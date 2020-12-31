走在佐敦街頭，除了眾多食店和商廈，街上亦不難見到有不同膚色、來自不同族裔的人士。油尖旺區一向是少數族裔人士的聚居地，但多年下來，他們仍被視為社區的小眾。2020年11月，油麻地一棟唐樓內的無牌餐廳，十多名尼泊爾裔人士正在為小朋友開生日會，由於正值排燈節，門外放置的蠟燭懷疑燒着隔音板，釀成一場大火，奪去8條生命。 奪命火警同時揭示出區內以至是全香港，可以讓少數族群安全地進行相關宗教儀式的地方其實不多；但在另一邊廂，有區議員卻指區內有個耗資逾6,000萬興建的活動中心，長年未盡其用， 「成個社會係漠視咗佢哋嘅聲音。」油尖旺區區議員何富榮如此說道。

根據2016年中期人口統計結果，香港約有584,383名非華裔人士，約佔人口的8%，而在18 個區議會分區中，居於油尖旺區的少數族裔人士佔全港所有少數族裔人士的比例最多，有約9.1%。至於居港的尼泊爾裔人口，則約有25,472人。

上月15日，油麻地廣東道562號樓上一個無牌經營的尼泊爾餐廳發生大火，釀成8死10傷。據知事件中的死傷者均為尼泊爾籍，事發時單位內正舉行生日慶祝活動，而且當時正值印度教重大節慶「排燈節」，按照習俗他們會在地上點蠟燭，火災懷疑是由放置在地上的蠟燭燒着隔音板引發。事後有不少市民到場悼念獻花，亦曾有團體在場進行超渡法會，並有大批街坊及尼泊爾人到場祭祀。

族群到私營「寺院」慶祝節日 安全問題成疑

事隔一個多月，香港01記者向附近居民了解，知道區內的尼泊爾裔人士除了會在餐廳慶祝重大節日，也會到一些私營的寺院內進行宗教儀式。但這些「寺院」，其實亦只是位於區內舊樓內一些數百呎的單位，可以容納的人數並不算多，就空間、安全等而言，環境並不理想。

「他們在家鄉習慣了用蠟燭，但沒有想到香港的環境並不適合，應該轉用電子蠟燭。」 民主黨少數族裔事務人員Judy Gurung

平日在民主黨內負責少數族裔事務、同為尼泊爾裔的Judy Gurung指出，與其他少數族裔相比，尼泊爾裔人士獲得的政府支援很少。她指，當中有很多人不懂說中文和英文，教育程度也不高，例如與疫情和政治環境有關的資訊，他們也很難從政府方面獲得。就大火事件而言，Judy認為，問題同樣在於缺乏教育，「他們在家鄉習慣了用蠟燭，但沒有想到香港的環境並不適合，應該轉用電子蠟燭。」她又指，如果區內有地方可讓他們祈禱，以至是安全地用上火種進行宗教儀式，確實會是好事，「希望會是用如果大家有需要就可以使用的形式運作。」

多元文化活動中心租場費貴 鮮有族群使用

事實上，在廣東道一街之隔的炮台街，就有一座佔地1,096平方米的油尖旺多元文化活動中心。翻查資料，財委會於2016年通過撥款，批准於該處興建一油尖旺多元文化活動中心，設施包括禮堂、活動室及會議室，並由新家園協會以自負盈虧方式營運首三年，項目共花費6,350萬元。不過，油尖旺區區議員何富榮表示，這個作為社區重點項目之一的中心平日甚少開放，租場的收費由每小時258元至1,600元不等，中心雖以「推廣多元文化，促進社區融和」作宗旨，卻鮮有少數族裔社群使用。

