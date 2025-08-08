「環保社區農耕樂」圓滿舉行　新生會X香港賽馬會推動有機種植

承蒙香港賽馬會贊助，新生精神康復會(新生會)於過渡性房屋 - 新田部屋及將軍澳寶庭居中推行「Chill Green Farmony環保社區農耕樂」計劃 (計劃)，計劃採用由回收樹木製成的生物炭(biochar)再造成土壤改良劑，同時利用O · PARK1廚餘製成的有機堆肥及由環保園（EcoPark）循環再造的工具及物料，從源頭推動及實踐減廢、回收再造、循環經濟的可持續發展理念。



計劃剛於7月25日舉行成果分享會，新生會邀得環境保護署署長徐浩光博士，JP主禮，其他出席嘉賓包括新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP、香港賽馬會對外事務部主管鄭琪先生、元朗民政事務助理專員曾進先生、新田鄉鄉事委員會第一副主席黎志超先生、基督教香港信義會社會服務部總幹事黃智傑先生，以及基督教家庭服務中心總幹事梁少玲女士。

新生會執行委員會主席譚贛蘭教授， GBS, JP於啟動儀式致歡迎辭時表示：「計劃推動環保農耕，邀請兩個過渡性房屋的居民參與有機種植，學習環保知識與種植技巧，收穫新鮮食材，並在綠化環境中提升身心靈健康。同時，新生農場的復元人士亦一同參與此計劃，促進他們與社區居民的互動，建立和諧互助的鄰里關係，推動共融社會的發展。」譚主席希望這個先導計劃的成果能帶動不同社區推廣環保社區農耕。

環境保護署署長徐浩光博士，JP在主禮致辭時表示：「項目採用了環保署多種『轉廢為材』的產品，包括由O‧PARK1有機資源回收中心第一期回收廚餘製成的有機堆肥、利用Y‧PARK [林‧區] 回收的園林廢物轉化成的生物炭和EcoPark環保園回收再造而成的農具，更透過由環境及自然保育基金贊助的『食得滿FUN』食物分享計劃，分享收穫的蔬果以減少食物浪費，生動演繹了減廢回收、循環經濟與綠色生活的實踐之道。環保署會繼續積極落實及推動《香港資源循環藍圖2035》內的各項措施，以實現『全民減廢‧資源循環‧零廢堆填』的願景。」

新生農場負責營運 農莊成聚腳點促進鄰舍關係

有機農莊由新生會的新生農場負責營運，在新生農場的導師指導及復元人士的協助下，新田部屋及將軍澳寶庭居的居民可以由落土、落苗、灌溉、防蟲以及收成，親身體驗有機種植的整個過程。透過定期舉行的盆栽種植工作坊及教育講座，居民了解到新生農場製造廚餘肥料的過程及學習更多有關有機種植的知識，共同建設可持續社區。

參與計劃的居民每天都可到農莊看看植物的生長情況，偶爾會與鄰舍碰面，便會一起逛逛農莊，閒話家常，當蔬果有收成時，更會分享給其他居民，一同分享有機種植的快樂。

新田部屋及將軍澳寶庭居的居民可以由落土、落苗、灌溉、防蟲以及收成，親身體驗有機種植的整個過程。

香港賽馬會對外事務部主管鄭琪先生表示：「面對氣候變化加劇，馬會積極響應政府源頭減廢的環保政策。很高興『環保社區農耕樂』反應熱烈，居民的蔬菜收成超乎預期。透過籌辦這個計劃，馬會與社、政、民的四方協作，實踐可持續發展理念，促進鄰里身心健康，貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。」

香港賽馬會對外事務部主管鄭琪致辭時表示馬會與社、政、民的四方協作，實踐可持續發展理念，促進鄰里身心健康。

「環保社區農耕樂」計劃大使江旻憓小姐， SBS, MH及其他參與計劃人士分享計劃成果。

「從農田到餐桌」手工製作點滴心意

在成果分享會當日，本會舉辦了「從農田到餐桌」體驗活動，讓參加者透過農場導賞，深入了解由土壤培養至收割的綠色種植流程，親身體驗有機耕作的理念與過程。活動期間，參加者更可親手以有機種植的收成製作餃子，展現耕作成果，從耕種到烹調，感受食物來源的珍貴與價值。

嘉賓及居民一起參觀新田部屋農場，親手採摘有機蔬菜。

嘉賓及居民齊齊參與「從農田到餐桌」體驗活動，親身感受及分享有機種植所帶來的成果。

透過是次活動，參加者不僅加深對食物來源的認識及感受耕作的辛勞，更促進社區居民之間的交流與互動。「從農田到餐桌」的實踐，體現了可持續生活的理念，同時鼓勵大眾珍惜食物、關注環境，攜手推動綠色生活，建立更具韌性及可持續發展的社區。

