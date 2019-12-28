【港產片】入行跟徐克　為完美執導　劉健倫學潛水跳舞賣樓去到盡

修讀電影特技出身，劉健倫在香港從事電影行業近20年，「啱啱開始拍紀錄片，之後嘗試劇情片，今次係第一次拍實驗電影」。為追求最佳的拍攝效果，他常在拍攝過程中「技能解鎖」，學跳舞、學水底拍攝、學洞潛，上山下海在所不惜。《The Cube Phantom》是藝術發展局「計劃資助」的電影之一，獲20多萬元資助，但劉健倫坦言，「拍兩日實景就用完」。為成就這齣作品，他忍痛賣樓套現，又與監製二人兼任剪接師，更請來編劇太太為每個章節創作詩句，扭盡六壬節省製作費用。撇除資金問題，拍攝也屢遇困難，電影每個取景地均是他精心挑選，惟拍攝部分外景時，屢遭保安員驅趕，加上題材敏感，笑言不知自己日後能否順利北上。劉健倫慨嘆「香港地，做藝術創作真係好難」。 攝影：孔繁栩

入行跟徐克 參與《蜀山傳》電影特技

「我讀Animation，做電影特技，一開始幫徐克手，入行後拍紀錄片先，之後再嘗試拍其他類型」，劉健倫是個勇於挑戰自己的製作人，入行近二十年，他由參與徐克的《蜀山傳》電影特技部分，到拍攝紀錄片，再執導劇情片，到今天首次創作實驗電影，經驗豐富卻不甘原地踏步，在香港這個理想沙漠之城，實屬難得，他謙稱「喺我哋呢行冇刻意分片種嘅，講到個故事先係最重要，只要有創意，可以打破好多框框」。

「吾家‧露宿者攝影展」片段截圖。 （網上圖片）

露宿者、少數族裔成拍攝對象

劉健倫在作品中多次展現他對社會的人文關懷，2010年，他與製作團隊拍攝以四川大地震遺孤為題紀錄片《我要回家》，及後入選阿姆斯特丹國際紀錄片節及中國（廣州） 國際紀錄片節。2013年，他為社區組織協會舉辦的「吾家‧露宿者攝影展」擔任導演，與資深攝影記者雷日昇及資深傳媒人何美華合作，日以繼夜深入社區黑暗角落，探討露宿者在繁華背後掙扎求存的故事，「我自己都係出身基層，透過呢個project，接觸到社會上最低下階層嘅人士，知道原來有人窮到咁樣，好心痛」。

荒誕手法描繪社會「失敗者」心理狀態

2015年，劉健倫執導的電視劇情片《紅棉花》，在香港電台及無綫電視播出，故事講述一名巴基斯坦少年與中年吸毒的露宿者相遇的故事，反映本港對兩個弱勢社群的政策支援不足，節目更獲得第52屆台灣金馬變及第53屆芝加哥國際傳播影視展提名；2017年在VivTV播出的黑色喜劇《賤民20》，由王宗堯、吳海昕及陳炳銓主演，寫出三個背景不同的香港人結伴搗蛋的故事，以荒誕手法描繪社會上「失敗者」的心理狀態。

為舞蹈電影上課學現代舞

為了追求最佳的拍攝效果，劉健倫的認真程度更令人望門興嘆。2008年，香港電台電視部製作紀實節目《海底歷奇》，劉健倫當時學習水底攝影，追蹤海底深處一段段已被遺忘、關於香港的歷史真相，藉考察引起大眾對文化及保育的關注及反思；2015年，他執導由顏卓靈主持的紀錄片《天坑》，介紹位於中國廣西的天坑，拍攝團隊需學習速降及洞潛等技術進入洞底，拍攝洞內的稀有動植物品種，劉導演也是其中一位。到今年上映以舞蹈形式表達的實驗電影《The Cube Phantom》，劉健倫坦言對跳舞一竅不通，故特意上課學習現代舞，「雖然我到依家都係唔識跳舞，但至少知道點樣透過肢體動作表達情感」。

為了學習肢體語言的運用，劉健倫特意上課學習現代舞；圖為《The Cube Phantom》劇照。（索卡羅文化傳播有限公司圖片）

獲藝發局資助20萬元 製作費大幅超支賣樓套現

在香港做藝術創作，決心、資源缺一不可，即使團隊獲藝發局資助20多萬元，製作費仍大幅超支，劉健倫坦言，20萬資金對製作藝術電影來說如九牛一毛，「拍兩日實景就用完」，為了實現創作夢想，他不惜賣樓套現，在私人放映會中，有觀眾笑言「幸好你的太太沒有因此離開你。（Luckily your wife didn't leave you.）」

為了籌集足夠資金拍攝《The Cube Phantom》，劉健倫不惜賣樓套現。 （孔繁栩攝）

資金不足兼任剪接

由於資金緊絀，製作團隊不得不想盡辦法開源節流，他與監製兼任剪接工序，「請一個剪接師可以好貴，有得揀當然想畀人剪，自己拍又自己剪返，冇人幫手篩選，太主觀」。劉健倫在與觀眾對談部分中，笑言選角時也「碌盡人情卡」，很多舞蹈員都是在facebook上尋找，有些則是從前他在演藝學院任教的學生，「在《淵源》章節中，背景音樂有鎖吶部分，吹奏者是一名演藝三年級的學生」。電影中共分十個章節，每個章節之間均有如幻似夢的詩句，這些優美的文字出自任職編劇的劉太之手，「佢一開始都唔知我想要啲乜，哈哈！有同佢講我嘅idea，佢再透過畫面想像我要嘅感覺出嚟」。

香港雖有電影之都的美譽，惟很多地方並不方便拍攝工作，令劉健倫慨嘆「香港地，做藝術創作真係好難」。（孔繁栩攝）

外景拍攝屢遭驅趕 嘆香港不便藝術創作

訪問當日，記者相約劉健倫在上環一間咖啡店的露台進行訪談，豈料職員上前表示，若在該處拍照需收取費用。劉笑指，電影的取景地方包括墳場及下水道，在拍攝時也常遭保安員驅趕，慨嘆香港雖有電影之都的美譽，很多地方卻不方便拍攝工作，「香港地，做藝術創作真係好難」。台灣電影《返校》近月在香港上映，有院商懷疑自我審查，致上映的戲院數目並不多，劉健倫不諱言《The Cube Phantom》探討社運及個人政治立場等問題，題材敏感，他未有估計來年在香港正式上映時會否遭到院商審查，但坦言不知自己日後能否順利北上。香港地，做藝術創作難，說真話可能難上加難。