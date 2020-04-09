【新冠肺炎】麥難民流離球場14天：叫啲官嚟瞓下就知咩味道

麥當勞兩周前暫停晚市堂食服務，一批「麥難民」原棲於通宵麥當勞，只得四處遷徙。元朗麥難民阿男過往兩周遷至元朗一帶的球場看台，抵着寒風與車聲、擁着家當入眠，「叫啲官嚟瞓吓，就知咩味道」。晚市昨（8日）晚重開，回歸麥當勞的第一夜，他說至少不用掛心財物安全。

自麥當勞取消堂食服務後，阿男過往兩周都流離於元朗的球場。 （資料圖片/高仲明攝）

自麥當勞取消堂食服務後，阿男過往兩周都流離於元朗的球場。球場鄰近馬路，他夜夜被車聲吵醒，平日在麥當勞看YouTube時戴的耳機，在街頭便成為耳塞，伴他入眠。離開麥當勞的14日，他的睡眠質素再差一點。

街頭忍受風吹雨打

除噪音干擾睡眠外，春季梅雨是阿男轉戰街頭的煩惱。看台座位簷篷無法抵擋風雨，阿男過去兩周不時隨雨遷徙，臨時窩到有瓦遮頭的地方，那時，他身上連帽外套就是棉被。上星期天氣轉冷，他在街頭忍受風吹，寒風蕭瑟下入睡，「叫啲官嚟瞓吓，就知咩味道」。

阿男過去兩周睡得更少，每天早上3時半便會起床，約4時便會回到麥當勞。他說，「瞓幾個鐘差唔多啦，我啲老人家唔瞓得幾多」。他偶爾會在此吃早餐，但更重要是為麥當勞的充電位而來。若有散工開的日子，他早上為電話充滿電，中午便離去上班。

身體壓家當防遇劫

麥當勞與街頭的分別，於他而言是安全問題。他說公園、球場始終不安全，過去他曾在街頭被人搶去財物。14天以來，他總算找到在鐵絲網旁的位置休息，隨身家當則作枕頭，用身體壓住才安心。

昨夜麥當勞晚市堂食「解封」，阿男又回歸麥當勞休息。目前本港食肆卻因應「限聚令」，座位提供減半，阿男雖回到熟識的避難所，卻要時刻擔心會否因顧客超出上限而被趕走，疫情肆虐下，麥難民連安心進睡也非易事。

被問到若麥當勞再次因疫情暫停晚市堂食服務，他又能到哪裏去？曾有立法會議員要求政府開放社區中心予麥難民暫住，阿男卻對成事不抱期望，「如果肯開，一早開咗啦，嘥氣啦」。麥當勞再封與否，阿男說不到自己決定，或許會再次睡在公園和球場，「或者去特首辦先有地方瞓」。