「中心入面各樣安全設施都比區內地方好，如果開放可以紓緩社區問題。」何富榮認為，該中心在各大少數族裔的重大節日應該開放，以進行不同的活動和儀式；他指出，廣東道的樓宇其實已是相對寬敞，一些新填地街、上海街等的舊樓，管理問題更大，擔心如發生意外將會更加嚴重。他亦認為，政府應研究興建少數族裔的社區中心，「香港所有人都有覓地問題，油尖一帶係市區難搵地，但尼泊爾裔人士另一聚居地係元朗，要畀一個中心佢哋，係咪真係冇可能？」

「成個區好多少數族裔人士，佢哋喺區內嘅人口唔係零，但佢哋可以有嘅場地就係零。」 油尖旺區議員何富榮

油麻地奪命火圖片

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何又指出，不同的少數族裔人士都熱愛板球活動，但整個油尖區內，康文署轄下卻全無板球場地，「成個區好多少數族裔人士，佢哋喺區內嘅人口唔係零，但佢哋可以有嘅場地就係零。」他指，已與康文署積極跟進研究是否可將區內的球場轉為「多用途」場地。「可能有啲人會覺得佢哋係難民，但其實唔少人係啹喀兵後代，好多已經落地生根兩三代，所以都係香港居民。」何富榮表示，油尖區一帶少地是事實，明白「搵地」予少數族裔人士有困難，但應是有討論空間，社區設施本應做到「本區居民優先」，偌大的西九龍高鐵站，實際上又有幾多區內的居民使用？

油尖旺民政事務處發言人就查詢時回覆指，油尖旺多元文化中心由2019年10月25日開始投入服務，截至2020年12月1日服務了15045人次；發言人表示，中心定期舉辦不同的社會服務、活動和展覽予市民（包括少數族裔）參與，包括中秋節活動、多元文化節慶活動Diwali Festival（光明節）、瑜伽、社區共融活動、防火講座及派發防火包、抗疫講座、健康講座、少數族裔人士招聘會、創業講座、幼稚園入學資訊講座、自修室服務等，以及「香港的南亞裔社群展覽」、「我愛香港繪畫比賽及展覽」等，而活動資料均有上載到中心的網頁和社交平台，活動海報亦有張貼在中心大門。

發言人續指，除了參與由中心舉辦的活動，市民亦可以租用中心的場地和設施，稱租場收費與油尖旺區內性質相似的場地的價格相若，而逢星期一租用中心場地舉辦與社會共融和多元文化有關的活動，可有低至半價的優惠，至於根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的組織可享有六八折租場優惠。

發言人強調，除了提供多用途設施，油尖旺多元文化中心亦以促進種族融和目標，推廣多元文化和增強社會凝聚力，亦有按社區需要提供各種支援服務，例如協助少數族裔人士融入社區提供翻譯服務等；疫情期間，中心亦與不同團體及少數族裔組織合作舉辦多場抗疫講座及派發抗疫用品。惟因應2019冠狀病毒病疫情的發展，參考社區會堂及社區中心的安排，中心在2020年1月29至2月24日、3月23日至5月3日、7月15日至9月16日、12月2日至今暫停開放予申請團體使用，亦暫停舉辦活動以避免人群聚集。

至於2020年11月15日佐敦發生的大火，油尖旺多元文化中心和油尖旺民政事務處（油尖旺民政處）保持聯繫，為受影響的市民提供即時支援以及各種跟進服務，發揮作為團結地區少數族裔的功能。火警當晚，中心職員在現場及醫院協助有需要的少數族裔人士，提供及時的情緒支援、傳譯服務，在火災當晚和隨後兩天開放禮堂為有需要的災民提供臨時休息及住宿地方。事後亦有為受影響的市民提供免費心理評估及治療服務。

被問到會否考慮更換負責營運中心的機構，發言人指，油尖旺民政事務處與承辦機構簽訂為期3年的合約，後者以自負盈虧模式營運中心並提供服務，服務年期由2019年10月25日至2022年10月24日，期間承辦機構每年均會向政府和區議會提交工作匯報及工作計劃。承辦機構須在服務期屆滿前最少十二個月向政府申請續約。