東華三院155周年|新書展現中醫服務成果20多位中醫藥專家經驗傳承

中醫藥對治療多種病症均見成效，亦逐漸受到廣大市民認可及信賴。東華三院多年來透過多元化的中醫服務守護香港市民健康，適逢155周年誌慶，該院出版2本中醫新書籍，總結一眾資深中醫師的臨床經驗，就新冠肺炎專題、不同中醫專科疾病、中西醫協作治療慢性腎病的臨床分析、藥方設計與真實案例，為醫學界和公眾帶來實用參考。



東華三院是香港最早的華人慈善機構，自1870年成立起，一直以贈醫施藥為宗旨，其後進一步提供教育服務、社會服務、歷史文化保育、殯葬及廟宇管理等公共服務。東華三院155年的中西醫療服務，見證著香港百多年中醫藥發展的重要里程。

2本新書由超過30位中醫藥專家合力撰寫，展示東華三院百多年來堅持守護香港市民健康的成果。

東華三院最新著作《東華三院資深中醫藥專家臨床經驗集（第一輯）》與《朱丹東華中醫二十年》，分別記錄了資深中醫師的臨床心得，以及朱丹醫師行醫40年在中西醫協作治療腎病與多種疑難病治療方面的經驗。

東華三院主席鄧明慧女士於新書發布會上表示，東華三院作為香港中醫藥發展的先驅，一直積極配合政府政策，推動中西醫協作的治療服務，並設立中醫藥專科中心及中藥檢驗中心，致力推動香港中醫藥發展的現代化與專業化。時至今日，東華三院先後成立6間中醫藥專科中心，屬下中醫單位每年平均服務超過60萬人次，當中免費中醫普通科門診的受惠人數高達15萬人次。上月出版、匯集多位中醫師行醫心得的2本重要中醫著作，有助中醫藥發展的經驗傳承，栽培本港中醫臨床人才。

東華三院主席鄧明慧女士形容2本新書延續東華三院的中醫藥傳承工作，發揚百多年來累積的經驗和知識。

中醫斷症擊退「長新冠」新書回顧與傳承臨床及學術經驗

「東華三院非常重視中醫藥臨床經驗與學術的傳承，曾先後與本港3間大學合作成立兼備教學、科研及服務功能的教研中心。」東華三院行政總監蘇祐安先生在新書發布會上指出，屬下中醫單位為約500名中醫本科生及研究生提供實習機會，同時招聘了360名年輕中醫。《東華三院資深中醫藥專家臨床經驗集（第一輯）》正正扮演著相同角色，結集24位資深中醫藥專家的本地臨床案例及學術心得，書中8大篇章觸及傳染病、針灸推拿及多個專科範疇，包括他們在2019冠狀病毒病的治療經驗、臨床研究、病案分析，還結合了中醫理論探討及研究，內容豐富詳盡。

東華三院行政總監蘇祐安先生表示，院方將繼續與不同單位在醫療、科研、教學及人才培養上深度合作，並期望院內資深中醫師繼續結集臨床心得，傳承重要經驗。

中西醫學建基於不同理論基礎，2019新冠疫情正好突顯中醫在現代治療中擔當的重任。廣華醫院-香港中文大學中醫藥臨床研究服務中心曾收治1,419名新冠肺炎康復患者，中心主任李捍東教授聯同多位中醫師撰寫了〈新冠肺炎中醫康復治療20例小結〉，她特別提到一個因肺炎需進入深切治療部治療的46歲女士案例，患者出院後無法回復到病前健康水平，「疲倦乏力、氣短、步行或活動後氣喘，不能上樓梯。」最後辨症為氣陰兩虛及肺脾氣虛，「給予益氣養陰湯為主治療，經歷3個月中醫藥調理後已可徒步上6層樓梯，諸症消失，痊癒康復。」 證明中醫藥在新冠肺炎康復治療上成效顯著。書中更附有相關處方，極具參考價值。

廣華醫院－香港中文大學中醫藥臨床研究服務中心主任李捍東教授指出，《東華三院資深中醫藥專家臨床經驗集》既集結了寶貴臨床經驗，也包含了對中醫藥的思考與發展，預告將會陸續推出更多結集作品。

中西名醫用16年打破腎病治療迷思

東華醫院創立後，以提供中醫服務為主，並在1896年首位華人西醫鍾本初醫生駐院後開展西醫診療，一直有著中西醫兼備的傳統。2009年，對中醫腎科素有研究的顧問中醫師朱丹醫師與東華醫院副醫院行政總監暨內科顧問醫生雷聲亮醫生首次提出中西醫結合治療方案，促成全港首個腎科中西醫結合治療診所。

東華三院顧問中醫師朱丹醫師表示，中藥可減少腎病病人使用類固醇的劑量，減少免疫系統紊亂的風險。

很多人認為中藥和西藥相沖，朱醫師則認為只要瞭解中西藥療效和副作用便能「優勢互補，提高療效」。新書《朱丹東華中醫二十年》即詳列中西醫協作形式如何治療慢性腎病，改善患者生活質素，更以圖表將治療前後的檢查數據完整呈現，打破腎病不能靠中醫治理的迷思。

東華醫院副醫院行政總監暨內科顧問醫生雷聲亮醫生認為，中西醫結合治療可有效穩定或減低慢性腎病病人腎臟功能衰退的速度，改善他們的生活質素。

「中醫中藥博大精深，源遠流長，透過中西醫師合作，結合中西醫藥治療，應可互補長短，提高整體治療慢性腎病的成效。」雷聲亮醫生表示，中西醫可以一同商討並制訂最適合病人的治療方案，再結合西醫驗血和驗尿等常規檢驗，監察病人用藥後反應，可有效減低慢性腎病病人腎臟功能衰退的速度。經過16年發展，朱丹醫師希望能培訓更多中西醫結合治療的年輕醫療人員，並期待與大學合作進行相關臨床研究。

東華三院為推廣「治未病」理念，推出多款自家設計藥膳湯料和紫雲膏等保健產品，從生活做起固本培元的工夫。

不斷擴展服務 滿足社會需要

展望未來，鄧明慧主席提到，東華三院將持續擴展中醫藥服務，包括增設第四間中醫流動診所、擴展社區中醫診所及院舍外展服務，並繼續開展中西醫協作住院服務及會診服務，弘揚中華傳統醫術與智慧。隨著廣華醫院第二階段重建完成，將計劃籌備以中醫中藥為主體治療的中醫病房，預計病床數目超過50張。她期望東華三院中醫專科發展與時俱進，繼續為社會提供優質的醫療服務。

（資料及相片由客戶提供）