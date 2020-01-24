淘大沙士過來人看武漢肺炎 憶隔離之痛　憤恨政府輕視疫情

武漢肺炎肆虐，武漢已經「封城」。回看2003年本港爆發沙士疫症，九龍灣淘大花園淪為重災區。當年20歲的陳先生在臨應考高考前兩天，突然發燒兼有沙士病徵，須入住聯合醫院隔離治療……當年他究竟何時染病、被誰傳染，直到今時今日仍滿腦子問號。 事隔17年，另一世紀疫症重臨，武漢肺炎依舊有無限問號之際，而本港已有確診病例，港人又憶起2003年的沙士情景，深恐有社區爆發的危機。當年疫情無人問責，種下今日禍根，作為沙士康復者、「淘大關注組」發言人的陳先生，認為假如香港要再次遭遇不幸，與其恐懼，不如引導整個社會及居民，好好應對這場世紀新疫症。

17年前，陳先生年僅20歲，是一名中七學生。居住在淘大花園E座的他，如一般高考生無異，大部分時間都留在家中，為高考埋頭苦讀。

錯過高考 家人被送往隔離營

豈知臨高考前兩日，他無故發燒，便到聯合醫院求醫。院方發現他有沙士病徵，又住在重災區淘大花園E座，即時送他入隔離病房治理，其後更被診斷患上沙士。他的父母妹妹不久被送往隔離營。

他準備已久的高考，從此錯過了。其他同學為大學學位奮鬥時，他躺在聯合醫院的病床與一個未知的病毒對抗。留院期間，他常常透過窗口望向對面的一間試場，而當時唯一娛樂是聽收音機、看新聞。每日更新資訊都是沙士病例數字、新增病患者及死亡人數。他心情忐忑，「會諗下一個（死）係咪自己？」

肚瀉兩周 出院後對抗骨枯

「當時我唔係咳，係屙得多」，醫生以吊鹽水、類固醇的方式治療。兩星期後，年青力狀的他身體好轉，可轉食口服藥。入院一個多月後出院。但出院前夕，他發現盤骨、膝蓋疼痛，醫生指可能是治療的後遺症，也就是骨枯。陳先生說，可能一直有做開運動，接受半年物理治療後情況已可好轉。但有些年老的街坊，即使沙士痊癒後，後遺症跟隨下半生，出入也要拄着拐杖。

17年過後，陳先生已結婚成家，育有一女，唯一不變的是仍居住在淘大花園E座。而2020年初，武漢肺炎竟悄悄然殺到香港。

今日的淘大花園已重拾繁華，絲毫看不出昔日的沙士慘況，惟武漢肺炎再度勾起居民的擔憂。（鄧栢良攝）

新疫症降臨 政府毫無對策

作為沙士康復者，陳先生明白疫情帶來的災難可以有多大，他所關注的是政府有什麼對策，令市民有信心共同防疫抗疫。惟近日政府高官咳嗽不戴口罩、無要求旅客填寫健康申報表等舉動，都令陳先生非常失望。

陳先生直言，一個新疫症到來，本來就意味着會帶來無數問號，正因為一切都屬未知，更應小心處理。他指，當年留院期間，父母及妹妹被送往隔離營。母親其後被驗到體內有沙士病毒，只是恰好無病發，「無人知係咪會病發，當時資訊太少，乜都唔知。」他認為特區政府吸取過沙士的教訓，理應會更加謹慎。

忘記教訓 淘大清潔工零裝備應對

豈知本港第一宗武漢肺炎確診個案病患者的家人，竟可施施然乘飛機到馬尼拉。陳先生質問：「變咗輸出病毒……點解唔做盡可以避免嘅嘢？而係等到有事爆發先做嘢呢？」

撫了傷疤忘了痛。03年沙士一役的教訓，政府似乎遺忘了，淘大花園亦如是。陳先生認為淘大花園，依然停留在「出咗事才補救」的思維。他舉例指，淘大花園的保安及清潔工人至今仍沒配戴口罩、大廈出入口未鋪上防毒地墊、紅外線消毒機塵封一旁等，完全反映到防疫意識不足。作為「淘大關注組」的發言人，他曾在業委會選舉中，要求管理公司重新安置消毒洗手液機的位置，讓居民可以方便使用。

今日的淘大花園已重拾繁華，絲毫看不出昔日的沙士慘況，惟武漢肺炎再度勾起居民的擔憂。（鄧栢良攝）

「要行前幾十步，先可以保障到」

陳先生表示，2003年只是一個超級帶菌者便足以令全港爆發沙士，「（防疫）唔係行前幾步就夠，要行前幾十步，先可以保障到。」他強調，作為沙士過來人只想引導社區做好防疫措施，杜絕疫情爆發的可能，並非要帶來不必要的恐慌，「日日講無事嘅，03年局長都講過無事㗎，但係爆到咁樣，死咁多人，結果佢哋無負責過任何嘢。」

憶主診醫護中招 同臥病榻

陳先生未敢遺忘沙士之痛，昔日的畫面他依舊記起：「見到啲人入ICU出唔返嚟，淘大有啲鄰居唔見咗。」最令他難過是當日照顧自己的醫護人員，在他康復期間不幸染上沙士，躺在隔壁的病房。他反問一句：「輕視疫症的嚴重性，後果是否可以由高官承受？」