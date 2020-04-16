【心意成雙】捐$80　助兩名眼疾兒童重見光明

每年接受眼科檢查、驗配一副合適的眼鏡，對不少香港人而言，是一件尋常不過的事，部分人甚至擁有多副眼鏡，以便配搭造型。但您有沒有想過，世界上仍有數以百萬計的眼疾兒童因家貧而無法得到一副合適的眼鏡，只能默默忍受模糊不清的視力，甚至因延誤治療而導致永久失明？為扭轉他們的命運，慈善團體奧比斯前年12月於印度、尼泊爾和孟加拉啟動為期3年的「REACH（Refractive Error Among Children 兒童屈光不正）計劃」，期望透過及早篩查和治療，讓50萬名眼疾兒童重見光明。

一副眼鏡，扭轉他們的命運

當他們為我檢查眼睛時，原來我有一隻眼睛看不到，但我一直都不知道。 Megha，「REACH計劃」受惠學童

尼泊爾女孩Megha是其中一個受屈光不正影響的眼疾兒童。現就讀4年級的她，曾因看不清黑板和課本上的文字，而令學習變得困難，但Megha及其家人卻不知問題源於眼疾。幸其後接受「REACH計劃」的篩查，發現Megha患有弱視，並為她驗配合適的眼鏡，否則，她很可能因另一隻眼睛仍看得清而延誤治療，最終造成永久性失明。現在，戴著眼鏡的Megha終能看清事物，更對未來充滿盼望，表示希望長大後能成為老師，教導孩童閱讀和寫作。

患有弱視的Megha曾因視力問題而令學習變得困難，幸得奧比斯的「REACH計劃」為她檢查，並驗配一副合適的眼鏡，讓她看得清世界和未來的人生。（由奧比斯提供）

救得一個得一個

每當老師要求讀寫時，我都可以做到，我可以讀出1和2，還可以看到很遠的人！ Rabi，「REACH計劃」受惠學童

七歲的尼泊爾男孩Rabi是計劃另一位受惠學童。在配戴眼鏡前，他已受視力模糊問題困擾長達半年，不但影響到其學習進度，更因無法看清遠處的人和物，而需要在姐姐陪同下，才能步行至學校。幸得「REACH計劃」的幫助，終發現Rabi患有深度近視，只要配戴合適的眼鏡，便能夠讓其生活重回正軌。Rabi的老師亦指，Rabi配戴眼鏡後，不會再因上課時被要求朗讀而哭泣，性格更變得外向，會主動與其他小朋友互動。

配戴眼鏡後的Rabi，性格變得外向，生活亦過得較從前快樂。他表示，現時不但喜歡上學，更喜歡和朋友一起玩耍。（由奧比斯提供）

您捐幾多 《香港01》就捐幾多

根據世界衛生組織（世衛）的資料顯示，屈光不正（Refractive Error）是一種非常常見的眼部疾病，患者因雙眼無法清晰地聚焦在不同距離的物件上，導致視力模糊。近視、遠視、散光等均是屈光不正的一種，只要及早診斷，並配戴合適的眼鏡，患者便能夠如常生活。惟世衛估計全球有逾億人口因未有矯正屈光不正問題而導致視力下降，當中更不乏像Megha、Rabi般的學童，對其學習和日常生活構成嚴重影響。

每年驗眼、配戴一副合適的眼鏡對大部分香港人而言，是一件尋常不過的事，但世上卻有逾億患有屈光不正的人口因未能及時矯正，終日活在模糊不清的世界之中，甚至因而永久失明，當中更不乏學童。（資料圖片）

童年，應是無憂無慮的，實不應因貧窮而失去健康、快樂地成長的權利。只要您願意伸出援手，眼疾兒童的命運將會改寫。為了讓更多像Megha、Rabi般的兒童看得清、看得見，今期「01心意」的「心意速配計劃」與奧比斯合作，由即日起至4月29日，您只要捐出少少的$80，《香港01》便會捐出相同金額的善款*，與您攜手向兩名眼疾兒童送上合適的眼鏡，一起扭轉更多眼疾兒童的命運！

首200位成功捐款者更可獲得由奧比斯送出的擦膠鑰匙扣乙個*。立即按此登入「01心意」平台，捐款支持奧比斯「REACH計劃」的「一副眼鏡，足以扭轉視障兒童命運」籌款項目，與我們攜手助眼疾兒童看得見！

*有關「心意速配計劃」受有關條款及細則約束，詳情請參閱項目內容。

首200位成功捐款者於「01心意」平台奧比斯的指定慈善項目內捐款滿$50，只需填妥及成功遞交登記表格，並經「01心意」職員核實後，即可獲得由奧比斯送出的擦膠鑰匙扣乙個。（由奧比斯提供）

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