把天空堆滿塗鴉 卻誤把星辰掩蓋 我騰躍 卻沒法縮短差距 渴慕自由 卻要逃離背後的況味 一場逆旅 讓我獨自在暮影中翔舞

電影展現多元舞蹈，包括由法國傳入、代表自由的Parkour。 （索卡羅文化傳播有限公司圖片）

「經濟起飛，我哋係咪就無憂無慮？」

除了反映港人對回歸的恐懼與不安，劉健倫認為香港由小漁村演變成國際城市的背景，看似進步，實質有不少隱憂，「經濟起飛，我哋係咪就無憂無慮？」電影起用大批年輕舞蹈員，在《青春》章節中，舞蹈員如鳥般輕盈地在大廈之間表演Parkour，盡顯活力。劉健倫憶起兒時「通山跑」的情景，「Parkour由法國傳入，係自由嘅象徵，我哋細個都好似跳Parkour嘅Dancers一樣，通山跑到處玩，但依家連三歲小女童都識得嗌『光復香港，時代革命』」，他慨嘆目前政局環境，香港已變得不適合下一代成長。

好像一個用鐵鑄的樊籠 躺在裡面 我顫抖 害怕陽光射進來 怕被窗外的倒影覆蓋 閉上眼 把門關上 別告訴我 外面的世界有多好

劉健倫受籠屋啟發為電影取名。 （索卡羅文化傳播有限公司圖片）

受籠屋啟發取名 「香港人走唔出界限」

在《蒼生》一章，取景地是一個籠屋，舞蹈員模仿低下階層，在伸手可觸的空間縮起背度日，掙扎一番最後卻選擇繼續瑟縮籠中。出身基層的劉健倫，曾與香港社區組織協會合作，拍攝本港露宿者的日常，他指香港因生活空間狹窄，人們為了賺錢買樓營營役役，犧牲思考時間，對生活沒有想像，連思想也不自由，這時他談到電影的名字，「改名Phantom係因為我覺得彈丸之地能容納七百萬人一齊生活，係件好魔幻嘅事；Cube一詞受『籠』啟發，我覺得香港好似一個籠，除咗代表居住環境非常狹窄，亦代表香港人思想被困，永遠走唔出界限」。

宛如一抹浮圈 我們迎著光伸展 跳躍 把剪影投射向鐵的崖 下沉 你的選擇 為要把故事的缺陷完美 我把面譜沾上彩色 保護她曾眩目的光華

畫上面譜 獅子山崖邊起舞

在《起舞吧！香港人》一章中，四名穿上粵劇傳統服飾的舞者，畫上面譜，在獅子山上翩翩起舞，更做出一邊攀岩一邊跳舞的高難度動作，劉健倫笑言，連攝影師也得上攀岩速成班，才成就如此畫面。被問及為何選擇以粵劇舞蹈作為末章，劉導演露出一抹微笑，「我哋依家示威唔可以真面目示人嘛」。

電影末章，舞者穿上粵劇服飾，在獅子山崖邊做出各種高難度動作。（索卡羅文化傳播有限公司圖片）

港人身分認同被偷走 獅子山精神崩壞

每次的大型社會運動，獅子山上的直幡成為港人一幀熟悉的風景，由七十年代流傳至今的獅子山精神，早已由一齣電視劇集，轉化成一個文化符號。2010年，羅啟銳的《歲月神偷》上映，故事講述港人六十年代末至七十年代初的基層奮鬥史，《獅子山下》在這時代背景下充分展現當時香港人的核心價值，然而，歲月偷走的不只是時光，也偷走了港人的身分認同。前廣播處長張敏儀曾於訪問中透露，黃霑及顧嘉煇創作的《獅子山下》歌曲，在八十年代中後期爆紅，很多人把歌詞解讀成「獅子山精神」令她感到意外，因她認為這個精神一直崩壞，社會開始扭曲，無論多努力，人們都不會有上流的機會。「獅子山精神」由刻苦耐勞、守望相助的「核心價值」，一度成為新世代控訴作徒勞無功、荒謬日常的象徵。

「點樣喺自由被限制​之下，發揮到最好」

反修例運動歷經半年，除了一幅幅「香港人加油」的黃幡成為標誌畫面外，今年9月及10月，多名香港人走上獅子山，以燈光照向山下，又把民主女神像背上山頭組裝豎立，可見獅子山在港人心中仍極具代表性。劉健倫對獅子山精神亦有其解讀，「大家一見到獅子山，就會諗起獅子山精神，諗起香港人拼搏、逆流而上的特質，但對我嚟講，獅子山精神多咗個層次，就係香港民族，係第二代嘅獅子山精神」，港人在反修例運動中多次展現團結互助的特質，新的身分認同亦建構起來。四名舞者凌空在崖邊彈跳，既優美又矚目驚心，「崖係一種限制，點樣喺自由被限制之下，發揮到最好，係我哋未來要思考嘅事」，劉健倫再呷一口咖啡說。