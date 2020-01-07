【窩心故事】不忍弱勢被忽略　發揮媒體影響力　望爭取資源權利

社區專題
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新年伊始，不少人都會為去年大事回顧，並許願來年的日子更美好。不過， 社會上有一群弱勢社群日復日、年復年只祈求三餐溫飽、有瓦遮頭這類微不足道的願望。眼見社會上各階層都有不同需要，《香港01》於去年今日（1月7日）成立了「01心意」，為有需要的慈善團體籌款以服務社群，於一年間為約100間慈善團體共籌得港幣近200萬善款。

2019年，「01心意」走訪及紀錄了部份有需要社群的聲音及希望，期盼大眾能伸出援手。拉上點擊睇片

發揮媒體力量為弱勢　籌募善款改變現況

一年前，《香港01》成立了「01心意」，是一個專為香港慈善團體而設，集媒體、線上線下互動活動及籌款功能的眾籌平台。「01心意」團隊來自傳媒、社福、廣告及傳訊界等，現正支持平台逾130個慈善項目，希望以專業經驗為弱勢社群出力。

回想開初將平台命名為「01心意」，正是希望將受忽略群體的心聲、慈善團體的熱誠、以及大眾的行動與同理心連結起來，用心意去成就更多好事。單在2019年，「01心意」已為慈善團體籌得港幣近200萬的善款。

《香港01》絕不收取任何手續費及行政費，善款直接由慈善團體收取，希望能更好地運用善長的一分一毫。

如果您看完上述影片，並相信支援應不分階級、種族、物種，更希望為弱勢社群出一分力，現誠邀您由2020年開始，透過實際行動捐款支援，祝福他們新年有個更好的開始：

香港導盲犬服務中心培育及配對導盲犬成為視障人士勇敢出行的最可靠伴侶

導盲犬Copper的主人鄺Sir本來是中學教師，一直熱愛行山、打功夫，惟因視力變差至幾近失明，無奈要提早退休，出入都要太太照顧，鄺Sir更發現太太曾擔心得背著自己偷偷哭泣。

願望成真基金捐款資助患重病兒童實現願望，讓他們有勇氣捱過辛酸治療

患有罕見病「成骨不全症」(俗稱「玻璃骨」)的男童Andrew因基因病變，引致骨頭脆如玻璃，極易碎裂，輕微碰撞都可引致嚴重骨折。別人的童年能與同齡朋友在公園跑跑跳跳，但他的童年要在輪椅上度過。（相片由願望成真基金提供）

榕光社捐款支持一年365日無間斷為雙老或獨居長者提供熱騰騰的飯餐

梁婆婆自丈夫離世後，孤身一人留守家中，每日孤單地吃飯、看電視。

自強協會輪椅維修及美化讓基層傷殘人士減輕負擔，探索兩條軚以外的可能性

自出娘胎已患有大腦痙攣的嘉星須於輪椅上生活，36年以來，輪椅就如他的雙腳，讓他能夠在社區中隨意走動。

了解更多需要支援的項目，請即登入「01心意」。

踏入2020年，「01心意」將繼續透過不同計劃及線上線下活動，與您一起關心及支援弱勢：

1│周五心意

每期推出不同主題，於周五分享弱勢社群的故事，希望公眾在期待「Happy Friday」的同時，能關注身邊受忽略的群體，以線上捐款或參與線下活動形式支持。本年度首期「周五心意」將於1月下旬推出。

「周五心意」專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

2│心意速配計劃

2019年「01心意」推出善款配對計劃，公眾捐款予指定50間慈善團體，《香港01》會配對該筆善款，計劃受到慈善機構歡迎，並獲得廣大善長支持。有見及此，2020年我們會於指定時段為其他團體進行善款配對，將善款數字閃電成雙，令更多不同社群受惠，詳情將於2月公佈。

3│企業心意夥伴

為擴大「01心意」扶助弱勢社群的功能，我們將開展與企業合作，成為善心企業與慈善團體之間的橋樑和夥伴，並透過運用媒體力量結合線上線下宣傳，將有需要群體的不同故事讓更多人知曉，將公眾、企業、慈善團體的力量連結，攜手支援更多慈善團體及其服務。

敬請繼續關注「01心意」平台：https://heart.hk01.com/ 

 

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