告別裕民坊│57年燦記書報社最後一夜　檔主：唔係執笠，係結業！

2020年2月16日晚上，觀塘裕民坊的燦記書報社檔主賴錦華（賴生）及兒子阿勇與近十名街坊聚在士多內，開了一支紅酒、剖了一隻龍蝦，還買了鴨舌、燒肉，在寒風中辦了一個熱鬧的「告別派對」。這是燦記的最後一夜。 「你識得catch the ride，咪可以踩着浪潮一直去；你被捲入浪底，就只能慢慢消失。」賴生這樣說。燦記在裕民坊屹立了57年，曾一度站在浪尖上，最終「重建」的巨浪翻過來，這檔24小時營業的書報社終要關燈、落閘。留守一年，賴生稱背後原因來自「程序不公義」，他強調報檔不是執笠，是結業，更堅持由市建局職員拉下這道閘。 攝影：黃舒慧

不少市民趁燦記結業前最後一日前來光顧，順道與賴生說聲再見。賴生看著來來去去的熟客們說：「（對於結業）好似有啲期待，又有啲唔捨得，唔係唔捨得啲嘢，係唔捨得啲人。」（黃舒慧攝）

唔係執笠，係結業！我哋係唔會執笠嘅！ 賴生

燦記書報社是賴生的父母於1963年創辦的，57年來儲了一群熟客。在告別派對翌日的是燦記最後營業日，很多舊客走來跟賴生說再見，有人一下子買了多包香煙，「附近只有這裏可以買手捲煙」，光顧了燦記3年的Charles說。

63歲的賴生站在報檔指揮兒子們執拾貨品：飲品5元一支賣出去、玩具放在店舖旁的箱子捐給慈善團體、賣不出去的漫畫先儲起……有不知就裏的市民走過來問：「報檔要執笠喇？」賴生大聲回他：「唔係執笠，係結業！我哋係唔會執笠嘅！」他是要強調報檔並非因為生意差而倒閉，只是重建的大浪捲過來才無法倖免，否則他還要繼續做下去。

賴生二十多歲從加拿大畢業回香港，當時父母已經經營燦記，他見父母年事已高，便決定出來幫手，怎料一幫就是四十年。（黃舒慧攝）

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踩着浪潮 年中無休24小時開檔

本港的報檔一間接一間倒閉，燦記為何能夠堅持至今？賴生說：「你識得catch the ride，咪可以踩着浪潮一直去；你被捲入浪底，就只能慢慢消失。」潮流一波一波湧到，他看到客戶的需求便嘗試轉營，結果就在浪裏翻滾了逾半世紀。

賴生憶述報檔初期並非24小時營業，直至他於七十年代到報檔幫忙，看到裕民坊到凌晨3、4時仍有很多人，便向媽媽提出：「不如報檔轉做24小時？」當年有此想法，全因他看到社會需求，「因為七十年代尾八十年代頭的香港，就是一個24小時的社會，當時行三班制，社會全天候運作，凌晨3、4點，有人收工，亦有人開工」。

當呢度（燦記）都熄咗燈，呢度（裕民坊）就會好黑、好靜，唔會再有人刻意行過嚟。 賴生

燦記自七十年代開始已經24小時營業，白茫茫的燈光鮮少熄滅，「當呢度（燦記）都熄咗燈，呢度（裕民坊）就會好黑、好靜。」賴生說。（黃舒慧攝）

正如40年前，賴生不想父母獨自撐起這報紙檔一樣，8年前，賴生的大兒子阿勇也來報紙檔幫忙。「以前一放學就來幫忙，覺得自己犧牲了許多，朋友、自由⋯⋯但說不想後悔，這裏需要我，難道我可以不來嗎？」阿勇戴着口罩如是說。（黃舒慧攝）

