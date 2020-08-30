【二戰結束75年】前華籍英兵自發紀念重光日：我真係好鍾意香港

香港軍事服務團協會今早（30日）於西灣國殤紀念墳場，舉行香港重光紀念日（Liberation Day）75周年儀式，紀念香港脫離二戰日佔時期，及歿於香港的各國軍人及平民。多國總駐港澳總領事館及多國總商會派代表致送花圈，亦有退役華籍英兵、二戰退伍軍人後人出席儀式。 主辦單位香港軍事服務團協會主席、前華籍英兵程源基，引貓王舊曲 《It's now or never》比喻同袍自發舉辦的重光日紀念儀式，認為目前政治氣氛未明，只望儀式能辦得一年得一年的唏噓。有心人朝花夕拾，既讓軍人後代穿亡父遺物悼往事，亦讓港人回望前塵。他相信若年輕一代能了解自己城市的過去，將會更喜歡香港。「香港經過三年零八個月咁辛苦嘅時間都可以渡過，點解𠵱家唔可以渡過呢？我冇打算離開香港，我真係好鍾意香港。」 攝影：鄭子峰

儀式於西灣國殤紀念墳場內的紀念碑位置舉行，碑上刻有《聖經》經文"THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE”。（鄭子峰攝）

第75個重光日：疫情下僅限百人進場

儀式於上午11時在西灣國殤紀念墳場內的紀念碑位置舉行。英國、加拿大、澳洲、馬來西亞駐港澳總領事館及多國總商會等均派代表出席儀式，以及致送虞美人花環，悼念二戰死難者。由於今年儀式遇上疫情橫流，有別於過往自由入場，大會設約100個名額，觀禮人士需持門票方可內進。而入場前，大會亦已安排人手為入場者測量體溫，又事先在地上貼上標示，讓觀禮者保持社交距離。

著名歷史學者丁新豹首次觀禮，被不少市民包圍，要求合照。（鄭子峰攝）

著名史學家丁新豹首次觀禮：紀念苦難日子過去

香港著名歷史學者丁新豹博士亦有以觀眾身份出席儀式。他表示今年是自己首次出席儀式，今年朋友剛好多出一張門票，他遂應邀出席。丁過往曾任香港歷史博物館總館長，參與籌建歷史海防博物館，對於近年多了年輕人關注香港二戰史，他認為有人認識這段歷史是好事。他解釋，「今日以前叫重光，重光即係返番去英國佬度」，夏慤為首的英國艦隊於1945年8月30日回到香港，並於9月1日宣佈成立軍政府，港英政府曾訂8月30日為公眾假期。他補充，正式接受日本投降為9月3日，而香港則為9月16日，他指，「都係一個紀念日子，紀念苦難日子過去」。

「79年前，當日本偷襲珍珠港，點解呢啲人要幫香港去打仗？尤其加拿大個班個個18、19歲，喺鄉下都唔知香港係咩嚟，就過咗嚟送死。」 程源基，前華籍英兵

香港主權移交後，港府不再訂重光紀念日為公眾假期，為港殉職的異國士兵亦被淡出港人的視野。（鄭子峰攝）

香港重光紀念日 主權移交前，港英政府戰後將每年8月30日，定為「重光紀念日」公眾假期，其後改為每年最後一個星期一。1997年後，港府取消香港重光紀念日，改立五一、十一等日子為公眾假期。此後，港府曾於2015年改訂9月3日為「中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念日」，為一次性的法定假日及公眾假期。

前華籍英兵程源基，與同袍於2014起自發重辦重光紀念日儀式。（鄭子峰攝）

6年前自發重辦重光紀念日儀式

主辦單位香港軍事服務團協會主席、前華籍英兵程源基（ Roger）指，與同袍於2014起自發重辦重光紀念日儀式，盼讓更多港人認識香港過去的歷史。受訪其間，他指向身後刻滿逾2070個逝者名字的紀念牆。他說，那都是為香港戰死卻無法尋回遺體的士兵，當中包括英軍、加拿大、澳洲、馬來亞、華人等。「79年前，當日本偷襲珍珠港，點解呢啲人要幫香港去打仗？尤其加拿大個班個個18、19歲，喺鄉下都唔知香港係咩嚟，就過咗嚟送死。」

紀念牆刻滿逾2070個逝者名字，全屬為港戰死卻無法尋回遺體的士兵。（鄭子峰攝）

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重光紀念日係香港歷史；和平紀念日係英國人歷史。 程源基，前華籍英兵

