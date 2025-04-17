樂善堂大埔樂善村「海外惠僑熊貓書屋」揭牌儀式

樂善堂近年與四川保持緊密交流及合作，在前主席李聖根先生MH聯繫，四川省僑務辦公室、四川省海外聯誼會批准下，本堂十分榮幸於大埔樂善村設立「海外惠僑熊貓書屋」，讓樂善村居民能閱讀國家書籍，吸收不同知識，增廣見聞，藉此傳揚中華文化。大埔樂善村「海外惠僑熊貓書屋」於4月10日(四)舉行揭牌儀式，邀請到主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明太平紳士、中聯辦新界工作部副部長王卉先生、四川省僑聯黨組成員兼副主席黃灝先生、四川省人大外僑委專職副主任委員兼港澳台事務工委副主任王波先生、大埔民政事務專員陳巧敏太平紳士、九龍樂善堂主席李培埡女士、香港四川社團總會監事長兼樂善堂2023年度主席李聖根先生MH及九龍樂善堂副主席温文蕙女士蒞臨進行揭牌儀式，一眾嘉賓及本堂常務總理一同觀禮，及後更與樂善村居民一同閱讀國家書籍。小朋友們都表示十分興奮，可以閱讀許多有趣書籍。



九龍樂善堂主席李培埡女士於致辭表示，樂善堂紮根香港145周年，每個服務和項目落實和推展均「以區為本」、「以民為先」，度身訂造合適該區市民之服務，今次樂善堂145周年「樂善在區區」活動巡禮 - 大埔樂善村「海外惠僑熊貓書屋」揭牌儀式，正落戶於大埔樂善村這個全大埔規模最大的過渡性房屋。樂善堂自2017年起開展過渡性房屋項目「樂屋」，其中大埔「樂善村」去年開始入伙，共有8座，共1,236個單位，為正在輪候公屋、居住於不適切環境的基層家庭改善居住環境。樂善村預計可以惠及6,000戶家庭。而除了提供居所外，本堂亦為住戶提供各類型的支援服務，包括家庭支援、功課輔導、身心健康講座、理財計劃及各種親子活動如義工服務、節日慶祝等，助居民改善家庭關係及提升生活質素。她表示很高興能夠獲四川省僑聯捐贈、香港四川社團總會支持下，在大埔樂善村進行「海外惠僑熊貓書屋」掛牌儀式，讓基層市民能閱讀國家書籍。相信「海外惠僑熊貓書屋」的設置，能讓居民可隨時閱讀國家書籍，吸收不同知識，增廣見聞，藉此傳揚中華文化。

四川省僑聯黨組成員、副主席黃灝先生於致辭表示，大埔黃魚灘樂善村「海外惠僑熊貓書屋」的正式啟用，是他們在海外文化交流與僑胞服務領域邁出的又一堅實步伐。香港作為連接內地與世界的橋樑，一直以來在促進中外文化交流，推動中華文化傳播方面發揮著重要作用。樂善堂作為具有深厚歷史底蘊和社會影響力的慈善機構，長期以來致力於公益事業和社會服務，為香港社會的和諧發展做出了重要貢獻。此次與四川省僑聯攜手建立大埔「海外惠僑熊貓書屋」，不僅為香港的僑胞朋友們提供了一個學習中華文化的優質平台，也為中華文化的傳播開闢了新的陣地。他衷心希望樂善堂用好用足書屋資源，精心組織開展豐富多彩的文化活動，積極為香港的繁榮穩定以及與內地的交流合作貢獻智慧和力量，當好深化中華文化傳播的踐行者。他祝願書屋在未來的日子裡蓬勃發展，成為中華文化傳播的亮麗名片。

香港四川社團總會監事長兼樂善堂2023年度主席李聖根先生MH於致辭時表示，樂善堂十分榮幸早於2023年已幸獲四川省僑務辦公室捐贈，四川省海外聯誼會支持，於轄屬樂善堂楊葛小琳中學設立了香港特別行政區首個「熊貓書屋」，獲教育局局長親臨指導；及後更於本堂其他轄屬單位，包括「深水埗社區客廳」等設置，中央港澳辦夏寶龍主任更在社區客廳熊貓書屋與孩子一同閱讀藏書，今次在大埔樂善村設「熊貓書屋」，相信居民可以藉此了解更多中華歷史文化及吸取不同範疇的知識，豐盛休閒生活。

樂善堂一直致力推廣中華交化，加強川港交流，本堂轄屬六間中學已與四川學校締結為姊妹學校。本堂於2023年及2024年度分別舉辦了「四川青年交流團」，轄屬學校百多位師生前往四川進行交流，擴闊視野。去年又與香港四川社團總會及四川海外聯誼會舉辦兩場2024川港文化活動周暨喜迎熊貓系列活動，讓600多名基層市民欣賞到國家級的四川藝術文化表演及參與川遺攤位等。於4月12日(六)，本堂更安排來自成都並在港註冊的中醫師，為市民進行免費中醫諮詢服務，惠澤市民大眾。

主禮嘉賓及樂善堂常務總理與大埔樂善村居民合照，小朋友們都表示十分興奮，可以閱讀許多有趣書籍。

主禮嘉賓與樂善堂常務總理及嘉賓合照。

(資料及相片由客戶提供)