當大家都未賣《男兒當入樽》時，我哋已經開始賣緊台灣版，當時好多人專登慕名嚟搵。 賴生

燦記不只賣報紙、雜誌，也賣漫畫、香菸、玩具及雨傘。訪問這天剛好下了一場冷雨，不少沒帶傘的狼狽市民經過燦記，便順手買了一把傘，盛惠38元。（黃舒慧攝）

從賣報紙雜誌到香煙玩具 適者生存

賴生初到報檔幫忙時，檔裏只賣報紙及雜誌，後來貨架上慢慢出現了香煙、零食、漫畫、玩具，「社會就係適者生存，你想適應到個環境，咁就要去了解社會需要啲咩」。賴生一邊把手上的香煙遞給顧客，一邊說。他記得以往有一段時間流行玩具，後來大家都轉玩電動遊戲，貨架上的玩具便封了塵；再稍後，社會上突然刮起一股復古風，大家又愛玩玩具了，檔報貨架上的貨物跟着潮流轉了又轉。

八十年代初期，燦記更曾一度站在浪尖上，引領浪潮的推進，賴生看着貨架上的日本漫畫書說：「當大家都未賣《男兒當入樽》時，我哋已經開始賣緊台灣版，當時好多人專登慕名嚟搵。」除了日本漫畫，還有一些台灣小說、日本小說、政治評論、電腦書等，都是他帶頭賣起的。

賴生記得，當日本漫畫仍未風行時，他已經開始賣，「當大家都未賣《男兒當入樽》時，我哋已經開始賣緊台灣版，當時好多人專登慕名嚟搵。」（黃舒慧攝）

賴生說，報紙檔最鼎盛的時期，是1973年，馬會初初開始可以場外投注時，「那時每有跑馬的日子，這裏便聚滿了人。」距離燦記不足五十米外，便有一間馬會，報紙檔的馬經也常常售馨。（黃舒慧攝）

我當然唔會拉閘，一定要佢哋（市建局）拉。我拉就係我自己休息，佢拉就係佢逼我走。 賴生

為了滿足這條「不夜街」客戶的需要，報檔就全天候運作起來，這數十年來，燦記就這樣在裕民坊的黑夜亮起檔口的燈。賴生接手報檔後，與老婆子女一同打理，他由中午12時做到凌晨1時，太太則從凌晨12時工作至下午1時，2名兒子分別在早上及下午各幫忙數小時，一家四口維持着報檔的營運。

重建把報檔捲入浪底

在海洋裏翻滾了數十年，直至「重建」的巨浪翻過來，就把報檔捲進浪底裏，迎來終結一刻。2月17日晚上7時，比原定時間晚了2個小時，市區重建局職員在賴生的見證下，拉手往燦記那道近10年沒落下、皺褶及縫隙都夾滿灰塵的鐵閘，用力一拉，由別人為報檔落閘。「當呢度（燦記）都熄咗燈，呢度（裕民坊）就會好黑、好靜，唔會再有人刻意行過嚟」，一束灰銀鬍鬚長及喉核的賴生說。

賴生的長子阿勇幫忙8年以來，未見過報檔落閘的模樣，「（強颱風）天鴿、山竹都照常營業，聽說上次落閘，是很多年前媽媽做手術的時候」。這天是他第一次，亦是最後一次見到燦記落閘。

記者問賴生：「為甚麼不是你拉鐵閘？」賴生馬上擺擺手：「我當然唔會拉閘，一定要佢哋（市建局）拉。我拉就係我自己休息，佢拉就係佢逼我走。」

2月17日晚上7時，市建局職員前來收舖，有市民叫賴生拉閘，賴生抗拒：「我唔拉，要拉佢哋自己拉。」最後由保安員拉下鋪滿灰塵的紅色鐵閘。（黃桂桂攝）

走了20年的重建 「拖得太長喇」

1998年，市建局前身土地發展公司提出「觀塘市中心重建計劃」，地盤面積超過50萬平方呎，影響約1,653個業權及約3,139人。市建局於2007年3月啟動項目的法定規劃程序。項目分5階段發展，燦記所處的裕華大廈與國泰大樓及裕民大廈為第4及5期，其發展規劃於2018年2月9日方獲城規會批准。

