2025普惠ESG獎頒獎典禮圓滿舉行 跨界攜手 共創永續未來

由「環境、社會及治理公會」與「香港中小型企業總商會」聯合主辦的首屆「普惠ESG獎」頒獎典禮在香港銀行家會所舉行。晚會由農圃道官立小學合唱團以純真､溫馨又動人的歌聲唱出《大手牽小手》為大會揭開序幕，逾百位來自金融、建築、科技界的領袖齊聚一堂，共同見證香港ESG創新的重要里程碑。

建造業議會主席何安誠教授在主題演講中分享了行業轉型的三大突破：超過500個工程項目獲得「4S安全標籤」認證、「建造業數字化與新生產力提升計劃」的推進，以及「建材交換平台」的建立，展現了香港建造業在安全、效率和可持續發展方面的領先地位。

多家銀行代表與六家獲獎企業進行了深入對話，探討如何通過金融工具支持ESG創新發展。本屆獲獎的六大創新方案包括：靜音科技集團的回收塑膠「都市靜音盾」、麗絲迪系統的智能節能窗簾、創新鏈科技的區塊鏈溯源系統、藍地球的智能回收方案、香港南卓數據的綠色算力技術，以及中國建築興業的建築光伏一體化系統，這些創新不僅解決現實挑戰，更證明永續發展與商業價值可以並行不悖。

BEAM Society行政總裁何志誠工程師提出重要觀點，強調需要業界與監管機構共同合作，將ESG相關投入轉化為「財產」，讓中小企業在經濟誘因下積極參與可持續發展。他分享了BEAM Society在推動綠色建造方面的寶貴經驗。

「環境、社會及治理公會」執行董事周憲本先生最後亦在致辭中指出：『普惠』的真諦：｢每個人都是ESG的持份者。這不是一場競賽，而是一場接力賽。今晚的獎盃不是終點，而是下一段征途的起點。｣ 這番話引發全場共鳴。

本屆獎盃以「可持續騎行」為設計理念，蘊含深刻意義：

環境(E)：前輪指引方向，象徵明確可行的環保目標

社會(S)：車架凝聚力量，代表包容共融的堅實基礎

治理(G)：後輪驅動前行，體現問責機制的轉化動力

正如獎盃傳達的信息：「持續騎行—永續發展的旅程」。主辦方宣佈將會聯繫更多有「普惠ESG創新方案」的公司，持續推動跨界合作，並開始籌備明年的“環友理”獎項。

能成就這個充滿意義的晚會，我們要特別衷心感謝所有夥伴的鼎力支持。保誠保險的遠見、建築環保評估協會的專業指導、香港科技園與數碼港的創新資源，以及建造業議會的全力配合，正是這些跨界力量的無私奉獻，讓香港的ESG生態系統日益茁壯，成為亞洲的典範。