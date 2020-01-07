【窩心故事】不忍弱勢被忽略　發揮媒體影響力　望爭取資源權利

新年伊始，不少人都會為去年大事回顧，並許願來年的日子更美好。不過， 社會上有一群弱勢社群日復日、年復年只祈求三餐溫飽、有瓦遮頭這類微不足道的願望。眼見社會上各階層都有不同需要，《香港01》於去年今日（1月7日）成立了「01心意」，為有需要的慈善團體籌款以服務社群，於一年間為約100間慈善團體共籌得港幣近200萬善款。

2019年，「01心意」走訪及紀錄了部份有需要社群的聲音及希望，期盼大眾能伸出援手。【拉上點擊睇片】

發揮媒體力量為弱勢 籌募善款改變現況

一年前，《香港01》成立了「01心意」，是一個專為香港慈善團體而設，集媒體、線上線下互動活動及籌款功能的眾籌平台。「01心意」團隊來自傳媒、社福、廣告及傳訊界等，現正支持平台逾130個慈善項目，希望以專業經驗為弱勢社群出力。

回想開初將平台命名為「01心意」，正是希望將受忽略群體的心聲、慈善團體的熱誠、以及大眾的行動與同理心連結起來，用心意去成就更多好事。單在2019年，「01心意」已為慈善團體籌得港幣近200萬的善款。

《香港01》絕不收取任何手續費及行政費，善款直接由慈善團體收取，希望能更好地運用善長的一分一毫。

如果您看完上述影片，並相信支援應不分階級、種族、物種，更希望為弱勢社群出一分力，現誠邀您由2020年開始，透過實際行動捐款支援，祝福他們新年有個更好的開始：

【香港導盲犬服務中心】培育及配對導盲犬成為視障人士勇敢出行的最可靠伴侶

導盲犬Copper的主人鄺Sir本來是中學教師，一直熱愛行山、打功夫，惟因視力變差至幾近失明，無奈要提早退休，出入都要太太照顧，鄺Sir更發現太太曾擔心得背著自己偷偷哭泣。

【願望成真基金】捐款資助患重病兒童實現願望，讓他們有勇氣捱過辛酸治療

患有罕見病「成骨不全症」(俗稱「玻璃骨」)的男童Andrew因基因病變，引致骨頭脆如玻璃，極易碎裂，輕微碰撞都可引致嚴重骨折。別人的童年能與同齡朋友在公園跑跑跳跳，但他的童年要在輪椅上度過。（相片由願望成真基金提供）

【榕光社】捐款支持一年365日無間斷為雙老或獨居長者提供熱騰騰的飯餐

梁婆婆自丈夫離世後，孤身一人留守家中，每日孤單地吃飯、看電視。

【自強協會】輪椅維修及美化讓基層傷殘人士減輕負擔，探索兩條軚以外的可能性

自出娘胎已患有大腦痙攣的嘉星須於輪椅上生活，36年以來，輪椅就如他的雙腳，讓他能夠在社區中隨意走動。

了解更多需要支援的項目，請即登入「01心意」。

踏入2020年，「01心意」將繼續透過不同計劃及線上線下活動，與您一起關心及支援弱勢：

1│周五心意

每期推出不同主題，於周五分享弱勢社群的故事，希望公眾在期待「Happy Friday」的同時，能關注身邊受忽略的群體，以線上捐款或參與線下活動形式支持。本年度首期「周五心意」將於1月下旬推出。

「周五心意」專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

2│心意速配計劃

2019年「01心意」推出善款配對計劃，公眾捐款予指定50間慈善團體，《香港01》會配對該筆善款，計劃受到慈善機構歡迎，並獲得廣大善長支持。有見及此，2020年我們會於指定時段為其他團體進行善款配對，將善款數字閃電成雙，令更多不同社群受惠，詳情將於2月公佈。

3│企業心意夥伴

為擴大「01心意」扶助弱勢社群的功能，我們將開展與企業合作，成為善心企業與慈善團體之間的橋樑和夥伴，並透過運用媒體力量結合線上線下宣傳，將有需要群體的不同故事讓更多人知曉，將公眾、企業、慈善團體的力量連結，攜手支援更多慈善團體及其服務。

敬請繼續關注「01心意」平台：https://heart.hk01.com/