賴生從聽說重建到確定重建，花了20年時間，「拖得太長喇……由九十年代到千禧年代，再到𠵱家，乜（期待）都冇晒，慢慢麻木咗。初期政府話會咁樣咁樣發展，會有期待感，後來見到個發展爛成咁，就只係想快啲了斷咗佢，已經唔想再睇，唔會再有期望。」賴生看着對面高入天際的凱匯說。

燦記對面的凱匯是由市建局和「信和置業」、「華人置業」合作發展的住宅項目，屬重建計劃第二及三期的發展項目，樓高55層，是裕民坊一帶大廈的數倍。（黃舒慧攝）

留守一年 為爭取「程序公義」

後來，市建局拋出1億元的搬遷方案，逾85%的住戶及商戶接受，並於2019年2月28日遷離裕民坊，而賴生卻留了下來，因他覺得自己受到不平等對待。原來燦記可分為兩部分：面向裕民坊的報紙檔持小販牌照；面向內巷的士多持商業登記。本來應分開處理賠贘，但市建局在處理其個案時，將兩個舖位均視作內巷處理，導致賠贘金額少了一半。賴生提到市建局在處理裕民坊商戶搬遷時，有與他一樣舖位牽涉兩個牌照的商戶能夠分開賠償。他慍言：「有人話我貪錢，但其實我只係要求程序公義。」

市建局回覆指，燦記已接納市建局提出的搬遷方案，並於今年2月中將構築物的空置管有權交給市建局。最終雙方達成的共識，是就燦記持有食環署固定攤位小販牌照的部分，其搬遷建議以持牌小販準則計算；在私人土地上的違例構築物部分，則以非持牌小販的違例構築物自用經營者準則計算。

2019年2月28日，逾85%的裕民坊商戶及住戶遷出，裕華大廈、國泰大樓及裕民大廈入黑後，窗戶內再沒有燈光。（黃舒慧攝）

留守裕民坊這一年間，賴生終爭取到「公義」，並決定在2月17日為燦記畫上句號，「內心百味交雜，有期待，也有不捨。期待可以打開人生新一頁，但捨不得這裏的人」。看着眼前來來去去的顧客，他本來打算2月16日晚在報檔舉辦一場過百人的「告別派對」，但一場疫症打破了他的計劃，最終只有十餘人一起喝喝酒、吃吃龍蝦、說說燦記57年的故事。

走入商場 還是報紙檔嗎？

燦記還會捲土重來嗎？賴生聳一聳肩，答案是未知。根據市建局提供的搬遷安排，賴生可以選擇把店舖遷往未來位於第2、3期發展區、由食環署管轄的新商場內的永久小販市集。若賴生接受「遷置安排」，則店舖能以優惠租金在新商場內繼續經營，為期3年；若賴生不接受「遷置安排」，則能獲得全數的「遷置津貼」。賴生稱一切還是要看新商場落成後的情況，「但報紙檔就是要在街邊、方便市民，如果入商場，就會失去咗報紙檔的味道」。

現時裕民坊內還有果汁店、鐘錶維修工匠及鞋匠仍未離開，但燦記關燈後，這天深夜，裕民坊終沒入一片漆黑之中。

但報紙檔就是要在街邊，方便市民，如果入商場，就會失去咗報紙檔的味道。 賴生

燦記的招牌藏在面向內巷的橫樑上，鋪滿灰塵，不留心找都找不着。（黃舒慧攝）

食環署回覆《香港01》查詢指，截至今年1月31日，全港有366名持牌固定攤位（報紙）小販，當中觀塘有28名。又表示鑑於街頭販賣活動會導致阻塞問題，加上近年售賣報刊雜誌零售點增加，以及有電子媒體的出現，故食環署自2000年成立以來均未有重新簽發固定攤位（報紙）小販牌照。因此，路邊的報紙小販，少了一檔就是一檔。

2月16日晚上8時左右，近十名賴生的朋友買了龍蝦、燒肉，在寒風中，與賴生開了一場熱鬧的告別派對。（黃舒慧攝）