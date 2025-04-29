九龍樂善堂獲批油尖旺地區康健中心營運服務合約

九龍樂善堂於昨日（4月28日）公布，獲醫務衞生局經公開招標批出營運油尖旺地區康健中心的服務合約，為期三年，預計今年第四季投入服務。



九龍樂善堂主席李培埡表示：「本堂創建於1880年，紮根香港145周年，一直以『救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼』為宗旨，每個服務和項目落實和推展均「以區為本」，「以民為先」，度身訂造適合該區市民之服務。在過去3年，由本堂營運的油尖旺地區康健站一直擔當地區健康服務及資源樞紐，致力配合政府政策及《基層醫療健康藍圖》發展，積極推動油尖旺區基層醫療服務，並與地區的醫療及社區單位建立合作網絡，建立雙互轉介機制，務求讓不同健康需要的市民都能獲得適切及多元化的社區健康服務支援。是次獲批油尖旺地區康健中心的營運服務合約，本堂定必竭盡所能，充分善用以往所積累的醫療服務經驗及地區網絡資源優勢，投放於地區康健中心服務，以協助建立更完善的社區基層醫療體系。」

有關油尖旺地區康健中心的營運，本堂將秉持「地區為本、公私合營及醫社合作」的理念，進一步拓展公私營醫療服務網絡，並深化與社區的聯繫，以促進基層醫療發展。油尖旺地區康健中心會繼續提供全面的基層醫療健康服務，包括：協助市民配對家庭醫生、進行健康風險評估及制定個人化的健康人生計劃、推廣「慢性疾病共同治理先導計劃」、舉辦健康推廣及教育活動、提供疫苗接種、社區復康、專屬護士診所和專職醫療服務等，以鼓勵市民建立健康的生活模式，提升其健康意識與疾病管理能力。

與此同時，為配合地區康健服務的發展策略，本堂於太子始創中心設立多個醫療服務單位，包括社區藥房、中醫、西醫及牙科診所，另設腦退化症服務支援中心，以應對市民不同健康需要。各醫療單位將繼續與油尖旺地區康健中心保持緊密聯繫，透過協同作用及跨專業服務介入，為市民帶來全面且連貫的醫療支援。

（資料及相片由客戶提供）