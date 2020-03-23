【基層抗疫】太空艙戶共居　12伙9咳嗽　艙友遍及高危職業

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，踏出家門即戴口罩成為指定動作，直至回家才敢脫下口罩輕鬆一下，但香港寸金尺土，部分基層巿民連劏房都租不起，只能捿身於飛不起的「太空艙」。 本港目前至少有20萬人居於劏房，加上有牌、無牌床位與「太空艙」，當中人口難以估算。有基層巿民居於一屋12伙的太空艙，回去脫下口罩後，發現9名艙友出現咳嗽，亦有艙友早前是每周往返內地。在疫情下面對這種境況，共居於密集空間的基層無處可逃，只能與艙友只處一室、同呼同吸，哪裏才能安心吸一口氣？ 攝影：高仲明

「我喺屋企唔會刻意戴口罩」，Gary說。而他的家是一屋十二人的太空艙。（高仲明攝）

艙友職業包括醫護、地盤工

年逾40歲的Gary是太空艙住客，一廳12人，尚未計同屋的獨立房。Gary指艙友的職業遍佈各行各業，從醫護人員到地盤工都有，各人回來後均會脫下口罩，惟12名艙友當中有9人咳嗽，「9個有咳都冇話唔驚，問題係幾時輪到自己……但都唔希望成為一分子，因為一咳都咳成個幾月，我又唔知佢哋有冇發燒」。

Gary苦笑指一名男醫護人員，「聖誕咳到依家，我都聽到麻木」。該名艙友仍幾乎每天往返醫院上班。無人知道咳嗽聲背後，是新冠肺炎病徵還是天氣轉變引致，「我喺屋企唔會刻意戴口罩，我哋唔會敢直接話人，唔係打交都似，你淨係嘈一嘈都拆樓咁滯」，Gary只能自求多福。

Gary說同房還有一名艙友是內地人。過年時，艙友生病卻未有看醫生，他送了一支咳藥水予對方，對方痊癒後送了一條番薯答謝。「咁冇所謂架，互相關照嘛」。（高仲明攝）

太空艙室內長期依靠冷氣機令空氣運轉，無色無形的細菌、病毒隨氣流飄送到室內每個角落，Gary的上方艙面向冷氣的排風口，因此床位租金較其他位置便宜，該艙位住了一名伯伯，他每天凌晨4時就起床上班，而伯伯旁邊的艙位則住了飛機維修員，每逢周末會返回內地的另一個家。身邊的艙友如此境況，睡在下方艙的Gary不無擔心，「佢唔高危咩？佢一樣高危，所以我哋呢啲冷氣出面吹到的位置，全部中晒」。

香港基督教關懷無家者協會助理外展主任毛卓賢憂慮，一旦疫情於社區爆發，床位密集度高，住戶將對更高的感染風險。（高仲明攝）

一屋多戶密集群居 一個確診或全屋傳染

香港基督教關懷無家者協會助理外展主任毛卓賢憂慮，一旦疫情於社區爆發，太空艙床位高度密集，住戶會面對更高的感染風險，「住床位冇私人空間，變咗隔籬嗰個瀨嘢，成屋都瀨嘢」。劏房、床位、新太空艙等地方，往往是一屋十多戶，有人要共用廁所、走廊等公共空間，一旦同屋有租戶感染新冠肺炎，其他共居者感染風險亦極高。

與17年前非典型肺炎疫情相比，香港社會環境轉變極大，政府統計處2016年數字顯示，全港有逾9萬個劏房，約有20.97萬人居於劏房。至於床位住戶數目，《2016年人口普查》指香港約有5,300戶居於私樓劏房、閣仔及床位。 毛卓賢指，「當年沙士都冇咁多呢類太空艙、床位，如果今次爆發疫情時，住戶更容易受感染」。

香港基督教關懷無家者協會近月不時為板間房、床位及單身人士宿舍住戶舉行防疫講座，席間有義工教老友記正確的洗手程序。（高仲明攝）

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社工憂社區爆發 弱勢被孤立

政府因應疫情暫停非緊急服務，弱勢社群首當其衝受影響，毛卓賢慨嘆，「如果疫情在弱勢社群爆發，全港都會受影響。疫情下要識點分配資源，係要做協調、要盡量做教育，但政府又停service，其實係好難做到呢啲嘢」。有見及此，在疫情爆發後，毛卓賢與同事、義工不時於中心舉辦防疫講座，又上樓向劏房戶派發物資。他指2003年沙士期間，協會亦未有暫停服務，但今次疫情嚴峻，他們既擔心同工安全，又擔憂暫停服務令無家者等弱勢社群處境更見孤立。

無家者​宿舍加強清潔

目前，香港基督教關懷無家者協會設有單身人士宿舍，供無家者提供短期住宿及輔導支援；男士宿舍恩典之家目前約有38人居住。住進宿舍後，住客要在玄關脫鞋方可入內。目前，舍友與宿舍職員不時清潔宿舍，令單位內瀰漫着陣陣漂白水味。

舍監笑言，最近舍友清潔較以往用心，「以前踢都唔郁，通常得我自己郁」。（高仲明攝）

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疫情擴大 舍友落力清潔

宿舍舍監志雄指，起初舍友均未有太大警覺，但隨疫情擴大，舍友更注重衞生，他笑言，「清潔比以前落力好多，以前踢都唔郁，通常得我自己郁」。但他坦言擔心如社區出現爆發，一旦有舍友確診，中心服務或面臨停頓，「驚有一個感染，成個協會全中心都可能要停服務」。因此，宿舍除加強清潔外，亦每日向外出舍友派發一個口罩及量度體溫，宿舍亦加強防疫教育，如提醒舍友沖廁時需蓋好廁所板，以防病毒傳播。

每日宿舍職員會為入住院友量度體溫兩次。早上由中心職員測量，晚上則由當值保安員為回宿舍的無家者量體溫。（高仲明攝）

宿舍居住環境縱使密集，但衞生情況已較不少床位、太空艙等共居環境好。目前全港居於床位、太空艙的基層人口難以估算，當擁有安樂居所的巿民回家後能脫下口罩安心吸一口氣，香港最基層的巿民在擠迫的共居環境下，卻終日難以安心，這就是2020年新冠肺炎下的基層悲歌。