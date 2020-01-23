【周五心意‧分享快樂新年】捐一封利市 讓愛傳遍香港每個角落

農曆新年將至，相信不少人都會趁一年伊始許個新年願望，希望來年一切順利。打工仔女或許期望加薪不加「辛」、愛美之人則祈求減肥成功，但對社會上各個弱勢社群而言，揮春上簡單一句豐衣足食、出入平安、笑口常開，以及家肥屋潤已是他們奢侈而卑微的新年願望。

鼠年將至，不少人都會趁新年許下新願望，但對弱勢社群而言，簡單如外出與親友相聚、佳節有人相伴，甚或只求得到一片「瓦遮頭」的願望，都需要善心人相助才能達成。（資料圖片）

新年本應喜慶 惟弱勢未能分享喜悅

聖誕前夕，有狗場慘遭逼遷，逾230隻被遺棄的毛孩幾乎無家可歸。幸牠們獲一眾善長出錢又錢力，終成功搬到新家，但新居薄薄的帆布根本難以遮風擋雨，渴望新一年能有個溫暖的家；每逢佳節倍感孤寂！有獨居長者因喪偶、子女移民等種種原因，以致晚年孑身一人、無依無靠，盼望佳節有人探訪或一夥人吃一頓團年飯，感受一絲溫暖；基層輪椅使用者因難以負擔數百元的交通費用，只能在家附近活動，甚至終日留在家中，導致情緒越見抑鬱。

慶幸社會上有一群善心人，他們無私照顧被遺棄的貓狗、義載輪椅使用者外出完成心願，以及化身為「乖孫」向獨居長者送上關心。快將踏入鼠年，大家歡天喜地辦年貨、封利市的同時，這群善心人仍默默耕耘地幫助弱勢社群。他們的新年願望只為他人而許，對自己的祈願亦只希望來年仍有心有力、繼續向素未謀面的「他們」伸出援手，讓愛傳遍香港每一個角落。

捐一封利市 助毛孩、獨居長者及輪椅人士

今期「周五心意」，就讓我們細聽一個個善心人的故事，並鼓勵您於「01心意」平台向毛孩、基層輪椅人士和獨居長者送上一封$50利市，以行動支援一群無私奉獻的有心人之餘，亦讓弱勢社群得到新年祝福，新一年有個好開始！

您的善款將直接落入「01心意」平台4間服務弱勢社群的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

趁新年捐一封利市給以下4間慈善團體：

1. 沙律貓狗之家 - 幫助230多隻毛孩的醫藥及糧食費用

- HK$100讓被遺棄毛孩得到照顧、及時醫治和重新被愛

2. 匡懷（慈善）基金 - 米“耆”行動 - 獨居長者支援計劃

- HK$50將一個節日福袋送到獨居長者手中；HK$100將一份棉被、枕頭送給獨居長者

3. 新福事工協會 - 冬日送暖祝福行動

- HK$300贊助三份實用探訪禮物包予有需要基層及無依長者；HK$500贊助盆菜及祝福包予一戶3-4人的基層家庭歡度新春

4. 建。祝義工隊 - 「義載周到」免費輪椅義載計劃

- HK$100義載約50公里路程；HK$500義載約130公里路程，加兩天停車場費用

按圖了解毛孩、基層輪椅人士和獨居長者的新年願望：

沙律貓狗之家剛搬至新居，正照顧逾230隻毛孩，惟該處設備簡陋，亟需您的幫助，才能令毛孩們新一年家肥屋潤。（黃舒慧攝）

影片製作團隊

策劃及採訪：盧玉珍

旁白：詹海萍

毛孩聲演：梁惠怡

攝影：黎家浩、吳雋

剪接：黎家浩

動畫及圖像設計：賴文傑