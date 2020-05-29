疫市自救│「壹屋兩餐」推$15元高質飯盒　港人眾籌補差額助人自助

疫情陰霾久不散去，本港失業升至10年來高位，部分打工仔生計難保、兩餐不繼。 疫巿中如何能覓得平價美味的飯？只要點開「壹屋兩餐」的網頁菜單，就有林林總總的食物：黑松露蘑菇雞球飯、蔥油豬扒飯，甚至有素食選擇，每個飯盒只售15元，簡直是疫市恩物。 平價飯盒背後是香港人互助精神，因有團體上月發起眾籌計劃，與受疫情影響的餐飲業合作，向收入受影響人士提供15元平價飯盒，中間差價透過網上眾籌補貼。計劃為期3個月，希望幫助在疫情下收入大受影響的打工仔，解決兩餐溫飽的燃眉之急。 眾籌不足1個月，至今已獲得逾10萬元。其中一名發起人說：「事實證明，香港人是可以幫返香港人。」 攝影：龔嘉盛

社區設計工作室「一口舍群」，過去曾發起「壹屋計劃」，連結社區內的「吉舖」業主及有需要的團體，善用閒置資源。疫情之下，統計處本月公布最新本港失業率達5.2%，創10年新高。一口舍群聯合創辦人梅詩華及環保組織「執嘢」創辦人Ren均慨嘆，「望着社會變成這樣，自已卻什麼也做不到」。

環保組織「執嘢」創辦人Ren碰巧看到美國節目談疫情境況，靈機一動，即時構想香港能否參考外國情況，向有需要的人提供食物？（資料圖片／李孫彤攝）

民以食為天 滿足兩餐平恐慌

某日，Ren碰巧看到美國節目《奧普拉講新冠肺炎》（Oprah Talks COVID-19），講述美國疫情境況，「美國情況比香港更差，城市完全被封鎖。有廚師及NGO合作，向無家者派發食物」。當時香港正鬧物資荒，Ren把影片傳給一口舍群創辦人梅詩華看，2人靈機一動，「香港人周圍搶紙巾、搶米，如果能為人解決到兩餐，看事情的角度會否不一樣？」Ren說。

「大家可能因為突然失去工作感到徬徨，而兩餐很重要，搵食都是為搵兩餐。那我們想，不如就做兩餐。」一口舍群資深項目經理陸可欣（Suki）稱，自4月起，一口舍群聯同環保組織「執嘢」推出「壹屋兩餐」計劃，1個月後發起網上籌眾，向合作的餐廳補貼飯盒差價；又打算向地舖業主借用「吉舖」分發飯盒，善用資源，使疫情下亦能出現四贏局面。

「壹屋兩餐」的網頁內有林林總總的菜單：黑松露蘑菇雞球飯、蔥油豬扒飯，甚至有素食選擇，每個飯盒只售15元，簡直是疫市恩物。

社會有很多我們所需的資源，只不過無好好地重新分配。這個計劃將有人無飯食，與餐廳無生意甚至浪費食材兩方面配對，我們當中間協調角色。 「執嘢」創辦人Ren

一口舍群聯同「執嘢」推出「壹屋兩餐」，本來打算找「吉舖」作為分發飯盒據點，善用閒置資源。惟Suki稱，短期內仍沒有業主肯借出吉舖，故今日的分飯地點只好靠朋友仗義幫忙，借出地方作分飯之用。

聯絡供應商、食肆 互相配對達至多贏

受疫情影響最深的，首當其衝是餐飲業。丹尼食品公司原為學童提供膳食服務，停課安排導致零收入，部分員工須停工；位於荃灣的「The 5B Kitchen」亦因疫情而收入不穩。在一口舍群的邀請下，兩邊都二話不說加入「壹屋兩餐」計劃，為受影響的人製作平價飯盒，「於我們而言只是舉手之勞，幫到人才是最重要」，The 5B Kitchen負責人Kelvin說。

The 5B Kitchen負責人Kelvin（左）及丹尼食品公司銷售總監Philip（中）應Suki（右）邀約，二話不說加入「壹屋兩餐」，為受影響的人提供平價飯盒。

為狹縫裏的人擔起一把傘

計劃想助的對象，也需符合一定條件：疫情期間失業或遭大幅減薪、從事教育、零售 、旅遊及美容等行業的人。疫情下百業蕭條，不少打工仔霎時陷入困境，必須節衣縮食，但一般人對領飯有感覺負面，Suki希望前來買飯的人也有尊嚴，故特地將飯盒設為可負擔的價格。她曾遇過1位教授幼兒戲劇的教師，因疫情下Playgroup全部取消，半年來近乎零收入，而其丈夫從事航空業，因航班停飛亦須停工。

「她的先生曾有猶豫，覺得並不需要資助。但太太覺得，他們真的有需要，而且15元1盒飯也非不能負擔。」不少NGO在疫情下也有派發物資，可是Suki將計劃定位與社福團體劃分開來，「送飯會令人心理關口無法接受，而這群人亦未至於要去領綜緩」。

他們想為一群在狹縫裏徘徊的人擔起一把傘，正如對那2位失業夫婦一樣。Suki說，當全民派1萬元還遙遙無期、津貼未能涵蓋某部分人時，「我們想幫助一些被政府遺忘了的人，令他們覺得，自己不是一個人去捱場仗」。

Suki說，當全民派1萬元還遙遙無期、津貼未能涵蓋某部分人時，「我們想幫助一些被政府遺忘了的人，令他們覺得，自己不是一個人去捱場仗」。

從餐廳、打工仔，甚或「吉舖」，每個本來單獨的點，慢慢在社區連成一條線。逆境下守望相助達至互贏，是他們這群人心中最理想的圖畫，Suki說：「社區要有人連結，有人的存在社區才有生活。」眾籌不足1個月，至今已獲得逾10萬元，「事實證明，香港人是可以幫返香港人。」Ren說。