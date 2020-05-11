【疫情．虐兒】停課在家　父母子女困獸鬥　3月虐兒求助個案升5成

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情由年初持續至今未完，本港學生停課、家長在家工作，父母與子女長期被困家中，多了時間相處，令管教問題慢慢浮現。防止虐待兒童會求助及親子支援熱線來電今年3月接獲104個來電，比去年3月的70個來電上升48%，大多涉及管教問題、子女與父母之間出現意見不合等，如父母擔心子女停課期間荒廢學業，故督促子女學習，但子女認為放假應放輕鬆，不時上網玩遊戲，令雙方意見出現分歧，增加管教危機。

防止虐待兒童會求助及親子支援熱線來電今年3月接獲104個來電，比去年3月的70個來電上升48%，大多涉及管教問題。（示意圖，圖中人物非事主／黃廸雯攝）

防止虐待兒童會熱線今年首3個月共接獲207個來電求助，比去年同期的165求助個案上升25%，當中以3月份的升幅最大，去年3月有70個來電，今年3月有104個來電，按年升幅近5成。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，3月時疫情已持續多個月，子女與家長多了時間在家，令管教問題慢慢浮現，求助個案增加令人擔憂，不排除有更多隱藏的社區個案未浮現。

停課致更多隱藏個案未浮現

大部分求助個案涉及管教問題，最常見的是父母擔心停課令子女學業滯後、變得沒有規律，於是督促他們學習，甚至自行出作業讓子女完成；惟子女則認為放假應放輕鬆、上網玩遊戲等；父母亦會擔心在疫情未穩定時復課，應否讓子女上學、復工由誰照顧子女等等。少部分個案是鄰舍舉報懷疑虐兒或獨留兒童在家。

黃翠玲認為求助個案數字只反映部分現實，或許有更多隱藏個案。黃解釋，以往在學校，老師或社工較易察覺到學生情緒上是否有異樣、身體上是否有明顯傷痕等，可以及時介入提供協助，惟現時停課，少了學校這個媒介去揭發潛在虐兒個案，不排除復課後有更多懷疑虐兒個案浮現。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，3月時疫情已持續多個月，雙方多了時間在家，令管教問題慢慢浮現，求助個案增加令人擔憂，不排除有更多隱藏的社區個案。（資料圖片／黃舒慧攝）

「積極啲諗，平時大家返工、返學，少時間陪子女，𠵱家可善用時間多啲相處。」 防止虐待兒童會總幹事黃翠玲

失業影響情緒 或引發管教危機

因疫情影響，不少人更面對失業問題，黃翠玲亦擔心，失業令父母壓力變大，出現情緒問題影響心情，在管教時失去耐性，不知不覺將情緒發洩在子女身上，出現管教危機，甚至增加虐兒的機會。黃翠玲建議，當家長發現自己出現情緒問題時，應停止管教，避免暴力升級。

疫情持續未完，黃翠玲認為家長應正面思考，「積極啲諗，平時大家返工、返學，少時間陪子女，𠵱家可善用時間多啲相處。」父母應放鬆對子女的學習要求，將他們的健康放在首位，親子之間可進行一些小遊戲，如桌遊等。除了父母的努力，黃翠玲稱，政府應及早支援因失業而出現短暫經濟危機的家庭，為他們提供即時失業援助金，「佢哋認為失業只係短暫，未必會申請綜援，政府應協助佢哋渡過現時難關。」而學校亦應加強與家長的合作，為家長提供支援。

根據社署的資料，保護家庭及兒童服務課（服務課）於2020年1月至3月共收到178宗虐兒個案。