Roger他認為，這全屬香港重要的歷史。關於香港保衛戰歷史，Roger於1975年入伍便於軍隊學堂接觸過。Roger其後被派往皇家陸軍憲兵隊擔任憲兵工作，日常負責管理駐港英軍、華籍英兵及赴港的北約士兵。而每年的香港重光紀念日，他說自己便守在香港大會堂附近，「好似警察咁睇住啲位」。當港府淡化重光紀念日的歷史，如今華籍英兵步入暮年卻念念不忘，自行拾起前人的故事。他又表示，每年11月的和平紀念日與重光紀念日不同，前者是英國重要紀念日，悼一戰、二戰陣亡英軍及盟軍，而重光紀念日則是香港歷史，「重光紀念日係香港歷史；和平紀念日係英國人歷史。」

年屆72歲的鍾先生年復年出席協會舉辦的香港重光日紀念儀式。他指幼年家住大坑，四周有不少士兵聚居，長大後家人提議他加入軍旅生活，他終於1970年至1974年間加入華籍英兵，成為運輸隊成員。（鄭子峰攝）

香港軍事服務團協會 香港軍事服務團（The Hong Kong Military Service Corps，HKMSC ）為駐港英軍轄下、由香港華人組成的軍事部隊，常被稱作「水牛」和「水雷炮兵」。早於19世紀末，已有港人加入駐港英軍，程源基指，1962年英國國防部正式成立「香港軍事服務團」，讓更多香港人參軍。香港軍事服務團於1997年主權移交前解散。2010年，一批退伍華籍英兵以舊名組成「香港軍事服務團協會」（The Hong Kong Military Service Corps Association）。

引貓王舊曲喻重光日：It's now or never

對於未來，Roger坦言，盼辦得一年得一年，「我哋唔知出年香港會唔會俾我哋搞」。他指，早前有朋友問他今年會否繼續舉行重光紀念日儀式，他引美國搖滾天王貓王皮禮士利（Elvis Presley）的名曲 《It's now or never》回應，「我話一定搞，今年75周年，It's now or never，即係Elvis Presley首歌。一係即刻今年搞，一係以後都冇得搞，就係咁簡單」。尤其退伍華籍英兵曾於2010年組成註冊慈善機構「香港華籍英兵（水雷炮）樂善會」，打算當義工服務卻被逼自我審查隱去歷史。當年曾有報道指因樂善會名字中有「英兵」二字，協會申請場地及活動資助時屢受刁難，最終華籍英兵刪去「華籍英兵」四字，改稱「香港樂善會」。Roger身兼香港樂善會（HKOR Benevolent Association）主席，他慨嘆協會雖不是政治團體，但憂慮未來同袍或因「華籍英兵」身份而再受刁難。

逾千五個墓碑中不乏港人，例如有華裔血統的歐亞混血兒D.J.N. Anderson。Anderson畢業於港大，任裁判司，因二戰加入義勇軍，戰死沙場時年僅29歲。（鄭子峰攝）

去年因反修例運動停辦一年

去年香港善樂會原訂於9月1日舉行「重光紀念日」紀念儀式，因反修例運動停辦一年。城內風雲變色，Roger相信，「如果佢哋（年輕一代）知道，會更加鍾意香港。因為香港經過三年零八個月咁辛苦嘅時間都可以渡過，點解𠵱家唔可以渡過呢？我冇打算離開香港，我真係好鍾意香港。雖然我有外國護照，我都唔會離開香港。香港經過咁多difficulties，但仍然可以渡過，我諗香港都可以撐落去」。

年屆74歲的李先生穿上亡父制服及紀念勳章出席儀式。（鄭子峰攝）

朝花夕拾 軍人後代穿亡父制服出席

同場另有二戰退伍軍後人及退伍華籍英兵出席儀式，當中包括每年均會出席紀念儀式、年屆74歲的李先生，他穿上亡父制服及紀念勳章出席儀式。李先生指，爸爸為參與二戰的華籍英兵陸軍，香港淪陷後曾逃往惠州，戰後回到香港曾守昂船州等軍營。而李先生於二戰結束翌年出生，其後隨爸爸的步伐進出軍營，任文職為替軍官熨軍服。最近3、4年，他開始穿上爸爸的衣服及二戰紀念勳章出席紀念儀式，希望向年輕人展示亡父遺物。算起來，朝花夕拾的不只Roger一人。